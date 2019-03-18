Фарфор, крабы, алкоголь: на что растрачивается военный бюджет США

Американский политический журнал CounterPunch выпустил статью с критикой американского правительства. Автор издания утверждает, что коррумпированные чиновники банкротят США.

Они обманывают население, пытаясь объяснить необходимость увеличения военного финансирования. В итоге на армию тратятся огромные деньги, но это не идет на благо страны.

Исследование организации Open the Government показало, что зачастую военные тратят крупные суммы даже не на нужды армии. В качестве примеров приводится кресло за более чем 9 000 $, фарфоровые приборы за 53 000 $, алкоголь на 308 000 $, также лангусты и крабы общей стоимостью более 4 млн долларов.

Также автор CounterPunch рассказал, что американское правительство тратит куда больше, чем получает. В связи с эти берутся большие займы у других страны, поэтому госдолг растет, причем на 32 млн долларов в час, а гасить его не с чего.

Причем идут эти займы вовсе не на развитие образования, инфраструктуры и прочих важных сфер деятельности любого государства. Нет, все они находятся в упадке, потому что деньги в итоге тратятся на ведение войн по всему миру. С 2001 года на такие военные действия было потрачено почти 5 триллионов долларов.

И получается, что в Ираке за 5 секунд тратится такое количество денег, какое не получает в год среднестатистической американец. Вот только простые жители США не получают от этих войн ничего хорошего. Безопасным мир благодаря действиям Штатов тоже не стал. Скорее, наоборот — от таких войн США погибает все больше людей.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе», — констатирует CounterPunch.

Так что пока что Штаты идут прямой дорогой к банкротству. Причем его свидетельства уже видны почти во всех сферах. Но политики предпочитают не обращать на это внимания, продолжая играть в свои геополитические игры, которые не приносят никакого блага ни стране, ни ее жителям, ни тем более миру.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»