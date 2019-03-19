Мультфильм «Как приручить дракона»: Каким должен быть главный герой?

Примечание: С рецензиями на вторую и третью часть мультфильма «Как приручить дракона» можно ознакомиться по ссылкам: Часть 2, Часть 3

О мультфильме

Мультипликационный фильм «Как приручить дракона», вышедший в 2010 году и снятый по мотивам первых книг Крессиды Коуэлл, рассказывает нам историю мальчика по имени Иккинг. Мы переносимся в сказочный мир викингов, которые ведут непрерывную войну со своими заклятыми врагами – драконами, опустошающими их земли, разрушающими их дома.

И тут сразу же следует обратить внимание на проработку этого сказочного мира. Драконы представлены различными существами самых причудливых форм и способностей, среди которых есть: острохлысты, злобные змеевики, ужасные чудовища, разнокрылы, белоснежные призраки, шепот смерти, жуткая жуть, песчаный призрак и, конечно же, ночные фурии. Список ещё можно продолжать и продолжать. Каждый из них обладает своими способностями. Например, ужасные чудовища могут самовоспламеняться, острохлыст имеет острый как бритва хвост, встреча с которым обещает верную смерть, злобные змеевики имеют самое горячее пламя в мире драконов, шёпот смерти прорывает себе тоннели под землёй и плюётся кольцевым огнём, кривет электризует себя и перенаправляет молнии. И такая проработка вроде бы, на первый взгляд, совершенно второстепенных персонажей уже поражает – но это и есть профессиональный подход к созданию хорошего фильма, с помощью которого авторы добиваются правдоподобия происходящего.

Когда отец Иккинга Стоик Обширный в начале фильма спрашивает: «Кто на сей раз?» – и ему перечисляют несколько видов драконов, мы уже начинаем верить в происходящее на экране, потому что мы видим мир уже не с позиции задумки авторов, а с позиции персонажей, которые в этом мире живут, с точки зрения их быта, их проблем.

Отдельным плюсом стоит отметить анимацию в данном мультфильме: драконов, несмотря на то, что аналогов в природе не существует, авторам удалось сделать по-настоящему живыми. Тут снова создателям удалось добиться высокой степени реализма. В конечном итоге зритель к концу фильма начинает воспринимать драконов как реально существующих животных, которые вполне могут быть домашними питомцами и друзьями человека. И за этим чувствуется огромная работа тех, кто оживлял всех этих сказочных существ.

Чувствуется, что в мультфильм были вложены труд и серьёзный бюджет. А для справки на создание данного шедевра было затрачено 165 млн. долларов.

О главном герое

Мультфильм начинается с хорошо прорисованной экспозиции. Нас знакомят с героями мультфильма и на примере одного сражения показывают, какое место в обществе занимает главный герой – мальчик по имени Иккинг.

Иккинг работает в подмастерьях у кузнеца, мечтает стать воином и сражаться с драконами. Не имея груды мышц, но получив соответствующие навыки в механике и кузнечном деле, Иккинг изобретает устройство для охоты на драконов. И тут сразу стоит отметить, что отличает главного героя от своих соплеменников. Будучи не похожим на остальных, не обладая такой силой, он пытается найти другие пути к становлению себя: он использует свой ум, свою изобретательность, чтобы у него была возможность хоть как-то сравняться с теми, кому он всегда будет уступать физически. Но ему никто не верит, и все его увлечения устройствами считают просто детской забавой.

Но Иккинг не сдаётся. Он решает испробовать своё устройство и случайно подбивает ночную фурию – одного из самых опасных драконов. Таким образом, первое событие, связанное с главным героем и его дальнейшим путешествием, фактически происходит по его же внутреннему побуждению. Ему никто не говорит, что он – избранный, никто не указывает на него пальцем с фразой «только ты можешь спасти мир», напротив, в него и его способности никто не верит. Он сам решает доказать всем, что он чего-то стоит, и сам запускает цепь событий, которая приведёт его к определённому результату. И это уже заметно отличает его от множества других героев западного образца, чьим изначальным побудительным мотивом часто является кем-то высказанная аксиома, что именно он рождён для высших целей и способен изменить этот мир.

