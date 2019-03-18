Президент Беларуси недавно вновь заявил: «Мы до сих пор не смогли сформулировать национальную идею, которая бы захватила весь народ». И тотчас со всех сторон закивали, мол, согласны, нет объединяющей общество идеи. Мол, не созрело общество, оттого не выкристаллизовалась эта самая «не пойми что».

Суматоху с «пошуком» национальной идеи Беларуси затеяли националисты, которые, по сути, являются прозападниками. Цель очевидна: навязать обществу ложную мысль, что у нас, дескать, этой самой национальной идеи нет. Мол, поэтому её «нужно» искать. Выискивать отличия, непохожести. И общество, что называется, «повелось» на ловко смоделированную смысловую приманку. И вот уже наш президент во всеуслышание повторяет навязанное «советниками» клише: да, надо искать… А искать ничего не нужно! Национальная идентичность закреплена в названии страны. Самим президентом многократно было озвучено: мы – русские. Особые русские, «белые». Но – русские. Бело-русы. Беларусь происходит от слова «Русь».

Помните советский мультик «Зайца не видали?», в котором заяц помогал охотникам искать… зайца? Подобную штуку с гражданским обществом пытаются провернуть националисты, продвигающие польско-литовскую тему.

Это исходно ложный посыл – найти то, чего искать не нужно, что всегда было на виду.

Осознание себя русскими, теми, кто мы есть и кем всегда были, стряхнёт это истеричное националистическое помрачение, освободит общество от поиска «чёрной кошки в тёмной комнате» и позволит, наконец, спокойно заняться созидательным трудом.

Наша самоидентификация основывается на генетическом, историческом, языковом и обрядовом единстве. При этом мы, безусловно, имеем формальные отличительные признаки, особенности, сформированные в результате прибалтийского и польского влияния.

Вот как по этому поводу высказался в 1922 году известный философ Николай Онуфриевич Лосский:

«Сознание того, что белорус есть русский, мне хорошо знакомо, потому что я сам белорус, родившийся в Двинском уезде Витебской губернии, в местечке Креславка на берегу западной Двины. Учась в Витебской гимназии, я, в возрасте двенадцати лет, читал только что появившуюся книгу „Витебская старина” (1883 г.). Из нее я узнал о нескольких веках борьбы белорусов за свою русскость и православие. С тех пор мне стало ясно, что называние себя белорусом имеет географическое значение, а этнографически для белоруса естественно сознавать себя русским, гражданином России».

Скрепляющим фактором народного единства является христианская вера.

К великому сожалению, Белорусская православная церковь всё чаще подвергается нападкам. Непонятные личности время от времени «баламутят» ситуацию. То возникают петиции против «московских луковиц на церквях», то против установки памятника святой княгине Ольги, основательницы Витебска. Вопиющий случай имел место в Витебске, где националистами была проведена антиправославная кампания по противодействию строительству Свято-Софийскому собору. Впоследствии выяснилось, что активистами акции выступали оппозиционеры-прозападники, среди которых были верующие других конфессий. Это недопустимо.

Христианская вера должна и впредь объединять наш народ. Считаю недопустимым использование традиционных для нашей земли верований в политических целях.

Мы — белорусы, при этом мы — русские. Мы живём в суверенном и независимом государстве. Мы — христиане, в основном, православные. Мы спокойно и вдумчиво воспринимаем историю, как череду свершившихся событий. Мы — наследники Великой Победы. В нас обострённое стремление к справедливости. Мы живём на своей земле, нам не нужны чужие смыслы и рецепты.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101796