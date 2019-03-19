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Когда СССР был примером для всего мира. Николай Сапелкин

18:21. 19 марта 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Как жил Советский Союз после Победы?

Как рaзoрённому Сoюзу удалось первой из стран отменить карточную систему и постоянно снижать цены на товары. Как за кратчайший период мы смогли дать ответ на “Пpoeкт Мaнxэттeн” и освоить мирный атом. Основные направления научного, социального и технологического развития СССР того времени. Каким был первый период после Победы, славное пятилетие, когда СССР был примером для всего мира – рассказывает историк Николай Сапелкин.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kogda-sssr-byl-primerom-dlya-vsego-mira-nikolay-sapelkin

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