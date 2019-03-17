Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 марта 2019

«НАШИХ ДЕТЕЙ ОБМАНУЛИ»: РОДСТВЕННИКИ УЕХАВШИХ В «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»* ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ИХ БЛИЗКИХ ОБРАТНО В РОССИЮ

«Комсомолка» пообщалась с родными сдавшихся боевиков, которые находятся сейчас в лагере для военнопленных.

Вот уже уже несколько месяцев идет зачистка последнего оплота «Исламского государства» (Террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии - населенного пункта Аль-Багуз. При этом не только террористы, но и сотни мирных жителей стали жертвами авиаударов ВВС США, использующих запрещенный белый фосфор. Чтобы спасти свои жизни и жизни родных, тысячи боевиков сдаются — кто-то попадает в тюрьму, а кого-то вместе с семьями размещают во временных палаточных лагерях (считай для военнопленных). Людей так много (в т.ч. и граждан России), что большинству не хватает еды, одежды и медикаментов. Разумеется, в таких условиях мало кто не мечтает вернуться домой. Многие при этом не раскаиваются и, даже сдавшись, продолжают славить ИГ*. Но есть и те, кто разочаровался в «Халифате».

1. СЕМЬЯ ИСМАИЛА ГАФАРОВА (Дагестан, Каспийск)

— Первоначально в 2014 году в Сирию к так называемому «Исламскому государству» уехал мой старший брат Курбан. Ему тогда было было 43 года. Уехал в город Ракка (на тот момент – столица ИГ – Ред.) вместе с одной из двух жен (мусульманин может иметь до четырех жен — Ред.). Мне об этом рассказала наша сестра, с которой он связался (у Курбана там был личный телефон и планшет, а интернет он и его товарищи «ловили» в местном интернет-кафе. В лучшие времена на территориях подконтрольных ИГ у боевиков был даже домашний интернет — Ред.).

— То есть ваш брат был практикующим мусульманином?

— Да, он был религиозным человеком. Молился, постился. Но я никогда не замечал за ним какой-то радикальности или жестокости. Он был очень наивным и простым — видать на этом и сыграли те, кто его заманил в Сирию.





— А как он кстати туда попал?

— Дело в том, что Курбан до этого какое-то время жил в Турции. И в этот раз он сообщил, что якобы с семьей возвращается туда на заработки. Затем мы узнали, что они в Сирии. В тот же год через жену брата мы получили известие о том, что он умер.

Когда поехали с этой новостью в родное село, обнаружили, что дома у него никого. А там жил старший сын Курбана Рамазан и вторая жена Курбана. Младший сын Музафилучился в Египте. Оказалось, что все они тоже собрали вещи и выехали в Сирию. Об этом нам рассказали соседи. Причем мы не знали, где конкретно в Сирии они находились…





— Давайте о племянниках чуть позже. Скажите, ваш брат с вами связывался, когда был жив? Что он вам рассказывал?

— Да, конечно связывался. Мы болтали по-телефону как обычно. Чисто по-братски: как дела? Как здоровье? Что нового? Но ничего конкретного он мне не говорил. Ни о войне, ни о том, где находится и чем занимается. Племянники тоже ничего не сообщали — я до сих пор не знаю никаких подробностей. Знаю только, что там они женились — у младшего родилось двое детей, а старший взял в жены женщину с ребенком плюс у них ещё девочка родилась. Через какое-то время женщины связались со мной и сообщили, что младшего племянника убили вслед за отцом. Музафил, как я уже говорил, учился в Египте и в ИГИЛе работал переводчиком. Старшему Рамазану тоже не повезло — он сразу по приезду получил сильное ранение в ногу. А потом снова попал под обстрел, и его ранили во вторую ногу. То есть он сразу стал инвалидом и передвигаться самостоятельно не мог.

— А чем он тогда там занимался, если не мог ни работать, ни воевать?

— Я много раз задавал ему этот вопрос. Он говорил, что как инвалид живет на закят (в исламе обязательный налог в пользу нуждающихся единоверцев — Ред.).





