Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2019
- 06:04 «Мариуполь в огне»: перепуганные жители сообщили о страшных вспышках и грохоте на «Азовстали» (+ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Герою нужна помощь: он хотел отомстить фашисту, убивавшему людей 2 мая 2014 в Одессе, и получил 10 лет, — обращение «Русской Весны».
- 01:40 Показания перебежчика из 54-й омбр ВСУ.
- Вчера 22:50 Украина хочет провести аудит убытков от войны.
«Мариуполь в огне»: перепуганные жители сообщили о страшных вспышках и грохоте на «Азовстали» (+ФОТО, ВИДЕО)
Вечером в воскресенье, 17 марта, в СМИ и соцсетях поднялась паника в связи с «масштабным чрезвычайным происшествием в городе Мариуполе», где на меткомбинате «Азовсталь», по всем признакам, начался очень сильный пожар. Новости об этом первыми опубликовали местные издания.
Городской сайт сообщил, что «огонь, который видно из разных районов города, сопровождается грохотом и периодическими вспышками. Люди в соцсетях активно комментируют инцидент. Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным».
«Вид из окна, когда твой “сосед” — металлургический завод», — с места событий пишет один из авторов фото и видео Олеся Романюк.
Очень странная официальная версия
Позже Виктор Серомах, занимающий пост заместителя руководителя отдела по работе со СМИ и общественностью украинской госслужбы чрезвычайных ситуаций, заявил журналистам, что информация якобы не соответствует действительности.
Чиновник уточнил: «По состоянию на 20 часов 00 минут (21:00 мск) никакого пожара на „Метинвесте“ нет. Всё это просто технологический процесс».
Затем в пресс-службе горно-металлургической компании «Метинвест» рассказали, что «зарево в небе над „Азовсталью“ является следствием обычного слива шлака, но не пожара».
В компании выдвинули неправдоподобную версию, что в воскресенье с 18 до 19 часов на металлургическом комбинате «Азовсталь» якобы проводился ежедневный (?!) слив попутных продуктов производства, то есть шлака.
Многие украинцы высказывают разумные сомнения, не веря в такую версию, так как местные жители на 100% знают, что ничего такого на предприятии Ахметова ежедневно не происходит.
Отметим, что на рассвете огонь погас, но огромные столбы дыма продолжают подниматься над городом, доказывая масштабность происшествия на меткомбинате, т.е. последствия ЧП до сих пор не ликвидированы за целых 9 часов.
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Герою нужна помощь: он хотел отомстить фашисту, убивавшему людей 2 мая 2014 в Одессе, и получил 10 лет, — обращение «Русской Весны»
Участник лагеря антимайдана «Куликово поле» в Одессе политзаключенный Денис Шатунов осужден киевским режимом на 10 лет за незавершённое покушение — скорее «мыслепреступление» — на жизнь неонациста-евромайдановца Сергея Ходияка, стрелявшего 2 мая 2014 года по людям в центре Одессы.
Среди его жертв — друг Дениса, Евгений Лосинский, погибший от полученных ранений. Сам Ходияк благополучно остаётся на свободе, несмотря на множество доказательств его вины.
34-летнего реконструктора Евгения Лосинского выстрелом в живот убил украинский неофашист Сергей Ходияк, который стрелял по безоружным людям из охотничьего ружья и, кроме реконструктора, ранил Олега Константинова (главного редактора издания «Думская») и случайного милиционера. Это только те пострадавшие, о которых известно.
Жестокий убийца так и не был привлечён к уголовной ответственности, зато посадили друга его жертвы — Дениса Шатунова, который имел неосторожность обмолвиться о планируемой мести.
После ареста Дениса его семья вынуждена была уехать из любимой, родной Одессы из-за давления и угроз украинских «патриотов» в Россию, с минимумом вещей, где им пришлось начинать все сначала — без кормильца и мужской поддержки.
У жены Дениса и до его ареста были проблемы с сердцем, а после его ареста и вынесения этого бесчеловечного приговора — 10 лет строгого режима — ее состояние намного ухудшилось.
Однако беда не приходит одна — их дочке поставили диагноз «митральный порок сердца» — стресс не минул и ребенка. У самого Дениса — хронический гепатит, уже за решеткой появился хронический гастрит и также проблемы с сердцем, из-за чего мужчина уже два раза оказывался в тюремной больнице. Все эти проблемы требуют решения, и единственная надежда семьи — на помощь неравнодушных людей!
Карта Сбербанка — 427646004772415 Анна Шатунова
Приватбанк — 5168742606292880 (Герасимчук Анна Васильевна, бабушка Дениса, находится под его опекой)
Webmoney — R030106892280 (рубли)
U402637870663 (гривны)
Z324190868766 (доллары)
PayPal — [email protected]
Яндекс-кошелёк — 410016687654320
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Показания перебежчика из 54-й омбр ВСУ
Видео показаний военнослужащего 54-й омбр ВСУ, который добровольно перешел на сторону Луганской Народной Республики.
Успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54 бригады вооруженных формирований Украины Магденко Сергея Александровича.
Он рассказал о том, как и в каких условиях проходит военная служба в Украине, как относятся в войсках к выходцам из Донбасса, об участии иностранных инструкторов в подготовке и обучении личного состава ВСУ и крайне низком уровне материально-технического обеспечения как в учебных подразделениях, таких как «Десна», так и в частях, непосредственно находящихся на передовой.
Кроме переданных нам служебных документов, военнослужащий рассказал каким образом военкоматы стремятся выполнить планы по комплектованию бригад, так называемыми «добровольцами», для отправки в зону боевых действий. Способ тривиально прост. Военкомы совместно с полицией задерживают граждан призывного возраста, после чего возбуждают уголовные дела по надуманным фактам. Задержанные ставятся перед выбором – стать осужденным за не совершенное преступление или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко.
Представленные Магденко сведения проливаю свет на преступную деятельность командования 54 бригады по сокрытию боевых потерь, обстрелах населенных пунктов Республики, организованных командиром бригады Майстренко коррупционных схемах и контрабанде оружия, а также принуждению личного состава соединения голосовать за Порошенко, которого не поддерживает большинство военнослужащих, и обвиняют его в развале Вооруженных Сил Украины.
Порошенко и пропагандистские украинские СМИ пускают пыль в глаза своим гражданам, рассказывая об улучшении обеспечения армии. На деле, как рассказал перешедший на нашу сторону солдат ВСУ, обеспечение продуктами питания и обмундированием находится на крайне низком уровне. Военнослужащие вынуждены сами добывать себе пищу, нередки и случаи мародерства и воровства у местного населения.
На эти и многие другие факты, демонстрирующие реальное положение дел в Украинской армии в ходе эксклюзивного интервью пролил свет, перешедший на сторону ЛНР военнослужащий 54 бригады вооруженных сил Украины.
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Украина хочет провести аудит убытков от войны
Украина инициирует создание международной рабочей группы по аудиту причиненных убытков и потерь из-за военного конфликта, заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.
По его словам, Счетная палата выходит с соответствующим предложением к своим коллегам из INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов. Вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем Конгрессе INTOSAI. И, несмотря на то, что он состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, готовая озвучить украинскую инициативу.
Пацкан рассказал, что цель этой группы — разработка методологии для оценки причиненных убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков. Речь идет не только об Украине, а о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны.
«У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь», — отметил глава Счетной палаты.
Напомним, что за время развязанной Украиной войны на Донбассе погибли 2949 украинских военных.
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