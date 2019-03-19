Куда движется Россия
5 марта состоялась моя встреча с общественностью Москвы. Тема была обозначена так: «Куда движется Россия». Спасибо День ТВ за запись мероприятия!
Хронометраж:
00:57 — Пенсионная реформа — основной катализатор ощущения, что «что-то не так»
01:55 — Вред Пенсионной реформы
04:49 — у России нет своего цивилизационного проекта
06:32 — Сохранение социальных гарантий в России большой плюс для внешней политики
07:55 — Нужен мораторий на повышение цен тарифов ЖКХ
09:46 — Не можем формулировать духовные плюсы, давайте формулировать материальные
12:11 — Государство не для того, чтобы получать прибыль
16:20 — Все не так, как кажется
17:32 — Куда движется Россия
18:25 — При Путине Россия не втянута в полноценную войну
19:20 — Хороший момент для смены политики в отношении Украины
20:18 — Дать паспорта РФ жителям Донбасса
22:41 — Экономика идёт вниз
27:17 — Почему люди в России не выходят на улицы
30:17 — Обманутые дольщики
36:22 — Застройщиков жилья поставили на грань банкротства
38:40 — Нестабильность рубля, золотой запас
42:35 — Падение рейтингов власти
45:57 — Информационная война — это реальность
46:43 — Тотальный контроль за всем — цифровое будущее
53:40 — Хочешь мира — готовься к войне
55:54 — «Портрет бедности» в глазах Медведева
61:10 — Народ — носитель власти
64:12 — Защита русского языка
74:05 — Система образования
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101817
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.,.З д р а в и я Вам.,.
[Морально~~Психологического]
“““““““““““““`
ШУТКАнём,с…САРКАЗнём,с…но НЕ улыбнём,с…Итак:
1.Пенсионеров ГЕНОЦИДными реформами – Изведут!
2.ИХ дети,ИЗ-ЗА этих-же реформ – ДО пенсий НЕ доживут!
3.”ХОМУТ” страха ПОЛИТ–репрессий – На Русь “ОДЕЮТ”!
4.За слова правды – ШТРАФами-И-тюьмами “НАГРАЖДАЮТ”!
5.Ну и…Vovu Putina ОПЯТЬ…(ну-ну)”переИзберут”…
[полит-социальные "стабильности" - в итоге "Придут"...]
“““
Ну И…Набор НОВОГО-ЖЕЛЕЗА(страшенного)- произведут…
Ну А…социальные Гарантии(как При СССР)- подоЖДУТ…
О недовольных и речи НЕТ – “ПО-Этапам-пОЙдут”…
“Справедливые-законы-ИЗБРАННЫХ”…Всех Туда “поВЕДУТ”…
А чтобы в НЕдовольстве рты НЕ открывали – “Одеют-Хомут”…
…в РФ не только “заживут” – там УЖЕ “живут-И-уют”…
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ…колонизацию(ТУАЛЕТы),воду и газ ЖДУТ…
…НЫНЕшнего Vovu-И-dimon,a – ВСЕ в РФ – “уважают”…
[Новыми "радостями=законами" - ОНИ всех "награждают"]
“““`
Ничего ни к кому личного! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-3-19.
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А тебе-то, канадцу, что? От всего, что ты перечислил твоей Канаде только лучше будет. Так что, предвкушай счастье, но нас грузить этим не надо. Мы на вас, супостатов, невосприимчивые.
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Куда нужно-туда и двигаемся В России всегда на Бога надеялись Он выведет