ПОЕХАЛ ИЗ-ЗА ВИДЕО НА YOUTUBE

— И все же, неужели вы не почувствовали, что с вашими родными происходит что-то необычное? Разве вы не замечали ничего подозрительного? Может быть, какие-то новые знакомства или сайты в интернете. Может, изменилось поведение?

— Ну определенные изменения были. Брат в какой-то момент перестал сквернословить. Стал к людям относиться мягче, добрее. У него и до этого была борода, он 5 раз совершал намаз (молитву — Ред.). Мне кажется, что надлом произошел, когда он в интернете наткнулся на видео, где якобы сирийские власти отравили детей химоружием. Я помню мы с ним тогда созванивались, и он плакал. Вот это, по-моему, и стало последней каплей.

— А кто его ждал в Сирии? С кем он поддерживал связь?

— Не знаю. Но он был в Турции, а там до Сирии рукой подать. Может, с кем-то и познакомился.

Я много раз спрашивал его, зачем он туда поехал. В ответ — молчание. Я постоянно умолял его вернуться, говорил, что это не наша земля и не наша война. А он лишь просил молиться за него. При этом никогда не агитировал меня, не переманивал в ИГ. И знаете, когда мы созванивались, было такое ощущение, что он чего-то стесняется. Вообще-то Курбан — бывший десантник, и можно предположить, что он принимал участие в боевых действиях, но ему не хотелось про это говорить. Думаю, он был разочарован и потерян, но мы этого уже не узнаем.

КТО ОСТАЛСЯ В СИРИИ

— Сейчас там две жены Курбана, старший племянник Рамазан с семьей и дети младшего племянника — сироты. Мы стараемся их вернуть, курды вроде готовы их передать России. Но в России, мне кажется, не очень хотят принимать их назад. Я боюсь, что моих родных снова постигнет разочарование — первый удар в спину был, когда они столкнулись с жестокой реальностью в «Исламском государстве», где, как оказалось, никаким исламом и не пахнет. А второй удар будет, если Москва откажется пускать их домой.

2. ДОЧЬ ЗУЛЬФИИ (Дагестан)

— Мы выдали нашу Альбину замуж за дагестанца из хорошей религиозной семьи. Но при этом они были вполне светские: всегда слушали музыку (радикальные исламисты убеждены в том, что музыка — это грех — Ред.), смотрели телевизор. В России у них родилось двое детей. Он ей никогда не запрещал встречаться с подругами, гулять. И я до сих пор не понимаю, что же произошло. Почему они уехали. Если бы им кто-то начал промывать мозги, я бы заметила. Наверное, все дело в нашем кавказском воспитании. У нас женщина всегда и во всем должна слушаться мужа и следовать за ним.

— А как вы узнали, что дочь с мужем и детьми покинули Россию?

— Дочь позвонила мне и сказала, что они в Турции. Там они прожили год. Я это точно знаю, так как на праздники высылала подарки им и детям, и они их сразу же получали, фотографировались в обновках. Потом связь оборвалась. На три месяца. Это были три месяца ада. А затем они вышли на связь из Сирии. Мужа дочери убили. По её словам, он развозил по магазинам хлеб. Но, может быть, это была информация для меня, я не знаю.

— И каково дочке было в ИГИЛе?

— Не особо. Очень радикальные люди. Альбина несколько раз посылала мне фотографии с детской площадки, где на головы зверям на качелях были надеты пакеты (в представлении боевиков, изображение животных — это грех — Ред.). Ее это очень раздражало.





— А чего не уехали, если все так плохо было?

— Поздно. За ними пристально следили. Контролировали. Они боялись сообщать что-то, потому что шариатская полиция могла у кого угодно выхватить телефон и прочитать переписку. За предательство в лучшем случае грозила тюрьма. В худшем — казнь. И такие случаи были. При этом, как мне рассказали, их главари свои семьи заблаговременно вывезли. А рядовым запретили под страхом смерти.

— Дочка рассказывала вам что-то о публичных казнях?

— Нет, вы что. Ни слова. Роль женщины в ИГИЛ сводилась к одному — воспитанию детей. Все. Больше они, как правило, ничего не знали.

