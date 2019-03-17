Обучение школьников на природе – это здоровье, учебные результаты и… становление человека

Профессор Университета Иллинойса Минг Куо ожидала, что новое обзорное исследование поднимет больше вопросов, чем даст ответов. Однако, результат получился аналогичным: «Пришло время серьёзно относиться к природе как к образовательному ресурсу. Тенденция увеличивать время занятий в помещении в надежде улучшить результаты стандартизованных тестов приносит больше вреда, чем пользы».

Понятно, что опубликованный в глобалистском издании результат некоего эксперимента, касающегося благотворного влияния природы на человека, идёт в одной связке с претворяемым глобальными управителями планом по сокращению численности населения планеты. Однако никто не мешает родителям и школам перехватить управление у глобальщиков и вписать эту частную цель в свой вектор целей: создать на пришкольном участке настоящий мини-заповедник. Вместо может и приятных, но малополезных клумб или идиотских газонов. И… в хорошую погоду проводить там занятия! Чтобы дети были здоровее, лучше и охотнее учились, а также – по-настоящему, на практике, а не по-книжному ценили природу. О том, какой эффект дают занятия в природной среде – небольшой отчёт… американцев!



Куо и её соавторы из Университета Миннесоты обнаружили, что природа воздействует на обучаемость по восьми направлениям.

«Мы нашли убедительные доказательства того, что проведённое на природе время обостряет внимание, снимает стресс, усиливает самодисциплину, улучшает физическую активность, способствует самомотивации учащихся и усиливает удовлетворённость и вовлечённость. Всё это повышает эффективность процесса обучения».

Более того, природа предоставляет более спокойную и безопасную обстановку для обучения, способствует формированию более тёплых, конструктивных отношений между студентами и располагает к творческой активности.

Хотя ни один из этих эффектов не является новостью, эта работа впервые сводит воедино все эти свидетельства влияния природы на образовательный процесс. Представленные совместно, они является сильным аргументом в пользу важности времени, проведённого на природе. Также они дают решение давней загадки — почему даже небольшие «дозы природы» зачастую оказывают огромное влияние.

Исследователи говорят, что главным является совместное рассмотрение влияния этих эффектов как на каждого студента, так и на весь класс.

«Если что-то не только делает студентов более внимательными, но также повышает их заинтересованность и снижает уровень стресса — это оказывает значительное влияние на их учёбу. Более того, если все дети в классе внимательны, вовлечены и заинтересованы — это совершенно другая группа, отличная от той, где дети напряжены, возбуждены и нескооперированы», — говорит Майкл Барнс, аспирант Университета Миннесоты и соавтор исследования.

Эти эффекты простираются за пределы учебнгых успехов. Время, проведённое на природе, способствует развитию личных качеств и навыков, важных для успеха в будущем.

«Один за другим появляются отчёты, указывающие на положительное влияние природы на формирование таких черт, как настойчивость, способность к решению задач, критическое мышление, лидерские качества, умение работать в команде и способность преодолевать трудности. Всё это важно для успеха в 21-м веке», — говорит Катрин Джордан, профессор Университета Миннесоты и соавтор исследования.

Исследование также указывает на огромную пользу от озеленения пришкольной территории.

«Даже небольшое воздействие природного окружения оказывает положительное влияние. Если вы находитесь в помещении, то окно, выходящее во двор, и окно, смотрящее на стену — это две большие разницы. Также здесь действует принцип ‘чем больше, тем лучше’, — говорит Минг Куо. — Чем больше полученная ‘доза природы’, тем сильнее эффект».

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со ссылкой на оригинал.