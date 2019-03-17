Волшебные снимки живописных мест до и во время зимы

Зима подходит к концу. Предлагаем сравнить фотографии самых живописных мест на планете летом и зимой. Все-таки есть у зимы очарование, и, даже если вы не любитель холодного времени года, наверняка эти снимки вас вдохновят и настроят на позитивный лад.

Источник: Bored Panda

Источник: https://bigpikcha.ru/?p=840721