3.СЫН ЗЕМФИРЫ (Дагестан)

— Он у меня всегда был современным, светским парнем. В школе танцевал лезгинку, любил слушать рэп. Одевался в стиле хип-хоп: бандана, широкие штаны. Особо религиозным не был. С 19 лет начал молиться. Максимум мог сделать мне иногда замечание, почему я ношу штаны, а не юбку. Но это всегда было по-сыновьи, ласково, без претензий.

Мы жили отдельно — я в Сочи, а он с женой в Дагестане. Как-то раз сказал, что он с ребятами едет в Москву на заработки. Я отговаривала, просила приехать ко мне — я бы помогла с работой. Но он не послушал. В итоге выяснилось, что сын уехал не в Москву, а в Сирию. Вместе с университетскими друзьями.

— И чем он там занимался?

— Он работал в шариатской полиции. Типа наших участковых. У каждого был свой участок, и они следили, чтобы никто не прелюбодействовал, не пил, не курил. Я очень боялась, что его пошлют на войну, но невестка успокоила, сказала, что пока ребенку не исполнится то ли четыре года, то ли шесть лет, никто его не призовет. У них было что-то типа написанного правила (в сирийскую армию тоже не призывают мужчин, у которых один ребенок или только девочки — Ред.).

В общем, о жизни в ИГИЛе он ничего не рассказывал. Табу какое-то. Все время просил рассказать, как у нас дела. Избегал любых разговоров о войне. Думаю, что если бы он был отмороженным террористом, он бы наоборот хвалился бы и рассказывал обо всем. А он очень осторожно подходил к обсуждению этих тем.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Сегодня три года со дня гибели в Сирии офицера РФ Александра Прохоренко (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ровно три года со дня гибели в Сирии офицера Сил специальных операций ВС РФ Александра Прохоренко. Старший лейтенант Александр Прохоренко геройски погиб в Сирии во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. 17 марта боевики ИГИЛ* предприняли безуспешную контратаку на высоту 939, бой длился несколько часов. Благодаря сообщениям Александра Прохоренко были уничтожены огневые точки и укрепления террористов. Высоту удалось отстоять. Старший лейтенант Прохоренко с филигранной точностью обеспечивал нанесения ударов по позициям врага и, скорее всего, именно поэтому был обнаружен. Боевики окружили офицера. Старшему лейтенанту была отправлена помощь. Но Александр, видимо, понимал, что до точки эвакуации ему уже не добраться. Боевики сжимали кольцо. Чтобы не попасть в плен, он вызвал огонь на себя. 28 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что Пальмира освобождена при участии ВКС РФ, российского спецназа и военных советников. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Светлая память герою! Читайте также: «Каждый из нас был готов живым не сдаваться», — авианаводчик рассказал о секретной профессии погибшего в Сирии Александра Прохоренко (ФОТО) *Запрещенная в России террористическая организация

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Коротко по Сирии. 17.03.2019

На свежем снимке авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме отмечены 4 Су-25, которые перемещены на большую площадку, где обычно стоят военно-транспортные самолеты и самолеты разведчики.Предполагается, что уже в ближайшие дни машины начнут полеты в Северной Латакии и Северной Хаме. По одной версии – обкатываются модернизированные Су-25, по другой – продолжается подготовка войсковой операции САА против "Ан-Нусры".Но пока что политической отмашки на операцию нет и на официальном уровне Россия и Турция заявляют о приверженности сочинской сделке и прогрессе в деле организации патрулей в демилитаризованной зоне, которая по-прежнему существует лишь фрагментарно – в Северной Хаме она принципиально не работает, поэтому на Эль-Латаминском выступе и равнине Аль-Габ продолжаются спорадические боевые действия, артиллерийские обстрелы и авиаудары. Боевики продолжают утверждать, что помимо ВВС Сирии и сирийской артиллерии, по ним активно работают и ВКС РФ, хотя МО РФ не так давно заявляло, что на текущий момент оно авиаударов в Идлибе не наносит.Можно отметить, что к югу от Алеппо интенсивность обстрелов существенно нарастает, что отражает степень контроля турок над группировками удерживающими линию фронта.Новые блокпосты турецкой армии. Высокая плотность новых блокпостов в районе трассы Латакия-Алеппо (восточная часть Идлиба) может трактоваться как попытка обеспечить турецкий контроль над этой дорогой и ее открытие в рамках турецких обязательств по сочинской сделке. Но темпы реализации очевидно неудовлетворительные.Общий расклад по структуре группировок действующих в Идлибе. На середину марта господство "Ан-Нусры" и зависимых от нее группровок неоспоримо. Протурецкие группировки в лучшем случае терпят.

