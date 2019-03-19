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Как правильно ругаться матом? Алексей Орлов и Михаил Ять

08:24. 19 марта 2019 Просмотров - 41 Один комментарий Опубликовал:

Где нельзя ругаться матом.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Всё чаще и чаще в нашем окружении слышится не нормативная лексика, причём она применяется не только взрослыми по отношению к взрослым, но и в окружении детей, а так же используется в разговорах самими детьми.

Но всё ли так безобидно в этом процессе?
Почему матерные слова называются матерными?
Почему некоторые слова называют ругательными, а некоторые бранными?
До нас дошло словосочетание “поле брани” и может бранные слова нужно использовать только в битвах в врагом?
Для чего нужны матерные, ругательные и бранные слова?
И когда эти слова можно применять с пользой, а когда их применение принесёт вред?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nodQs_BOaGk

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Один комментарий»

  • 77 49
    Mazai 19 марта 2019 в 8:37 Ссылка
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    Что бы правильно подобрать бранные слова то нужно до пенсионера дорости. Тогда они будут к месту

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