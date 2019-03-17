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В Совфеде обратились к «подхрюкивающим»

09:21. 17 марта 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:
В Совфеде обратились к «подхрюкивающим» | Русская весна

Попытки понравиться американцам за счёт России обернутся против интересов Германии, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя интервью германского депутата Манфреда Вебера польскому изданию «Ньюсвик».

«Попытки любым способом понравиться американцам за счёт России в конечном итоге, как в формуле британского лорда, обернутся против интересов и Германии, и остальных европейских потребителей газа», — написал Косачев в Facebook.

Сенатор прокомментировал заявления Вебера польскому изданию о намерении использовать все возможности для блокировки строительства газопровода «Северный поток — 2», заявив, что политик подбирает слова в зависимости от аудитории.

Также он отметил, что не видит логики в словах Вебера, который считает, что создание трубопровода — это политический, а не экономический проект, противоречащий интересам Евросоюза. Косачев подчеркивает, что «Северный поток — 2» диверсифицирует маршруты поставок газа в Европу, снижает зависимость ЕС от Украины и обеспечивает надёжный доступ к более дешевому природному газу.

Своей позицией Вебер и его сотоварищи воспроизводят логику НАТО начальных времён холодной войны, но теперь уже для Евросоюза, заключил Косачев.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552803704

Метки: Новости

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