Как правильно ругаться матом? Алексей Орлов и Михаил Ять

Где нельзя ругаться матом.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Всё чаще и чаще в нашем окружении слышится не нормативная лексика, причём она применяется не только взрослыми по отношению к взрослым, но и в окружении детей, а так же используется в разговорах самими детьми.



Но всё ли так безобидно в этом процессе?

Почему матерные слова называются матерными?

Почему некоторые слова называют ругательными, а некоторые бранными?

До нас дошло словосочетание “поле брани” и может бранные слова нужно использовать только в битвах в врагом?

Для чего нужны матерные, ругательные и бранные слова?

И когда эти слова можно применять с пользой, а когда их применение принесёт вред?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nodQs_BOaGk