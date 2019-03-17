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Волшебные снимки живописных мест до и во время зимы

19:36. 17 марта 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Зима подходит к концу. Предлагаем сравнить фотографии самых живописных мест на планете летом и зимой. Все-таки есть у зимы очарование, и, даже если вы не любитель холодного времени года, наверняка эти снимки вас вдохновят и настроят на позитивный лад.

 

Источник: Bored Panda

 

Маяк Святого Иосифа, Мичиган, США.

 

Хамнёй, Норвегия.

 

Озеро Блед, Словения.

 

Историческое поселение Сиракава-го, Япония.

 

Озеро Ванака, Новая Зеландия.

 

Йосемитский национальный парк, США.

 

Храм Натадэра, Комацу, Япония.

 

Виадук Ландвассер, Швейцария.

 

Пергола, сад консерватории в Центральном парке Нью-Йорка, США.

 

Вильнюс, Литва.

 

Парк Йоханна, Лейпциг, Германия.

 

Озеро Киркьюфелл, Исландия.

 

Гора Радхост, Чехия.

 

Рейне, Норвегия.

 

Центральный парк Нью-Йорка, США.

 

Гасадалур, Фарерские острова.

 

Мост через Брайс-каньон, Юта, США.

 

Халльштатт, Австрия.

 

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия.

 

Замок Нойшванштайн, Германия.

 

Замок Бран, Румыния.

 

Водопад Скоугафосс, Исландия.

 

Водопад Малтнома-Фолс, Орегон, США.

 

Центральный парк Нью-Йорка, США.

 

Церковь Доброго пастыря, озеро Текапо, Новая Зеландия.

 

Рейкьявик, Исландия.

 

Ставкирка в Боргунне, Лердал, Норвегия.

 

Прага, Чехия.

 

Тракайский замок, Литва.

 

Замок Килхурн, Шотландия.

Источник: https://bigpikcha.ru/?p=840721

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