Мотивацию героя подпитывают ещё несколько моментов:

Он является сыном вождя племени. Его отца зовут Стоик Обширный, и по рассказам он ещё в младенчестве ударом топора отрубил голову дракону. Таким образом, отец Иккинга прописан сильным и бесстрашным воином, но рассуждающим о мире только в одной плоскости: плоскости войны. В дальнейшем мы увидим, куда приведёт его такое закостенелое мышление. Таким образом, Иккинг хочет соответствовать своему отцу и своему изначальному статусу сына вождя. Иккингу нравится одна девочка по имени Астрид. Без мотивации по Фрейду в современном мире, увы, никуда не деться. Естественно, он хочет понравиться ей, но с таким статусом отшельника-неудачника ему ничего «не светит».

Такова исходная точка нашего героя: слаб, но умён и изобретателен; немного асоциален, но мечтает о великих свершениях. Есть какое-то недопонимание Иккинга со стороны общества, в котором он живёт, так как он не соответствует представлениям о том, каким должен быть настоящий мужчина, тем более сын вождя. Сам отец недоволен своим отпрыском и не верит в него. Это и есть основная причина, заставляющая главного героя подняться над стереотипами своих соплеменников и идти своим путём, отправиться в приключение, которое, если верить слогану к фильму, «изменит два мира».

Единственный способ, с помощью которого он может изменить своё положение в обществе, – это убийство дракона, и это нормально, так как для жителей его деревни, выживающих под постоянными налётами этих свирепых чудовищ, – это самый важный навык. Убийство же ночной фурии – наиопаснейшего дракона, которого толком никто не видел, – возведёт его в ранг самого бесстрашного и сильного викинга. Именно поэтому он начинает свою охоту на неё.

Отец и другие викинги не верят Иккингу, когда тот сообщает, что подбил ночную фурию, поэтому ему приходится раскручивать этот клубок самостоятельно. Он отправляется в лес и там встречается с этим ужасным существом, но абсолютно обездвиженным из-за удачного выстрела нашего героя.

Следующая сцена является наиважнейшей точкой в развитии данного персонажа. Что мешало Иккингу взять нож и убить одного из самых страшных драконов и таким образом стать тем, кем он хотел? В принципе, уже на этом этапе все его мечты вполне могут осуществиться, с лихвой перекрывая все его побудительные мотивы.

Однако, смотря прямо в глаза дракону, Иккинг понимает, что не может этого сделать: он не может просто так взять и убить живое существо, пусть даже и такое опасное. Это первая вспышка собственного самоосознания – он не убийца драконов. Без этого события дальнейшая история невозможна. Именно этот выбор, не идти по пути войны и убийства, определяет последующее развитие героя и всей истории в целом. В этой же сцене мы получаем один из наиважнейших ответов на вопрос: «А только ли те мотивы, которые перечислены нами выше, определяют главного героя? Или есть что-то ещё?». То, что Иккинг развязывает верёвки и отпускает ночную фурию, демонстрирует его храбрость, его стремление к миру, добру и гармонии. Именно эти качества отличают настоящего героя, а не только интеллект и изобретательность. И только проявление этих качеств позволяет Иккингу заглянуть выше горизонта представлений своих соплеменников и увидеть драконов совершенно с иной стороны. Таким образом, сделав свой выбор, Иккинг не останавливается в своём развитии на уровне предрассудков своего племени, а выходит на качественно новое понимание мира.

Отец же Иккинга избрал для себя и своего племени иной путь. Он хочет найти гнездо драконов и уничтожить его, тем самым навсегда освободить свой народ от этой беды. Его образ мышления также сформировали определённые события. Во-первых, он ещё в детстве отрубил голову дракону и получил серьёзное поощрение от взрослых представителей племени. Во-вторых, как он сам говорит о себе: «Отец сказал стукнуть лбом о камень, я и стукнул. Подумал, что это глупо, но возражать не стал. И знаешь, что было? Камень раскололся. Я понял, на что викинг способен. Он может вырубать леса, покорять горы, моря. С самого детства я знал, кто я такой и кем стану. Иккинг совсем другой».

Это и определяет его поведение как героя: он не может подняться выше традиций, устоев, существующих стереотипов, он отлично вписывается в них, с самого детства проявляя качества, культивируемые в данном обществе, в отличие от своего сына, который таких качеств проявить не может. В одном он прав: его сын – совершенно другой.

