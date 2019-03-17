Волшебные снимки живописных мест до и во время зимы

Зима подходит к концу. Предлагаем сравнить фотографии самых живописных мест на планете летом и зимой. Все-таки есть у зимы очарование, и, даже если вы не любитель холодного времени года, наверняка эти снимки вас вдохновят и настроят на позитивный лад.
Источник: Bored Panda
Маяк Святого Иосифа, Мичиган, США.
Хамнёй, Норвегия.
Озеро Блед, Словения.
Историческое поселение Сиракава-го, Япония.
Озеро Ванака, Новая Зеландия.
Йосемитский национальный парк, США.
Храм Натадэра, Комацу, Япония.
Виадук Ландвассер, Швейцария.
Пергола, сад консерватории в Центральном парке Нью-Йорка, США.
Вильнюс, Литва.
Парк Йоханна, Лейпциг, Германия.
Озеро Киркьюфелл, Исландия.
Гора Радхост, Чехия.
Рейне, Норвегия.
Центральный парк Нью-Йорка, США.
Гасадалур, Фарерские острова.
Мост через Брайс-каньон, Юта, США.
Халльштатт, Австрия.
Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия.
Замок Нойшванштайн, Германия.
Замок Бран, Румыния.
Водопад Скоугафосс, Исландия.
Водопад Малтнома-Фолс, Орегон, США.
Центральный парк Нью-Йорка, США.
Церковь Доброго пастыря, озеро Текапо, Новая Зеландия.
Рейкьявик, Исландия.
Ставкирка в Боргунне, Лердал, Норвегия.
Прага, Чехия.
Тракайский замок, Литва.
Замок Килхурн, Шотландия.
Источник: https://bigpikcha.ru/?p=840721