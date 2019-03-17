Сказка для женщин. Арина Веста. Часть 2
Русские народные сказки
Автор-сказительница – Арина Веста
Часть 1 – https://youtu.be/VlkEbndrhuc
В эфире мы говорили на следующие темы:
Место сказки в нашей жизни.
Три лика Богини в русских сказках.
Сказки женского пути и женская возрастная героика.
Золотое дитя – сказки о начальных посвящениях.
Косматый бог – сказки «Медвежьего цикла».
Дева, несущая свет – состояние девственности в традиции славян.
“Снегурочка” – душа Руси.
Рогатая Богиня – сказка “Крошечка-Хаврошечка”.
Материнство в русских сказках (сказка “Арысь-Поле»).
Сорок лет бабий век: еще одна загадка “Курьих ножек”.
Баба-Яга, как возрастной архетип.
Бабушка – в сакральной традиции.
Времен связующая нить – вечные образы в женской судьбе.
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