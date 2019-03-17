За стратегические просчёты российской элиты платят самые бедные

Концептуал СМИ Писатель, публицист Николай Стариков о том, куда движется Россия

Писатель, публицист Николай Стариков о том, куда движется Россия. Почему у всё большего числа людей появляется ощущение, что происходит что-то не то. Почему экономическая модель развития страны себя исчерпала. Как на людей повлияла пенсионная реформа, какие стратегические последствия будет иметь отказ от социальный гарантий. Почему у России нет цивилизационного проекта. Почему прибыль не должна быть главной целью госкомпаний. Какое место в российской элите занимает Владимир Путин, в чём его ошибки и достижения, насколько он свободен в принятии решений.



Кто и зачем организовал мировой финансовый кризис? Какие новые цивилизационные проекты появились в мире? Как Путин приобрёл и укрепил российскую власть? Куда движется Россия? Расскажут:



Книги Старикова Николая Викторовича



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