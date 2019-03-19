Как правильно ругаться матом? Алексей Орлов и Михаил Ять
Где нельзя ругаться матом.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Всё чаще и чаще в нашем окружении слышится не нормативная лексика, причём она применяется не только взрослыми по отношению к взрослым, но и в окружении детей, а так же используется в разговорах самими детьми.
Но всё ли так безобидно в этом процессе?
Почему матерные слова называются матерными?
Почему некоторые слова называют ругательными, а некоторые бранными?
До нас дошло словосочетание “поле брани” и может бранные слова нужно использовать только в битвах в врагом?
Для чего нужны матерные, ругательные и бранные слова?
И когда эти слова можно применять с пользой, а когда их применение принесёт вред?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
loading...
Что бы правильно подобрать бранные слова то нужно до пенсионера дорости. Тогда они будут к месту