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Враг у ворот: афганская угроза для Средней Азии (ФОТО)

Центральная Азия. Вопрос о характере угроз безопасности Центральной Азии с территории Афганистана сейчас обсуждается все активнее. Рост числа боестолкновений и терактов на фоне планов Вашингтона вывести в ближайшем будущем половину войск из Афганистана заставляет задаваться вопросом: что дальше? У многих региональных экспертов существуют надежды, что резких перемен удастся избежать. Предполагается, что либо США отложат вывод войск, либо компенсируют его переброской наемников для поддержки афганской армии. Либо, наконец, при самом негативном сценарии удастся договориться о безопасности границ с «Талибаном»*, диалог с которым уже активно ведет, например, МИД Узбекистана. Но одновременно поступают сообщения о выходе к северным границам Афганистана ИГИЛ* и других международных террористических группировок, которые могут использовать афганскую территорию как плацдарм для проникновения в страны СНГ. Узбекские боевики из НВФ «Катибат Имам Аль-Бухари» вместе с талибами захватили базу афганской армии в пров. Багдис Определенную тревогу вызывают уже имевшие место в Таджикистане теракты и попытки таковых. Попытаемся разобраться, как обстоят дела в реальности. Враг у ворот Итак, действительно ли международный терроризм вышел к северным границам Афганистана? Этот вопрос подробно анализировался в отчете Совбеза ООН от декабря 2018 г. , рассекреченного в феврале 2019-го, которому журналисты уделили прискорбно мало внимания. Данный документ (S/2019/50 18–22791) сообщает о том, что международная террористическая сеть «Аль-Каида»* имеет собственные базы в афганском Бадахшане, в районах, граничащих с Таджикистаном. Их штаб находится в районе Шигнан. В провинции им подчиняются около 500 боевиков из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России, среди которых есть члены террористических группировок, запрещенных в СНГ, включая «Джамаат Ансаруллах»*. Зачастую эти люди тесно сотрудничают с «Талибаном» и даже сражаются в его рядах. Примером может служить дело террориста Исмата Келдиева из Худжанда по кличке «Махди», который был осужден в марте 2019-го в Таджикистане. По данным уголовного дела, он был завербован в 2011 году эмиссарами «Ансаруллах», выехал в Афганистан через Пакистан, где прошел подготовку и в течение нескольких лет сражался в рядах «Талибана». Находясь за рубежом, он с помощью интернета поддерживал связь с единомышленниками в Худжанде и агитировал их выезжать в горячие точки и сражаться на стороне террористов. В 2018 году он вернулся в Таджикистан, но был арестован и осужден. Также в афганском Бадахшане действует группировка «Исламская Партия Восточного Туркестана»*, возникшая среди китайских уйгуров, ее местные лидеры — полевые командиры Хаджи-Фуркан и маулави Ибрагим. Собственно, из-за этой угрозы Китай вынужден обеспечивать собственное военное присутствие в Ваханском районе Бадахшана и даже пользоваться объектами в южном Таджикистане, а также «закручивать гайки» в приграничном Синьцзяне. По данным упомянутого отчета ООН, иностранные боевики в Бадахшане сотрудничают с «Талибаном» и, благодаря более высокому в сравнении с афганцами уровню образования, выполняют функции военных инструкторов и учителей ислама в подпольных медресе. Подобное сотрудничество является секретом Полишинеля в случае «Аль-Каиды» и «Талибана», так как о нем многократно заявлял в обращениях действующий лидер группировки Айман аль-Завахири. «Талибан», правда, пытается соблюдать осторожность. В частности, в декабре 2018-го движение объявило, что практически не контролирует приграничные районы Бадахшана, таким образом сняв с себя ответственность за возможные вылазки боевиков в пограничных районах, чтобы не осложнять себе диалог с мировым сообществом о политическом признании. Наконец, отчет ООН сообщает об активности группировки ИГИЛ в других пограничных с Узбекистаном и Туркменистаном районах. «Талибан» атаковал базу армии в районе Марджаб, убив многих солдат и захватив десятки пленных В Балхе (50 человек), Сари-Пуль (100), Фарьябе (170) действуют отряды, номинально принадлежащие к «Талибану», но сочувствующие ИГИЛ и находящиеся под влиянием афганского «эмира» группировки Абу-Омара аль-Хорасани (он же маулави Зия уль-Хак). По моим сведениям, такие отряды имеют при себе одновременно флаги «Талибана» и ИГИЛ и пользуются ими в зависимости от текущих политических союзов. Информация ООН содержит множество конкретных имен и