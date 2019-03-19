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Назарбаев устал и уходит

16:11. 19 марта 2019 Просмотров - 111 Один комментарий Опубликовал:


А вот это было по настоящему внезапно.
Назарбаев заявил, что покидает пост президента Казахстана.
В своем обращении к народу он объявил о сложении полномочий президента Казахстана.


До выборов нового президента Казахстана страну возглавит спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4855905.html

Метки: Казахстан, назарбаев, средняя азия, токаев

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Один комментарий»

  • 1286 1110
    mary 19 марта 2019 в 18:30 Ссылка
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    Для кого нужно это не неожиданно,об этом писали давно,что он готовил новые законы ,тасует кадры ,вывел свою дочь из органов власти.Вот этот Токаев -отличник МГИМО,будет работать ,как нужно,ну точно Назарка не тупее Путина.

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