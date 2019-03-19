1913. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве
08:26. 19 марта 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1913. Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная выставка в Киеве
Всероссийская выставка, которая открылась в 1913 году в Киеве, была событием исключительного значения. Павильоны были сооружены у Черепановой горы на месте бывшего Алексеевского парка под руководством главного архитектора Вышинского при участии известного архитектора Владислава Городецкого. Выставка имела 24 отдела, которые представляли промышленность, сельское хозяйство, спортивную науку. Некоторые экспонаты размещались в Троицком народном доме, Педагогическом музее, на склонах Днепра. На Парковой алее, в частности, была выставка птицеводства и животноводства. Один павильон сохранился до 1977 года. Это было одноэтажное сооружение (позднее тут помещался дворец физкультуры), который торцом выходил на Большую Васильковскою улицу. Ныне тут сооружено здание общества «Знание». Знаменательно, что многие виды соревнований первой российской олимпиады 1913 году проходили именно тут, на территории тогдашней выставки.
Дореволюционные киевские выставки радовали горожан, но приносили убытки организаторам. Создание выставочного комплекса 1913 года обошлось организаторам в более чем 300 тыс. царских рублей. По программе, выставка определялась как «фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная». В сентябре 1912 года правительство согласилось предоставить Киевской выставке статус Всероссийской; в марте следующего года она поступила под покровительство наследника престола цесаревича Алексея Николаевича.
Поскольку такой подход требовал соответствующего размаха, Комитет выставки и Общество сельского хозяйства серьезно опасались материальной ответственности за возможный дефицит — сказывался печальный опыт выставки 1897 года. С учетом этого группа наиболее состоятельных инициаторов провела кулуарную встречу и решила образовать новый Комитет выставки. «Пропуском» туда становилось письменное обязательство принять участие собственными средствами (не менее чем 2000 руб) в покрытии дефицита по итогам мероприятия.
Город согласился субсидировать мероприятие значительной суммой — 250 тыс. руб. Эти деньги инвестировались в постройку нескольких капитальных зданий, которые после выставки должны были перейти в муниципальную собственность и использоваться как гостиные ряды и помещения для общественных мероприятий; один из павильонов предназначался под крытый торговый зал, куда должен был перейти Троицкий рынок. Еще одну субсидию, в размере 64 тыс. руб., предоставило Министерство народного образования.
Общая площадь выставочной территории составила теперь 26 десятин. К началу мероприятия здесь были размещены 132 экспозиционных павильона и еще 62 постройки разного назначения. Участие в выставке приняли представители Петербурга и Москвы, Харькова и Одессы, Екатеринбурга и Баку, Ревеля и Риги, Варшавы и Лодзи, присутствовало немало иностранцев — англичан, немцев, французов, шведов, американцев. Чтобы не повторять ошибки 1897 года, организаторы тщательно подошли к определению цен за места под застройку (2 руб. за 1 кв. аршин, или 0,506 кв. м), в готовых павильонах (для разных отделов от 3 до 25 руб. за 1 кв. аршин на полу или от 1 до 8 руб. — на стене). Плата за вход составила 35 коп., по понедельникам — 25 коп., по вечерам в выходные и праздники — 50 коп., для учеников и подростков — 25 коп., детей до 5 лет пускали бесплатно.
Торжественное открытие Всероссийской сельскохозяйственной, фабрично-заводской, торгово-промышленной и научно-художественной выставки в Киеве состоялось 29 мая 1913 года. В тот день разразился страшный ливень, и после этого несколько недель были ненастными, так что наплыв посетителей сначала был меньшим, чем ожидалось.
15 октября 1913 года выставка была закрыта. В итоге лишь количество ее индивидуальных посещений составило около миллиона, не считая 172 тысяч участников организованных экскурсий. Но надежды организаторов не оправдались. К концу 1913 года у них оставался дефицит на сумму свыше 80 тысяч руб. Среди его причин указывали, в частности, скверную погоду первых недель, из-за которой пришлось израсходовать массу денег на ремонтные работы. Подвела киевлян и Москва: предварительно было объявлено о проведении в 1913 году Московской фабрично-заводской и ремесленной выставки, которая отвлекла от Киева немало потенциальных экспонентов, а на самом деле состоялась лишь в 1914-м.
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Главный вход
Главный вход
Вид с верхних террас
Вид с верхних террас
Вид с вершины территории Выставки
Промышленные павильоны и павильон земства
Нижняя территория выставки
Павильон Акционерного Общества Брянского Завода
Павильон государственного банка
Павильон департамента земледелия
Павильон земств
Машинный павильон
Машинный отдел
Машинный отдел и колоннада
Павильон Коньячной фирмы Д.З. Сараджева в Тифлисе
Павильон Акц. общества машиностроительного завода Франц Крулль в Ревеле. Холодильная и Ледодельная машины
Павильон Акц. О-ва Бр. К. и А. Вюргель
Павильон округа путей сообщения
Павильон округа путей сообщения
Павильон ЮЗЖ дороги
Промышленный павильон и фонтан
Кафе-ресторан
Модель Заводов Т-ва Проводник в Риге экспонируемая на Всероссийской Выставке в Киеве
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