деталей, выглядит непротиворечивой и подтверждается независимыми источниками. Напомним, в декабре прошлого года командир 209 афганской дивизии генерал Алимухаммад Ахмадзай также публично признавал наличие тренировочных лагерей ИГИЛ на севере страны, в Тахоре, Джаузджане, Фарьябе и Бадахшане. Пограничная служба Таджикистана также неоднократно выражала обеспокоенность концентрацией боевиков на границе. Последний раз вопрос об этом ставился на совещании глав погранслужб региона в феврале 2019-го в Душанбе. Генерал-полковник Раджабали Рахмонали заявил о концентрации в северных провинциях Афганистана в общей сложности 6370 иностранных боевиков и деятельности 36 тренировочных лагерей, в том числе ИГИЛ, «Исламского Движения Туркестана»* и «Джамаата Ансаруллах». Перейти границу? Следующий важный вопрос: перейдут ли боевики границу? Известно, что ИГИЛ уже совершало теракты и попытки таковых в Таджикистане, но опиралось на местные ресурсы, а не забрасывала группы террористов с сопредельной территории. Так было совершено убийство иностранных туристов в июле и попытка теракта против 201-й военной базы в ноябре 2018 года, которые лидеры группировки координировали по интернету. Но ИГИЛ и иные террористические группировки как минимум не чураются стратегии заброски своих агентов в регион. За последний год в Бишкеке и Оше (Кыргызстан) было зафиксировано несколько случаев возвращения из Сирии боевиков с заданием легализоваться и/или создать в республике ячейку для совершения терактов. Последний известный арест такого рода (уроженец Оша, 1993 г. р.) был проведен в этом феврале. Известны примеры заброски боевиков, раскрытые на более поздних стадиях. В 2014 году в Ошской области были арестованы минимум две группы боевиков, ранее воевавших в Сирии и Афганистане, вернувшихся в родные края и создавших подпольные ячейки «Жаннат Ошиклари»* и «Союза Исламский Джихад»*. По заданию из центра они пытались создать свой криминальный бизнес, основанный на рэкете, грабежах и заказных убийствах. Что, кстати, сходно с еще более ранним примером группировки «Солдаты Халифата»* (Казахстан), которая сотрудничала с афганским бандподпольем и добывала в его интересах деньги криминальным путем. Использование афганской границы открывает дополнительные возможности проникновения в регион без надежных документов и даже трафика оружия и взрывчатых веществ в интересах боевиков. В декабре 2018 года антитеррористический центр ШОС обратил внимание на то, что террористические группировки «укрепляют связи с наркобизнесом и организованной преступностью», то есть могут использовать для транзита наркотиков и оружия контрабандные каналы местных ОПГ. Талибы применяют качественные прицелы ночного видения в ночном бою В Таджикистане уже участились сообщения об изъятии пограничниками оружия и даже гранат у нарушителей. На границе с Афганистаном с опасной частой происходят вооруженные инциденты: в 2018 году их было зарегистрировано более 20, причем в их ходе погибли не менее 11 человек. Большая часть нарушений связана с контрабандой наркотиков. Но важно помнить, что наркотрафик в Афганистане контролируют именно вооруженные группировки, в том числе отряды ИГИЛ, «Талибана» и других упоминавшихся выше организаций. В их даже чисто экономических интересах максимально продлить свой контроль над цепочками транспортировки опиатов, чтобы увеличить прибыль. Ведь себестоимость наркотиков увеличивается с каждым километром, уже в Душанбе или Оше оптовая цена грамма героина в 15–20 раз больше, чем на границе. Это позволяет говорить уже о качественно новых вариантах проникновения в регион — проецировании собственной силы через границу. Проецирование силы За последние полгода в южных районах Таджикистана выросло число криминальных инцидентов, совершенных группами, проникшими с территории Афганистана. В августе 2018 года в результате нападения неизвестных были убиты двое жителей Фархорского района, а один был тяжело ранен. В январе 2019-го в районе Шамсиддин-Шохин афганской ОПГ был похищен и уведен через границу местный житель, а в ходе операции по преследованию преступников погиб офицер пограничной охраны. Как сообщают, мотивом похищения стал долг семьи арестованного таджикского наркоторговца за купленный у афганских партнеров, но неоплаченный героин. И это весьма опасный пример использования силового ресурса афганских боевиков на сопредельной территории в криминальных конфликтах. Поясним, что на любом теневом рынке неизбежно формирование нелегальных властных институтов, которые бы регулировали