5 марта состоялась моя встреча с общественностью Москвы. Тема была обозначена так: «Куда движется Россия». Спасибо День ТВ за запись мероприятия!

Хронометраж:

00:57 — Пенсионная реформа — основной катализатор ощущения, что «что-то не так»

01:55 — Вред Пенсионной реформы

04:49 — у России нет своего цивилизационного проекта

06:32 — Сохранение социальных гарантий в России большой плюс для внешней политики

07:55 — Нужен мораторий на повышение цен тарифов ЖКХ

09:46 — Не можем формулировать духовные плюсы, давайте формулировать материальные

12:11 — Государство не для того, чтобы получать прибыль

16:20 — Все не так, как кажется

17:32 — Куда движется Россия

18:25 — При Путине Россия не втянута в полноценную войну

19:20 — Хороший момент для смены политики в отношении Украины

20:18 — Дать паспорта РФ жителям Донбасса

22:41 — Экономика идёт вниз

27:17 — Почему люди в России не выходят на улицы

30:17 — Обманутые дольщики

36:22 — Застройщиков жилья поставили на грань банкротства

38:40 — Нестабильность рубля, золотой запас

42:35 — Падение рейтингов власти

45:57 — Информационная война — это реальность

46:43 — Тотальный контроль за всем — цифровое будущее

53:40 — Хочешь мира — готовься к войне

55:54 — «Портрет бедности» в глазах Медведева

61:10 — Народ — носитель власти

64:12 — Защита русского языка

74:05 — Система образования

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101817