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Письма: библиотека превратилась в финансовую контору

20:54. 18 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Пишет Иван, студент из Москвы: «Я учусь на историческом факультете и защищать мне диплом уже в мае. Но большая часть источников, которые мне кровь из носу нужны для проведения исследования, находятся в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино, которая с 26 декабря 2018 года нежданно-негаданно оказалась закрытой…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/biblioteka.html

Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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#КонстантинСемин #ПоследнийЗвонокПисьма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tcviaApgPkQ

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