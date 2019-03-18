Письма: библиотека превратилась в финансовую контору

Пишет Иван, студент из Москвы: «Я учусь на историческом факультете и защищать мне диплом уже в мае. Но большая часть источников, которые мне кровь из носу нужны для проведения исследования, находятся в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино, которая с 26 декабря 2018 года нежданно-негаданно оказалась закрытой…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/biblioteka.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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#КонстантинСемин #ПоследнийЗвонокПисьма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tcviaApgPkQ