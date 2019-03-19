Больше, чем фото

СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича

Атланты. У входа в Эрмитаж

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Будущий великий фоторепортер родился 4 апреля 1899 года в городе Слуцке (Белоруссия). Карьеру журналиста Борис Игнатович начал довольно рано – в девятнадцать лет. Первый опыт он получал, находясь в штате издания «Северо-Донецкий коммунист». Талант и целеустремленность молодого репортера быстро заметили, и вскоре он оказался в Харькове, в редакции «Красной звезды».Во время работы в этом издании Борис Игнатович работал на фронтах гражданской войны, оперативно освещая происходящие там события. После окончания активных боевых действий Игнатович переехал в Москву, а затем в Ленинград, где стал заведовать несколькими юмористическими журналами. Там и произошла судьбоносная для него встреча с художником В.В.Лебедевым.После знакомства с Лебедевым Игнатович начал всерьез интересоваться фотоискусством, а вскоре ему подарили камеру – компактный Кодак. Первый сделанный им кадр оказался репортажным: молодой фотограф запечатлел известного сатирика Михаила Зощенко, который в тот момент покупал яблоки на улице. Новое занятие быстро увлекло Игнатовича, и вскоре он уже виртуозно владел своей камерой, досконально выучив нюансы работы с ней.Михаил Зощенко покупает яблокиВсе фотографии мастера отличаются высоким техническим качеством, хотя оборудование тех лет было далеким от идеала. Свои первые работы Игнатович снимал под необычными углами, явно будучи под впечатлением от творчества Александра Родченко. Однако это не было слепым следованием кумиру – каждый нетрадиционный ракурс в его фотографиях выглядит гармонично и передавал идею автора.В 1926 году при Доме печати была основана Ассоциация фоторепортеров, перед которой стояла цель объединить талантливых и амбициозных людей, направляющих все свои силы на развитие фотоискусства. Борис Игнатович стал одним из наиболее активных участников этой организации. Он сотрудничал с несколькими изданиями в качестве фоторепортера, одновременно обучаясь приемам образной публицистики.«Рабочие», 1930 годЧуть позже вокруг фотографа стали собираться единомышленники, которые называли себя «Бригадой Игнатовича». Эти люди во главе со своим лидером выступали против устоявшихся шаблонов фотографии, проводя смелые эксперименты, противоречащие всем существующим на то время канонам. Они пробовали разные ракурсы и компоновки кадра, использовали широкоугольные объективы для фотосъемки портретов, а на длиннофокусные снимали пейзажи. В результате подобной деятельности было разработано много приемов, которыми по сегодняшний день пользуются фоторепортеры всего мира.«На водной стации», 1927 годфотографии Бориса Игнатовича«Молодость», 1937 год«Духовой оркестр», Москва, 1930 годКупальщицы, 1928Максимальной популярности Борис Игнатович достиг в тридцатых годах прошлого столетия.Борис Пастернак и Корней Чуковский на конгрессе писателей 1934Никита Хрущев, 1936Его мастерство постоянно росло, все ведущие издания страны с радостью публиковали работы талантливого фотографа.Вид на Исаакиевский собор 1933Именно Борис Игнатович стал одним из пионеров аэросъемки. Специально для этого ему был предоставлен аэроплан Р-5, которым управлял пилот-фотолюбитель. Съемка велась с минимально возможной высоты на «Лейку» с широкоугольным объективом.По сути, все снимки были сделаны с непредназначенного для этого самолета и без использования специальной техники. В результате же Игнатович ухитрился получить отличные фотографии, что еще раз подтверждало его талант.Казачка. 1936В военные годы Борис Игнатович сопровождал боевые подразделения на лошади в качестве фронтового фоторепортера. Он работал во множестве жанров одновременно, снимая батальные сцены и быт солдат, групповые и одиночные портреты, хроникальные зарисовки и многое другое.«Командиры», 1943 год«Гвардии рядовой», 1943 годБлиже к концу войны Игнатович сделал серию портретов выдающихся советских военачальников, в число которых попадает и Г.К.Жуков. Также фотограф снимал ключевые исторические события, такие как конференция в Потсдаме.После окончания войны Игнатович стал активно работать в разных отраслях фотографии – помимо репортажей он снимал пейзажи и портреты. В 1969 году с успехом прошла масштабная выставка его работ в Москве. Борис Игнатович не почивал на лаврах, он принимал активное участие в обучении молодежи, часто присутствовал на собраниях прогрессивных фотографов в старейшем московском клубе «Новатор».Москва, 1939Мастер учил других тому, чем сам владел в совершенстве – умению работать с техникой, чувствовать свет, правильно строить светотеневой рисунок без необходимости последующей обработки снимков. Шедевры Бориса Игнатовича по праву заслужили свое место в учебниках по фотомастерству и в фонде классиков отечественного и мирового фотоискусства.Борис Игнатович. 1930

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8499134.html