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А.В. Пыжиков. Точки опоры нашего народа в создании державы. Москва. 16 марта 2019г.

08:23. 19 марта 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

А.В. Пыжиков. Точки опоры нашего народа в создании державы. Москва. 16 марта 2019г.

В субботу 16 марта 2019 года в Москве в 15:00 часов состоялась встреча со специалистом по истории России, доктором исторических наук, профессором Александром Владимировичем Пыжиковым.

После вступительного слова Александр Владимирович ответил на вопросы слушателей из зала и зрителей трансляции “Народного Славянского радио” в ютубе. https://www.youtube.com/c/SlavRadio/live

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GTFWSk0K0Vg

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