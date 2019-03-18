Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

В чём сила славян? В единстве! Андрей Родионов. Часть 1

10:47. 18 марта 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Единство славянских народов

Автор-сказитель – Андрей Родионов
Часть 2 – https://youtu.be/5GAbtj6V1TY

Создатель и лидер Международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов расскажет о целях, задачах, идеях и принципах движения. Поговорим о результатах работы участников движения в России и в других разных славянских странах, и не только. Андрей ответит на интересующие вопросы слушателей и ведущего.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gbOopNh2TnA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В чём сила славян? В единстве! Андрей Родионов. Часть 2
Единство славянских народовАвтор-сказитель - Андрей РодионовЧасть 1 - https://youtu.be/... и лидер Международного движения «РУСОВ» Андрей Родионов расскажет о целях, задачах... славянских странах, и не только. Андрей ответит на интересующие вопросы слушателей...
На каком языке говорили на юге Балтики до славян
...мнения об изначальном единстве языков балтов и славян. Здесь не ...было) как основной «исторической силы», двигателем и правящей верхушкой ...читателям самим судить, о чём может говорить озвученная выше ...1943-2011 гг. Андрей ПаульИсточник: slavyanskaya-kultura.ru
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...сил, то есть центробежная сила подвинула силу притяжения. Центробежная сила... концепция сосуществования, единство сердец, против излишеств... понятно о чём говорят, но... породило понятие славЯн. Много интересных... Действительно, Апостол Андрей, двигаясь по своей...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...сил, то есть центробежная сила подвинула силу притяжения. Центробежная сила... концепция сосуществования, единство сердец, против излишеств... понятно о чём говорят, но... породило понятие славЯн. Много интересных... Действительно, Апостол Андрей, двигаясь по своей...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...занимался историей восточных славян и Византии. ...языков западноевропейцев (о чём не любят вспоминать ... представляют собой неразрывное единство выражения и содержания,...Андрею Анатольевичу на его непростительные оплошности. Специалист сделать это – не в силах...
Бэкграунд, выпуск-333 за 11 января 2014
... центром мировой силы неподвластным западу....угрозой не только славянам, но и .... Месть бандерлогов……Андрей ВолодькоПоказать/Скрыть описание...детей. При чём националисты намерены ...всеукраинская организация «Молодёжное единство», которую возглавляет Антон...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>