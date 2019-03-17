Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. ЭРА. Элита российской армии

13:58. 17 марта 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Анапа, Черное море, пляж и научные лаборатории, где ученые в погонах печатают искусственную кожу и проектируют роботов — это не картинка из фантастического рассказа, а реальное место службы военнослужащих срочной службы российской армии. В этот раз «Военная приемка» отправится в первый в мире военный инновационный технополис, который называется ЭРА. Именно здесь, на берегу Черного моря, с недавних пор трудятся лучшие выпускники передовых российских вузов в интересах Министерства обороны, решая задачи по созданию новейшего вооружения. Съемочная группа программы покажет, как в лаборатории Концерна «Калашников» срочники разрабатывают нейронные сети для боевых роботов, в филиале КБ «Сухой»– авиационные средства поражения, и вместе с создателями «Ратника» поднимают в небо беспилотник, способный работать на высоте месяцами. Кроме того, зрители телеканала «Звезда» впервые узнают, какими средствами представители российского ОПК оборудовали замок шотландской королевы, и какие датчики они поставили в Лондоне на Биг-Бене, и главное: какое отношение всё это имеет к создаваемому на море технополису.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hqPbvgN_eVM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сталин как агент влияния
... и Сердюков с российской армией? Они уничтожают штабы, военные училища и военную элиту. И после... этого можно сколько угодно говорить о перевооружении армии - армия...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...экономической и культурной элиты Венгрии. Событие ...государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации», — государственные .... Равно, как военный не становится собственником...лбы, лица угрюмые. «Армия США», «Армия Великобритании», «НАТО» –...
Про патриотизм
Часто в различных спорах меня упрекают в отсутствии патриотизма. Действительно, я регулярно глумлюсь над нашими ура-патриотами, указываю на убогость текущей системы и делаю неутешительные прогнозы касательно перспектив РФ. У многих патриотично настроенных...
Что обещает народу Путин-кандидат
... мере, попробуют. Не рекламируется и военно-охранительный уклон государственного бюджета. Сменяющие... мировом месте невозможно, поскольку сегодня российская экономика занимает шестое место (если...
Последний шанс Путина. Апгрейд человека
... есть в российском политикуме? Почему в России неизбежна смена элиты? В студии...
Несчастный народ опять сделал неправильный выбор
...границы», фактически новой курдской армии, на неподконтрольной Дамаску ...создание подобного курдского проамериканского военно-политического и протогосударственного образования...всего здесь подойдет цитата российского замминистра иностранных дел Михаила ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>