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Новости Украины и Новороссии 17 марта 2019

11:13. 17 марта 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

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«Они за Россию»: украинская журналистка побывала в Крыму и поведала о больших переменах (ВИДЕО)

«Они за Россию»: украинская журналистка побывала в Крыму и поведала о больших переменах (ВИДЕО) | Русская весна

Украинская журналистка Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита на полуостров.

Она отметила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса “Таврида”, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — рассказала она.

Медведева также сравнила цены на полуострове и на Украине. Она развеяла миф о более дорогих российских товарах: по ее оценке, на полуострове «что-то дороже, а что-то дешевле». Например, в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги (в частности, отопление), а также более высокие пенсии и зарплаты, чем на Украине.

При этом блогер констатировала, что на полуострове из-за санкций не действуют многие международные и даже российские компании.

«Есть ли ностальгия по Украине? Я спрашивала об этом и, несмотря ни на что, около 70% все же за Россию. А по Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году… И дело даже не в зарплатах, а в том, что Украина с теми героями и ориентирами, которые есть сейчас, — это чужая для крымчан страна», — подытожила Медведева.

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Метки: важное, компиляция

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