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Пять лет назад Севастополь вернулся в Россию

14:18. 18 марта 2019 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:


5 лет назад Севастополь вернулся в состав России.

Спустя 5 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией все еще можно услышать вопрос от оппонентов – а не ошиблись ли севастопольцы и крымчане со своим выбором? – ведь это действительно был выбор вполне демократический – приходи на референдум и голосуй за будущее региона. Но кампания бойкота референдума, инициированная Киевом, сыграла с майданными властями злую шутку – значительная часть противников воссоединения просто не пошла к избирательным урнам, что и определило заоблачные проценты за Россию.

При этом выбор «за Украину» был, так что спустя 5 лет после событий «Русской весны» в Крыму вопрошающие о правильности выбора, по сути, возвращаются к тому же вопросу, на который те, кто действительно этого хотел, вполне конкретно ответили еще пять лет назад.

Но пожалели ли люди о своем выборе спустя 5 лет, когда эйфория от «Крымской весны», развешанных на домах флагов и митингов на площади Нахимова ушла и настала новая рутина бытовой жизни со всеми достоинствами и недостатками внутрироссийской жизни?

Естественно, противники решения крымчан и севастопольцев стремятся выпячивать объективные проблемы экономической, социальной, общественно-политической жизни (как реальные, так и мнимые), чтобы попытаться позлорадствовать – вот видите, мы вам обещали «Украинскую Ривьеру», а вы выбрали Россию.

Но если бы пресловутая «Украинская Ривьера» существовала в реальности – а то ведь в наш цифровой век любой желающий может через электронные каналы получения информации посмотреть на то, что в реальности происходит на Украине и сравнить со своим бытом, своей повседневной жизнью. В этом и заключается одна из главных проблем украинской политической пропаганды, ориентированной на крымчан и севастопольцев – «сияющий град на холме», проигнорированный в 2014 году в пользу «тоталитарного Мордора», так и не образовался. Ни в 2014-м году, ни в последующие годы.

Разумеется, когда люди голосовали в 2014 году за выход из состава Украины, они понимали, что все рассказы про светлое будущее евро-ориентированной Украины останутся словами, также как остались они словами при Ющенко, которого вся Украина терпела почти 5 лет, как сейчас терпит шайку Порошенко.

Поэтому фактор сравнения ситуации в России и на Украине еще долго будет оставаться определяющим в отношении того, насколько правильным был сделанный выбор.

Но, конечно, нельзя все время кивать только на соседа, дом которого превратился в злачный притон, где заправляют персонажи нетрадиционной политической ориентации. Для обычного человека важны и реальные изменения в его повседневной жизни, когда меняется его дом, улица, город, ведь политика политикой, но о банальном хлебе насущном и быте забывать тоже не следует.

И списывать недостатки развития родного города только на то, что на Украине творится черт знает что, можно лишь отчасти.

Отсюда и та острая политическая борьба в Севастополе (что для современной политической системы России является скорее исключением, чем правилом), порожденная не только войной местных элит и политических группировок за политическое влияние и контроль над огромными финансовыми потоками (которыми Москва заливает Крым, превращая его в своеобразную «витрину»), но и живое вовлечение граждан в эту борьбу, где они видят возможность реально повлиять на вектор развития города.

Здесь возникают острые конфликты, столкновение амбиций, грязные информационные войны, которые так раздражают Москву и уже изрядно надоели жителям. Всю эту ситуацию зачастую представляют, как разочарование в выборе 2014 года, но как мне представляется, это намеренное искажение ситуации.

Вся эта борьба происходит уже в рамках сугубо российской внутренней экономической и политической повестки. Украинский дискурс за прошедшие годы просто исчез, как будто его и не было. Люди привыкли, что никто не навязывает им на каком языке говорить и смотреть фильмы, не заставляет любить фашистских пособников и выдуманных героев «незалежной Украины». Все это стало данностью, на которую уже не обращают внимания – а ведь все это было у нас в городе, и мы прекрасно помним про ТРЦ «Бриз» и Мамчака, доцента Лосева, «Просвиту», провокации у штаба флота, попытки марша «Свободы» к площади Нахимова, встречу российского корабля украинским катером «Каховка» и утопление украинской таблички.

Но все это прошло, как будто видели дурной сон, от которого долгое время не могли проснуться. Как будто и не было марша Хмары, цинично ухмылявшегося и говорившего «Теперь это наш город», не было каждодневного извращения песни «Город русских моряков», не было политических преследований севастопольцев, вступавшихся за свой язык, историю и культуру.

Все это ушло, но оно было.

Но вот она, новая реальность, за которую боролись и которую получили возможность выбрать, местами яркая, местами серая, со своими приятными моментами, когда у твоего дома сделали дорогу, а во дворе спустя много лет наконец поставили детскую площадку. Или наоборот, когда повышение цен съедает незначительный рост твоей зарплаты, а принятие Генплана через колено вызывает законное возмущение и желание идти на митинг против чиновной бюрократии.

Как представляется, когда 16 марта 2014 года мы ставили "галочки" за Россию, мы прекрасно понимали, что не все будет сахарно и будут свои проблемы, но мы принимали их, так как решалась главная и, не побоюсь этого слова, историческая задача. А сопутствующие проблемы, которые идут рука об руку с достижениями последних лет (особенно инфраструктурными), будут и должны решаться в рабочем и что главное, во внутрироссийском порядке.

Мы смотрим на то, что происходит на Украине, понимая, откуда мы ушли, но одновременно мы пытаемся вглядываться в будущее, где Крым остается в эпицентре нарастающей мировой турбулентности, переживая сложности внутрироссийской жизни.

Мы смотрим на это будущее без эйфории 5-летней давности, понимая, что нельзя жить только прошлыми успехами и победами.

Мы думаем о том будущем, где русский Севастополь, отряхнув от себя тлен украинского безвременья, радует жителей развитием инфраструктуры, социальной сферы, благосостояния граждан и продолжает восстанавливаться и модернизоваться в современный город, достойный своей великой истории и на уровне материальной культуры демонстрирующий, чем реальное развитие отличается от миражей «европейской Украины».

Ну а от нас уже зависит, как будет наш реальный мир, который мы выбрали пять лет назад.

https://sevastopol.su/news/bez-eyforii-i-mirazhey-sevastopol-spustya-5-let-posle-russkoy-vesny-verit-v-sebya – цинк











С праздником, Севастополь!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4853013.html

Метки: Видео, крым, крымская весна, Россия, севастополь, Украина

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Один комментарий»

  • 1894 1654
    Лариса Петрова 18 марта 2019 в 15:59 Ссылка
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    Мы рады за крымчан. Конечно, вернулись они не в идеальную страну. У нынешней России полно проблем и недостатков, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что творится на Украине, оккупированной явным образом. Будем вместе преодолевать трудности, бороться с несправедливостью, протестовать против вредных законов.

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