Самый страшный снежный буран в мире произошел в солнечном Иране в 1972 году

В Иране многие и сегодня не знают, что такое снежная пурга, поскольку здесь, по нашим меркам, и зимы-то, как таковой, не бывает. Но именно в Иране произошла самая жуткая метель, унесшая жизни почти пяти тысяч человек. Для сравнения скажем, что самый мощный и разрушительный торнадо, поразивший Бангладеш в 1989 году, стал смертельным лишь для 1300 человек. (esoreiter.ru)

Легкий снежок в Иране начался 3 февраля 1972 года - его принес ветер с Кавказа. На тот снег мало кто обратил внимание. Во-первых, такое бывало и раньше, во-вторых, подобные осадки вызывали (и до сих пор вызывают – смотрите видео ниже) у жителей этой солнечной страны скорее удивление и радость, чем какую-то озабоченность. Красивые пейзажи в снежном наряде радовали глаз, жаль, что в то время не было у каждого в кармане по мобильнику с видеокамерой, как сейчас…

Однако уже вскоре «снежная радость» переросла в настоящую метель. Хотя и это вначале никого не насторожило – люди, особенно в деревнях, просто закрылись в домах и стали пережидать непогоду, хотя на самом деле нужно было бежать, куда подальше, от этой стихии, пока еще дороги не замело и населенные пункты не отрезало от энергоснабжения и телефонной связи.

За шесть дней, в течение которых здесь бушевал снежный буран, многие деревни оказались под толстым слоем снега, который в отдельных местах достигал восьми метров – только представьте такое!

Многие деревенские жители погибли под обломками своих жилищ, которые не выдержали тяжесть снега (похоронены заживо), а кто-то и просто замерз, поскольку температура вскоре резко упада до минус 20 градусов по Цельсию. И если почти в каждом населенном пункте (пострадали более сотни сел и деревень) оказалось немало жертв этой природной стихии, то два села Ирана (Кумар и Каккан) в тот февраль были полностью стерты с лица земли – в них не выжил ни один человек.

Пурга, в конце концов, стихла, но за ней пришла бурная оттепель, и теперь огромные снежные заносы стали стремительно таять, «подарив» сельским жителям еще одно суровое испытание – мощное наводнение, которое убило немало тех, кто спасся от снегопада…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0818/01-08-2018-102426.html&dat=news&list=08.2018