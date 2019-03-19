1699-1704. Карты и гравюры голландского гравёра Адриана Шхонебека

Первый из мастеров гравюры, приглашённых Петром I для работы в России. Барочный стиль работ Шхонебека имел большое влияние на развитие русской школы гравюры.Родился в Роттердаме в 1661 году. С 1676 по 1679 год учился у амстердамского гравёра Ромейна де Хоге.В 1698 году по приглашению Петра I приехал в Россию, где работал в Гравировальной мастерской Оружейной палаты в Москве. Шхонебек был учителем русских гравёров Алексея Фёдоровича и Ивана Фёдоровича Зубовых, Петра Леонтьевича Бунина. В гравёрной мастерской, которой руководил А. Шхонебек, скорее всего, получил начальное художественное образование русский художник Иван Никитич Никитин, один из основателей русской живописной школы начала XVIII века.Помимо художественных гравюр, А. Шхонебек известен как автор географических карт.1699. Адриан Шхонебек. Великий государ цар и великий княз Петер Алексиевич всеа великия и малыа и белыя Росии самодержец1699. Адриан Шхонебек. Великий государ цар и великий княз Петер Алексиевич всеа великия и малыа и белыя Росии самодержец1699. Адриан Шхонебек. Города Азова списание от взятья1701. Адриан Шхонебек. Восточная часть моря Палус Меотис и ныне называется Азовское море1701. Адриан Шхонебек. Река Двина или Архангелска702. Адриан Шхонебек. Розмерная карта Белаго моря начинающаяся от Пелитцы даже до Ковады1702. Адриан Шхонебек. Розмерная карта начинающая от узкаго проходу между Рускаго и Белаго моря и от Типены даже до Каскаривы, такожде от Канденос даже до Кацнуса1703. Адриан Шхонебек. Город Нотебург которои по взятии приименован Шлютельбург1703. Адриан Шхонебек. Нотебурга ныне же Слютельбурга счастием всеросискаго императора пушечным стрелянием сокрушеннаго и непреодолимыми его воинскими силами от неправеднаго владения возвращеннаго истинное и подлинное изъображение1704. Адриан Шхонебек. Географскии чертеж над Ижерскою землеи с своими городами, уездами, погостами1704. Адриан Шхонебек. Географскии чертеж над Ижерскою землеи с своими городами, уездами, погостами1704. Адриан Шхонебек. Изображение победы над флотом швецким на реке Амовже

Источник: https://humus.livejournal.com/6525766.html