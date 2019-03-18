Симферопольская и Балаклавская ТЭС вышли на полную мощность

Сегодня официально выведены на полную мощность Таврическая и Балаклавская ТЭС, которые закрывают вопрос энергоснабжения Крыма и даже позволяют отдавать излишки генерации в Краснодарский Край.Сами станции запущены еще в прошлом году, но теперь они уже полноценно введены в строй. Реализация проекта энергомоста и новых ТЭС фактически ликвидировала существовавшую до 2014 года зависимость Крыма от поставок электроэнергии с Украины.В 2014 и 2015 годах сторонники хунты любили поминать про то, что Крым не сможет прожить без украинской электроэнергии и будет жить в темноте. Как и многие другие их фантазии насчет Крыма, реальность оказалась несколько иной.Ислямову привет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4853746.html