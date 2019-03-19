1699-1704. Карты и гравюры голландского гравёра Адриана Шхонебека
22:47. 19 марта 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Первый из мастеров гравюры, приглашённых Петром I для работы в России. Барочный стиль работ Шхонебека имел большое влияние на развитие русской школы гравюры.
Родился в Роттердаме в 1661 году. С 1676 по 1679 год учился у амстердамского гравёра Ромейна де Хоге.
В 1698 году по приглашению Петра I приехал в Россию, где работал в Гравировальной мастерской Оружейной палаты в Москве. Шхонебек был учителем русских гравёров Алексея Фёдоровича и Ивана Фёдоровича Зубовых, Петра Леонтьевича Бунина. В гравёрной мастерской, которой руководил А. Шхонебек, скорее всего, получил начальное художественное образование русский художник Иван Никитич Никитин, один из основателей русской живописной школы начала XVIII века.
Помимо художественных гравюр, А. Шхонебек известен как автор географических карт.
1699. Адриан Шхонебек. Великий государ цар и великий княз Петер Алексиевич всеа великия и малыа и белыя Росии самодержец
1699. Адриан Шхонебек. Великий государ цар и великий княз Петер Алексиевич всеа великия и малыа и белыя Росии самодержец
1699. Адриан Шхонебек. Города Азова списание от взятья
1701. Адриан Шхонебек. Восточная часть моря Палус Меотис и ныне называется Азовское море
1701. Адриан Шхонебек. Река Двина или Архангелска
702. Адриан Шхонебек. Розмерная карта Белаго моря начинающаяся от Пелитцы даже до Ковады
1702. Адриан Шхонебек. Розмерная карта начинающая от узкаго проходу между Рускаго и Белаго моря и от Типены даже до Каскаривы, такожде от Канденос даже до Кацнуса
1703. Адриан Шхонебек. Город Нотебург которои по взятии приименован Шлютельбург
1703. Адриан Шхонебек. Нотебурга ныне же Слютельбурга счастием всеросискаго императора пушечным стрелянием сокрушеннаго и непреодолимыми его воинскими силами от неправеднаго владения возвращеннаго истинное и подлинное изъображение
1704. Адриан Шхонебек. Географскии чертеж над Ижерскою землеи с своими городами, уездами, погостами
1704. Адриан Шхонебек. Географскии чертеж над Ижерскою землеи с своими городами, уездами, погостами
1704. Адриан Шхонебек. Изображение победы над флотом швецким на реке Амовже