торговлю и обеспечивали выполнение обязательств. Власть в данном случае определяется возможностью карать нарушителей и противников, безнаказанно и в идеале монопольно совершать насилие над участниками нелегального бизнеса. Описанные инциденты показывают, что афганские вооруженные группы, преимущественно связанные с боевиками, могут периодически проецировать свою власть в пограничные районы соседнего Таджикистана и пытаются это делать. За счет доступа к оружию и наличия участников, имеющих опыт боевых действий и убийств, афганские криминально-террористические группы имеют все шансы на победы в случае противостояние с таджикскими ОПГ. Практика показывает, что власти Центральной Азии далеко на всегда могут уравновесить и ликвидировать криминальное насилие. Боевики «Талибана» захватили объект армии, пополнив запасы оружия Примером является ситуация в Горном Бадахшане, где осенью 2018-го конфликт с местными «авторитетными бизнесменами» потребовал угроз президента ввести в регион войска и публичного требования сдать незаконно хранимое оружие. Важно напомнить, что одного из бадахшанских неформальных лидеров, бывшего начальника Толиба Аембекова, СМИ открыто называли ответственным за убийство генерала ГКНБ Абдулло Назарова в 2012 году, однако ни тогда, ни в 2018-м он не был арестован и допрошен, хотя жил и действовал постоянно в окрестностях Хорога. За отсутствием решения суда говорить о вине конкретных лиц нельзя, но описанная ситуация явно демонстрирует уровень проблем пограничных районов. Если криминально-террористическим группировкам из Афганистана удастся подчинить себе наркоторговлю и околокриминальные круги на сопредельной территории, то власти будет сложнее бороться с ними, чем с местными теневыми кругами, так как противник окажется вне их формальной юрисдикции. При этом сейчас речь идет о сравнительно «мягкой» схеме экспансии афганских группировок, при которой на начальном этапе идут попытки избежать контактов с пограничной охраны, которая в Таджикистане может дать жесткий и успешный вооруженный отпор, если судить по статистике вооруженных столкновений. Можно надеяться, что здесь не будет попыток повторить нападение на Московский погранотряд в июле 1993 года. Но, например, в Туркменистане боевики в пограничной зоне делают ставки на террор против пограничников, на что указывают почти ежегодные вооруженные инциденты на территории к северо-востоку от т. н. Кушского выступа. Причем просачивающаяся в прессу информация показывает, что туркменские пограничники пока скорей проигрывают боевиками, что создает риск повторения подобных ситуаций. Отряд ИГИЛ в Афганистане Что дальше? Пока трудно судить, насколько экспансия террористов в связке с наркоторговлей является продуманной стратегией, а насколько диктуется ситуативным желанием заработать на наркотрафике. Однако без учета мотивации ее реализация создает огромные риски для региона. Медельинский наркокартель (Колумбия) начинался в 1970-е как сугубо криминальная организация, но в 1980-е после накопления финансовых и человеческих ресурсов создал собственные вооруженные отряды и в конечном итоге перешел к террору против правительства и начал экспансию за рубежом вплоть до южных штатов США. В ситуации же, когда ОПГ изначально состоит из уроженцев Центральной Азии, разделяющих террористические идеи и мечтающих вернуться на родину и захватить власть, подобное развитие событий наиболее ожидаемо. В случае последовательной наркоэкспансии существующие в регионе подпольные ячейки могут быть использованы как перевалочные пункты для транспортировки наркотиков, со временем превращаясь в отделения наркокартеля, которые начнут оспаривать неформальную власть на местах. В свою очередь переход этой фазы развития к прямому конфликту с властями официальными — вопрос времени. Проблемой является сверхдоходность наркобизнеса, которая может легко превратить маргинальные религиозно-политические течения в реальную силу, способную вербовать сторонников не только идеологией, но и финансовыми стимулами. В этой связи наведение порядка в пограничных районах и борьба с наркотрафиком превращаются в вопрос национальной безопасности для государств, граничащих с Афганистаном. Читайте также: Бойня на границе: Боевики из Афгана рвутся в Туркмению, убивая военных Никита Мендкович * Запрещенная в РФ террористическая организация. На фото — последствия атаки «Талибана» на конвои армии возле Газни и в районе шоссе Кабул — Кандагар, 3 БТР и 8 военных грузовиков уничтожены, 20 солдат погибли и многие ранены

