Назарбаев устал и уходит
16:11. 19 марта 2019 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
А вот это было по настоящему внезапно.
Назарбаев заявил, что покидает пост президента Казахстана.
В своем обращении к народу он объявил о сложении полномочий президента Казахстана.
До выборов нового президента Казахстана страну возглавит спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4855905.html
loading...
Для кого нужно это не неожиданно,об этом писали давно,что он готовил новые законы ,тасует кадры ,вывел свою дочь из органов власти.Вот этот Токаев -отличник МГИМО,будет работать ,как нужно,ну точно Назарка не тупее Путина.