Когда же Стоик вручает топор своему сыну, он говорит следующее: «Приняв этот топор, ты принимаешь наш уклад, то есть ходишь, как мы, говоришь, как мы, думаешь, как мы…».

Таким образом, Стоик хочет, чтобы его сын стал таким же как все и не выделялся, но для Иккинга в рамках таких правил игры, где определяющей является только сила и воинственность, это тупиковый путь: в нём он никогда не сможет состояться. Поэтому решение оставить в живых ночную фурию оказывается единственно верным.

Далее Иккинг снова проявляет качества настоящего героя и лидера. Поднявшись над «укладом жизни» своего племени, он начинает наблюдать за драконом, который волею судьбы оказался в ловушке, взаимодействовать с ним: он хочет понять, что представляют из себя драконы, он получает новый бесценный опыт и новые знания об этом мире, благодаря которым он изменит не только свой социальный статус, но и всё устройство общества, выведя его совершенно на иной уровень.

Так, он узнаёт, что у драконов есть свои слабости и страхи: они боятся угрей, любят валяться в полевой траве, любят, когда их чешут определённым образом. Но главное, что удаётся понять Иккингу, что драконы – совершенно не опасные и дружелюбные существа, что с ними можно общаться и сосуществовать вместе.

Все эти знания он тут же опробует на практике в учебном классе, где его и остальных подрастающих ребят учат сражаться с драконами. Он убеждается, что весь приобретённый опыт помогает ему совершенно по-новому общаться с этими существами, в этом убеждаются и все остальные. Наконец, никто уже не сомневается в способностях Иккинга.

Но главный герой совершенно не собирается останавливаться на достигнутом. Он хочет, чтобы его новый друг, ночная фурия по имени Беззубик, вновь обрела способность летать. Он приходит к выводу, что Беззубик не сможет летать самостоятельно, так как недостающей частью хвоста необходимо как-то управлять, поэтому Иккинг решается на ещё один шаг – оседлать дракона. Но не покорить его, а помочь ему вновь взлететь!!! Таким образом, Иккинг, помимо знания, обретает ещё одно существенное, уже физически ощутимое преимущество перед своими соплеменниками: на его стороне один из самых опаснейших драконов, какие только существуют.

Но и это ещё не конец. Главный герой отправляется со своим новым другом в самое логово драконов, и там он узнаёт, что у драконов есть что-то вроде матки – это самый главный дракон в гнезде, который значительно превосходит остальных как по размерам, так и по силе. Все остальные драконы подчиняются его воле. Иными словами, драконье гнездо – это некий аналог пчелиного улья. Драконы в действительности не хотят вредить людям, а добытое они отдают своей «королеве». Это она заставляет их отправляться на охоту. Иккинг лишний раз убеждается в том, что драконы – добрые существа, с которыми можно подружиться.

Познав всё это, Иккинг снова встречается со своим отцом. Отец демонстрирует всё те же представления, что и прежде. В нём нет ни одного импульса, чтобы привстать над своим мировоззрением: он мыслит только войной.

Когда же Иккинг вновь оказывается на арене перед своим последним испытанием на пути к тому, чтобы стать настоящим викингом, мы видим, какие значительные перемены произошли в нём. Ему уже не нужны какие-то титулы и признания – он хочет изменить сами правила, по которым живут оба мира, превратив противостояние в дружбу и согласие.

Но его отец ведёт себя прежним образом, поэтому, когда ему немного приоткрывается завеса тайны, находит ей единственное применение: он использует Беззубика, чтобы тот привёл викингов к драконьему гнезду, совершенно не представляя, с чем ему там предстоит столкнуться.

Идея оборачивается полным крахом. Модель управления, которая позволяла отцу Иккинга обеспечивать хоть какое-то качество принятия решений, благодаря чему племя выживало, теперь терпит полное фиаско. В кульминации истории, когда наступает максимальный момент противостояния силам зла, эта модель оказывается абсолютно нежизнеспособной. Под угрозой гибели оказываются все воины, которых он привёл за собой.

На арене появляется новый лидер, способный ответить существующим вызовам, и он должен сменить своего отца на этом месте. В борьбе с «королевой» драконьего гнезда он проявляет свои управленческие качества, направляя ребят, которые отправились с ним, и, объединяя все свои навыки, которые он получил, как в результате общения с Беззубиком, так и на тренировочных схватках. Эта модель оказывается значительно эффективнее – Иккинг побеждает королеву.

