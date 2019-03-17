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За стратегические просчёты российской элиты платят самые бедные

18:41. 17 марта 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Писатель, публицист Николай Стариков о том, куда движется Россия

Писатель, публицист Николай Стариков о том, куда движется Россия. Почему у всё большего числа людей появляется ощущение, что происходит что-то не то. Почему экономическая модель развития страны себя исчерпала. Как на людей повлияла пенсионная реформа, какие стратегические последствия будет иметь отказ от социальный гарантий. Почему у России нет цивилизационного проекта. Почему прибыль не должна быть главной целью госкомпаний. Какое место в российской элите занимает Владимир Путин, в чём его ошибки и достижения, насколько он свободен в принятии решений.

Кто и зачем организовал мировой финансовый кризис? Какие новые цивилизационные проекты появились в мире? Как Путин приобрёл и укрепил российскую власть? Куда движется Россия? Расскажут:

Книги Старикова Николая Викторовича

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/za-strategicheskie-proschyoty-rossiyskoy-elity-platyat-samye-bednye

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