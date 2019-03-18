В чём сила славян? В единстве! Андрей Родионов. Часть 2
Единство славянских народов
Автор-сказитель – Андрей Родионов
Часть 1 – https://youtu.be/gbOopNh2TnA
Создатель и лидер Международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов расскажет о целях, задачах, идеях и принципах движения. Поговорим о результатах работы участников движения в России и в других разных славянских странах, и не только. Андрей ответит на интересующие вопросы слушателей и ведущего.
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Как ФСБ лишает славян силы. Ответ майору ФСБ исследователя славянства Романа Перина.
• НА ОДНОМ ИЗ ОБЫСКОВ…
На одном из обысков майор ФСБ, взяв в руки книгу «Мой Бог – Солнце!», с раздражением спросил, почему я пишу о язычестве. Я сказал, что мне эта тема интересна. Ведь ему не приходит в голову задавать подобный вопрос пишущим о дохристианской Греции или Риме. Не вызывает вопросов античная мифология и её персонажи. Не вызывают вопросов увлекающиеся древними религиями Западной Европы. Почему столь негативная реакция на изучающих славянское прошлое, славянские древности.
Мне знаком этот мир увлечённых людей своим далёким прошлым, лежащим за пределами короткого христианского. Они не отрицают его, они хотят заглянуть дальше. Такие люди были всегда.
Я знаю, откуда у майора появился подобный вопрос, помимо модного воцерковления среди чиновников и сотрудников спецслужб, есть ещё заумный постулат, что фашизм и национал-социализм взяли свои истоки из языческого прошлого. Поэтому любое увлечение дохристианской культурой и мифологией неизбежно приведёт к этим нехорошим явлениям. С таким же успехом можно утверждать, что любое увлечение медициной, обязательно закончится маниакальными наклонностями. Ну, а химией может увлекаться только будущий изготовитель бомб. Не вытекает причинно-следственная связь! Людей с крестиками на груди и другими символами традиционных религий куда больше совершивших страшные преступления, чем атеистов и прочих «отступников». Но ведь не делается же вывод о прямой связи их веры и преступления.
Я пишу о мире, в котором уже живут сотни тысяч людей. Это серьёзное течение, которое вытолкнуто на границу маргинальности, но, тем не менее, оно на уровне диффузии проникает в обыденный мир. Когда я писал «Руну Жизни», ещё не было спортсменов мирового уровня, исповедующих древнеславянскую культуру, родноверие. Не было офицеров, не прячущих татуировки и символы перуновых времён. А почему они должны прятать символы своих предков, под которыми отстаивалась и приумножалась их Родина.
Почему сейчас говорят с высоких трибун, что мы должны перестать стесняться всех периодов нашей истории: царского, советского, новейшего. Почему это не распространяется на более древний период? Почему нас отсекают? Почему нашу историю и культуру начинают изучать после появления заморской веры. Почему нельзя посмотреть в исток своего народа? Нам же не говорят, мол, вот до прадеда помни род, а дальше и не стоит. А я хочу дальше! И мне пофиг на все ваши измы! Любовь к Природе и Солнцу, их обожествление не могут рождать ненависть! Ненависть и болезненное сознание зарождается там, где нет света и божества природного! Я хочу верить в Солнце! Я имею на это право? Или я могу верить только в того бога, который разрешён церковными чиновниками и Минюстом? Это глобальный вопрос!!!
Великий космист Циолковский, товарищ майор, писал: «Даже вера в Перуна и та пригодится. И она будет нужна для создания истинной картины мира…». Почему же вас, господа-товарищи, опять штампуют по зауженному религиозному или марксистскому типу. Как же страна вырвется вперёд, пытаясь пролезть в столь узкую щель нормированного вами мировосприятия?!
Роман Перин
https://vk.com/id302842360?w=wall302842360_1252
14.03.2019г.
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Этому Роме, раз он пишет о славянах, пора бы знать, что славяне – не язычники… ЯЗЫЧЕСТВО – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
Он употребляется исключительно в христианской литературе.
Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо НЕ МОЖЕМ МЫ САМИ СЕБЕ БЫТЬ ИНОЗЕМЦАМ И ИНОВЕРЦАМИ.
«Язычество» – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах. Попы называют язычниками католиков, т.к. они молятся статуям Христоса и девы Марии, а те – попов, т.к. они наши праздники приспособили для своих…
Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
«Язычество – это потерявший свои знания и мудрость Ведизм»
НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.
И ещё – отличие славян от христиан в том, что славяне ВЕРЯТ Своим Богам, а христиане верят В СВОЕГО Иегову…