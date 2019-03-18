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Сегодня по всей России отмечают годовщину вступления Крыма в состав России

16:56. 18 марта 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:

Все корабли, которые сегодня демонстрируют в Крыму, участвовали в сирийской спецоперации. На больших десантных кораблях доставляли вооружения и боеприпасы.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FqREyEylPfg

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