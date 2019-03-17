Сказка для женщин. Арина Веста. Часть 1

Русские народные сказки



Автор-сказительница – Арина Веста

Часть 2 – https://youtu.be/muNIZFAm1Zk



В эфире мы говорили на следующие темы:



Место сказки в нашей жизни.

Три лика Богини в русских сказках.

Сказки женского пути и женская возрастная героика.

Золотое дитя – сказки о начальных посвящениях.

Косматый бог – сказки «Медвежьего цикла».

Дева, несущая свет – состояние девственности в традиции славян.

“Снегурочка” – душа Руси.

Рогатая Богиня – сказка “Крошечка-Хаврошечка”.

Материнство в русских сказках (сказка “Арысь-Поле»).

Сорок лет бабий век: еще одна загадка “Курьих ножек”.

Баба-Яга, как возрастной архетип.

Бабушка – в сакральной традиции.

Времен связующая нить – вечные образы в женской судьбе.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VlkEbndrhuc