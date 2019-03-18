Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ. “Наш ответ Чемберлену”

Интересное видео с ретроспективой геостратегического окружения России и прогноз на тему возможных целей США и НАТО в ходе дальнейшего конфликта с Россией.http://katyusha.org/view?id=1063 - по ссылке подробнее про "стратегию Анаконды".PS. В ролике есть ряд ...
Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» успешно прошла первое бросковое испытание. Эта тяжелая жидкостная МБР шахтного базирования должна в перспективе заменить комплекс «Воевода», или, как его называют на Западе, «Сатана», с...