Сегодня по всей России отмечают годовщину вступления Крыма в состав России

Все корабли, которые сегодня демонстрируют в Крыму, участвовали в сирийской спецоперации. На больших десантных кораблях доставляли вооружения и боеприпасы.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FqREyEylPfg