Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2019

Вечером в воскресенье, 17 марта, в СМИ и соцсетях поднялась паника в связи с «масштабным чрезвычайным происшествием в городе Мариуполе», где на меткомбинате «Азовсталь», по всем признакам, начался очень сильный пожар. Новости об этом первыми опубликовали местные издания.

Городской сайт сообщил, что «огонь, который видно из разных районов города, сопровождается грохотом и периодическими вспышками. Люди в соцсетях активно комментируют инцидент. Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным».

«Вид из окна, когда твой “сосед” — металлургический завод», — с места событий пишет один из авторов фото и видео Олеся Романюк.

Очень странная официальная версия

Позже Виктор Серомах, занимающий пост заместителя руководителя отдела по работе со СМИ и общественностью украинской госслужбы чрезвычайных ситуаций, заявил журналистам, что информация якобы не соответствует действительности.

Чиновник уточнил: «По состоянию на 20 часов 00 минут (21:00 мск) никакого пожара на „Метинвесте“ нет. Всё это просто технологический процесс».

Затем в пресс-службе горно-металлургической компании «Метинвест» рассказали, что «зарево в небе над „Азовсталью“ является следствием обычного слива шлака, но не пожара».

В компании выдвинули неправдоподобную версию, что в воскресенье с 18 до 19 часов на металлургическом комбинате «Азовсталь» якобы проводился ежедневный (?!) слив попутных продуктов производства, то есть шлака.

Многие украинцы высказывают разумные сомнения, не веря в такую версию, так как местные жители на 100% знают, что ничего такого на предприятии Ахметова ежедневно не происходит.

Отметим, что на рассвете огонь погас, но огромные столбы дыма продолжают подниматься над городом, доказывая масштабность происшествия на меткомбинате, т.е. последствия ЧП до сих пор не ликвидированы за целых 9 часов.

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