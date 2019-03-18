Сегодня по всей России отмечают годовщину вступления Крыма в состав России
16:56. 18 марта 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Все корабли, которые сегодня демонстрируют в Крыму, участвовали в сирийской спецоперации. На больших десантных кораблях доставляли вооружения и боеприпасы.
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В культурной столице то же отмечали, при чём под плотной охраной МВД, нк что бы не дай Бог кто то им морду не набил! На Невском прошла акция в годовщину референдума в Крыму. Прохожим раздавали листовки с вопросом «Крым ваш?» https://paperpaper.ru/papernews/2019/03/16/na-nevskom-prohodit-piket-v-godovshinu/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com