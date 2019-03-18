Ичезнувшие на глазах

Каждый год сотни тысяч людей пропадают. Их ищут. Иногда находят, бывает – живыми, но чаще – мертвыми. Но иногда люди в полном смысле этого слова пропадают. Отложим в сторону многочисленные рассказы, оставим только случаи, зафиксированные многочисленными свидетелями и официально задокументированные.



В декабре 1900 года пропал в полном составе персонал маяка на острове Фианнан (Северная Шотландия). В помещении царил идеальный порядок. Оставшийся на маяке смотрителем Джозеф Мур в течение нескольких недель облазил весь остров, но никаких следов пропавшей команды не нашел.



24 июня 1924 года во время арабского восстания в на Ближнем Востоке самолет британских ВВС вылетел в разведывательный полет. В назначенный срок аэроплан на базу не вернулся. Самолет нашли посреди Месопатамской пустыни, но без пилотов. Отчетливо сохранившиеся следы свидетельствовали, что летчики бродили вокруг машины, но места аварии не покинули, ждали подмогу. Спасательная команда прилетела, но лейтенант Дэй и пилот Стюарт к тому времени исчезли. Четыре дня поисков результатов не дали.В ноябре 1930 года пропало население целого поселка Анджкуни в Северной Канаде. Эскимосы не ушли, на месте были каяки, винтовки, припасы – все, без чего выжить в этих краях просто невозможно. Протяжно выли привязанные ездовые собаки. Почти 2.000 человек, среди которых были не только женщины и старики, но и молодые здоровые мужчины, просто пропали.



В 1947 году в Скалистых горах (США) разбился военно-транспортный самолет. Спасатели, прибывшие на место аварии, среди обломков не нашли ни живых, ни мертвых. Не было и следов крови. 32 человека, бывшие на борту во время полета, пропали.



Бывают и более странные случаи. Пропадают люди буквально на глазах. В 1809 году возвращавшийся домой из Австрии британский дипломат Бенджамен Бэтхарт «растаял» на глазах своего попутчика. Произошло это не в пустынной местности, а на постоялом дворе. Сбежавшиеся на вопль постояльцы и обслуга принялись искать англичанина, с которым только что пили кофе. Тщетно. Дипломат пропал.

23 сентября 1880 года фермер Дэвид Ланг растворился в воздухе на глазах 5-и человек, среди которых были его супруга и двое его взрослых сыновей.

В 1975 году подобным образом, на глазах людей растаял в воздухе аргентинец Карлос Диас. О нем следует рассказать отдельно, поскольку Диас нашелся. Объявился аргентинец почти сразу же после исчезновения, но в 500-х милях от места пропажи. Потрясенный Диас рассказал, что его парализовало лучом света, направленным откуда-то сверху и стало медленно поднимать вверх. На высоте около 3-х метров он потерял сознание. Один раз он на несколько мгновений пришел в себя. Три существа, весьма отдаленно напоминающих людей, выдергивали у него из головы волосы. Голову Карлоса внимательно обследовали, и действительно нашли несколько лысинок.



Все ли случаи пропажи людей следует отнести на совесть неизвестных существ? Наверное нет. В 99% из 100 разгадку нужно искать в области криминала. Но что же делать с оставшимся 1%?

Автор: Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0514/icheznuvshie_na_glazah.htm&dat=news&list=05.2014