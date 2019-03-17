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Сказка для женщин. Арина Веста. Часть 1

10:20. 17 марта 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Русские народные сказки

Автор-сказительница – Арина Веста
Часть 2 – https://youtu.be/muNIZFAm1Zk

В эфире мы говорили на следующие темы:

Место сказки в нашей жизни.
Три лика Богини в русских сказках.
Сказки женского пути и женская возрастная героика.
Золотое дитя – сказки о начальных посвящениях.
Косматый бог – сказки «Медвежьего цикла».
Дева, несущая свет – состояние девственности в традиции славян.
“Снегурочка” – душа Руси.
Рогатая Богиня – сказка “Крошечка-Хаврошечка”.
Материнство в русских сказках (сказка “Арысь-Поле»).
Сорок лет бабий век: еще одна загадка “Курьих ножек”.
Баба-Яга, как возрастной архетип.
Бабушка – в сакральной традиции.
Времен связующая нить – вечные образы в женской судьбе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VlkEbndrhuc

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