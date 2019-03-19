Назарбаев устал и уходит

А вот это было по настоящему внезапно.Назарбаев заявил, что покидает пост президента Казахстана.В своем обращении к народу он объявил о сложении полномочий президента Казахстана.До выборов нового президента Казахстана страну возглавит спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4855905.html