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Атака в Бадгисе

В результате наступления Талибана в Бадгисе (район на Западе Афганистана) несколько десятков солдат афганской армии были убиты, 42 попали в плен.Военные были вынуждены оставить военную базу и 20 блокпостов в районе города. Талибан помимо пленных взял различные трофеи (в основном стрелковое оружие и боеприпасы)Нападение было достаточно банальным.Ночью боевики Талибана перехватили основные дороги ведущие в Бала Мургаб (в городе порядка 2000 домов), после чего напали на военных, которые не ожидали атаки, хотя в ходе боев 11 марта в этом же районе афганская армия потеряла 20 убитыми и 28 пленными.Сообщается, что примерно 150 уцелевших афганских солдат отошли на территорию Туркменистана.Трофеи.Пленные афганские солдаты.Фото и видео 18+В ответ правительственные войска нанесли серию авиаударов, которые по их утверждениям привели к гибели по меньшей мере 20 боевиков Талибана.Видео авиаударов - https://twitter.com/GODSAXE4/status/1106967412287524866 Военные заявляют, что Талибану рано радоваться и после подхода подкреплений, афганская армия выбьет Талибов из захваченного города и прилегающих поселков.Все это уже неоднократно было, начиная с Кундуза.И да, если это кому то интересно, то Талибан осудил теракт в Новой Зеландии.Взрыв в Кандагаре, убивший командира батальона общественной безопасности, трех его телохранителей и ранивший нескольких гражданских Талибан не осудил.В провинции Гельменд в результате взрыва бомбы также был убит командир гражданской милиции.В провинции Балх также расстреляли машину с известный полевым командиром.Правительство в ответ заявило, что только в провинции Гельменд было уничтожено 5 машин смертников.Как вы понимаете, на 18-й год войны в Афганистане, дела у США и их местных "союзников" идут прямо скажем не очень хорошо.Ну и до кучи.ИГИЛ выпустил видео со своими атаками в провинции Нангархар, где "черные" ходят в атаку с флагом Халифата.В центре строя можно отметить подростка или даже ребенка в военной форме.Талибан по поводу ИГИЛ заявляет, что как только США уберуться из Афганистана, талибы бросят все силы на борьбу "черными".Также стоит отметить, что другие участники оккупационного контингента НАТО в Афганистане заявляют, что если США осуществят вывод войск, то он будет согласованным – уйдут все.Кроме того Госдеп США объявил, что не будет пускать в страну представителей Международного Уголовного Суда, которые занимаются расследованием военных преступлений США в Афганистане. Расследование МУС названо "необоснованным преследованием великой нации и ее союзников".

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