Итак, каким же должен быть главный герой? Не только смелость, отвага, доблесть и владение оружием отличают настоящего героя. Не только ум и находчивость должны вознести его над остальными.

«Герой – это мужчина или женщина, которым удалось преодолеть свои личные и конкретные исторические ограничения…» (цитата из книги «Тысячеликий герой» Д. Кэмпбелл).

И в этом есть главное отличие истинного героя от всех остальных. Героем становится тот, кто имеет смелость распрощаться с привычным миром и ступить в неизведанное. Ступая туда, он обнаруживает ошибки того мира, в котором он живёт. Он обретает новое знание, с помощью которого преображает мир, привнося в него гармонию.

И главный герой мультфильма Иккинг полностью соответствует этим требованиям. Причём очень важным его отличием является то, что он не несёт в себе идеи какой-то избранности. Несмотря на то, что он является сыном вождя племени, никто не указывает на него, как на героя, наоборот, над ним посмеиваются, его считает странным даже собственный отец. И именно некоторая отрешённость от общества позволяет Иккингу начать это опасное путешествие и найти себя.

О главной героине

Сразу хотелось бы отметить, что в книге Крессиды Коуэлл не было девчонки-воительницы Астрид, но режиссёры и сценаристы решили, что без «яркого женского персонажа» никак не обойтись. И тут, как всегда, не обошлось без ложки дёгтя…

Итак, что же это за яркий женский образ, который нам предлагают создатели мультфильма? В своей основе главная героиня Астрит полностью повторяет уже до боли избитый прототип. Просто посмотрите на Тигрицу из мультфильма «Кунг-фу Панда», сравните два этих образа, и вы поймёте, что это суть одно.

Астрит груба, жестока, предпочитает все проблемы решать с позиции силы. По её мнению, только с помощью силы можно решить проблему драконов, поэтому она усиленно тренируется, поэтому она, как и все остальные, не способна подняться на новый уровень понимания.

Модели её поведения совершенно не соответствуют женскому образу. Она гораздо сильнее физически, чем главный герой. В одном моменте она буквально избивает Иккинга, пытаясь выведать его секрет успеха. В нескольких сценах она первая целует его. То есть инициатива развития отношений находится полностью в её руках.

Такие образы, с одной стороны, формируют сильный тип женщин, с другой – слабый тип мужчин. Если наши дети будут воспитываться на таких моделях и, как следствие, копировать их, то на выходе мы получим безвольных мужчин, которые не могут проявиться в общении с женским полом, и женщин, которые, в свою очередь, задавят свою женственность и присущую ей женскую чувственность, способную творить чудеса и преображать этот мир. Что само собой повлечёт смену ролевой функции: девушки осваивают автомобили, строят карьеру и зарабатывают деньги, а мужчины предпочитают выполнять роль домохозяек.

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

Отсутствует.

Насилие

Многочисленные сцены сражений с драконами.

Мораль

Мультфильм «Как приручить дракона» затрагивает одну из сложнейших тем, рассматривая на примере замкнутого общества со своими устоями и традициями противостояние двух совершенно разных концепций мироустройства. Одна концепция предлагает идти путём силы и продолжать убивать драконов. Другая концепция, выработанная в результате приключения главного героя, предлагает совершенно иной путь – путь мирного сосуществования. Концепция войны в итоге терпит крах, так как её носители так и не смогли подняться до другого уровня понимания и учесть новые факторы: наличие «королевы» в гнезде драконов, которая одним плевком огня способна сжечь весь их флот. Концепция мира, будучи сформированной на основе нового знания, полученного главным героем, более полно отвечает действительности, поэтому в итоге оказывается более эффективной и жизнеспособной. В образе главного героя отсутствует идея избранности. Главный герой, по сути, сам провоцирует событие, которое позволяет ему вступить на новый путь и превзойти всех. В этом качестве Иккинг, как главный герой, значительно отличается от большинства героев, предлагаемых западным кинематографом. Главная героиня демонстрирует довольно часто встречающийся в западном кино прототип женского образа. Она проявляет больше мужские качества, чем женские, таким образом, искажая модели поведения, более подходящие и присущие женскому полу. Олег Ищущий

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/3g5FPG42fcU/