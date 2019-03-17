Новости Украины и Новороссии 17 марта 2019

Украинская журналистка Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита на полуостров.

Она отметила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса “Таврида”, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — рассказала она.

Медведева также сравнила цены на полуострове и на Украине. Она развеяла миф о более дорогих российских товарах: по ее оценке, на полуострове «что-то дороже, а что-то дешевле». Например, в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги (в частности, отопление), а также более высокие пенсии и зарплаты, чем на Украине.

При этом блогер констатировала, что на полуострове из-за санкций не действуют многие международные и даже российские компании.

«Есть ли ностальгия по Украине? Я спрашивала об этом и, несмотря ни на что, около 70% все же за Россию. А по Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году… И дело даже не в зарплатах, а в том, что Украина с теми героями и ориентирами, которые есть сейчас, — это чужая для крымчан страна», — подытожила Медведева.

Читайте также: Как ДНР «отжимали» у Ахметова и как олигарх пытался купить ополчение (ВИДЕО)