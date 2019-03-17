США на грани банкротства из-за военных расходов, — американская пресса

Военно-промышленный комплекс США вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму, пишет издание CounterPunch.

Автор издания заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.

В качестве примера приводятся результаты исследования организации Open the Government, которая выяснила, что американские военные тратят огромные суммы на не связанные с военным делом покупки. В частности, приводится кресло стоимостью 9241 доллар, фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, алкогольные напитки на сумму 308 тысяч долларов, и даже шейки лангуста и крабы стоимостью 4,6 миллиона долларов.

Кроме того, американское правительство тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений, из-за чего вынуждено брать огромные займы у других стран. Эти деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, тогда как образование, здравоохранение, инфраструктура находятся в упадке, отмечает издание.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе», — констатирует CounterPunch.

США с каждым днем все больше увязают в долгах, причем все решения, связанные с финансированием, решаются военно-промышленным комплексом страны. CounterPunch пишет, что с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 триллиона долларов, долг страны растет на 32 миллиона долларов в час, а правительство тратит в Ираке за пять секунд больше, чем среднестатистический американец получает за год.

При этом Вашингтон не сделал мир более безопасным. По подсчетам исследователей, американские военные сбрасывают бомбу каждые 12 минут в какой-либо точке мира, а с 2001 года с действиями США связана гибель более 500 тысяч человек.

В заключение издание заявляет, что США движутся к тотальному банкротству и в стране уже заметны свидетельства краха общества практически во всех сферах, однако американское правительство к этому подготовилось и готово подавлять любые проявления недовольства.

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