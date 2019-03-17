Не по зубам Петру Орешек.

Под песчаной косой,

Лопоухий косой,

Пал под острой косой,

Косой бабы с косой.





Как тебе прибаутка, читатель? Любой иностранец мозгами поедет, пока вкумекает, почему здесь все косые.А если пояснить, что баба с косой сама Смерть, то падучая у немца обеспечена

В тридцати девяти книгах «ветхого завета», в четырёх «евангелиях», «деяниях апостолов», «посланиях» и «откровениях», в полном соответствии со скрупулезно-натуралистическим стилем этих сочинений, многократно упомянуты основные анатомические органы, физиологические субстраты и жидкости. Вот справка по количеству их упоминаний: Живот, или «чрево», упоминается 105 раз; женские половые органы (лоно) – 19 раз; челюсти – 19 раз; язык – 40 раз; рвотные массы – 5 раз; костный мозг – 2 раза; ноги – 295 раз; кровь – 326 раз; сперма (семя) – 7 раз; руки – 522 раза; моча – 8 раз; печень – 14 раз; сердце – 925 раз; фекалии – 24 раза; спина – 13 раз; глаза – 477 раз; ноздри – 12 раз; гной – 4 раза; зубы – 54 раза; слёзы – 40 раз; груди – 21 раз; шея – 28 раз; колени – 37 раз; желчь – 12 раз; область бёдер (чресла) – 92 раза; почки – 8 раз; рот – 32 раза; уши – 176 раз. В меньших количествах, но упоминаются: ногти, пот, ляжки, череп, сальник, соски, язык, щёки, слюна, послед, месячные, желудок, полостной жир, пенис (уд, стегно).

Единственный орган, который ни разу ни в каком контексте не упоминается в Библии – это головной мозг. О нём нет речи не только как о генераторе разума и мышления, но даже как о простом анатомическом субстрате. В своеобразной реальности «ветхого» и «нового» заветов – мозга просто не существует.

Сегодняшние жрецы дают простое объяснение, этому факту, ссылаясь на авторитет самого Христа, мол, мозг это сердце, только в переносном смысле. В общем, толкование достаточно вольное – почему бы за мозг не выдать мочевой пузырь? Скажу откровенно, меня если прижмет, то кроме него, я не о чем и помыслить не мечтаю. Впрочем, читателю это состояние поди знакомо. То ли беспечное детство, когда прудил в пеленки не задумываясь о собственном мозге.

Положение дел с отсутствием мозга в Библии объяснить просто – эта книга скомпонована из тщательно отобранных книг Святого Писания староверов и подогнана под Тору в 17 веке. Из более чем 200 книг (считай «Библиотека всемирной литературы» советского издания) в Библию вошли только те книги, которые устраивали апостольских христиан – официальной церкви известной ныне. Победное шествие этой церкви началось после Великой Смуты на Руси, когда было практически уничтожено родовое христианство. Многие читатели впервые слышат о таком делении, потому что Библия как раз и учит не включать мозг. Объясняю: сам Христос никогда не создавал церквей своего имени, за него это сделали либо родственники (родовое или царское христианство), либо ученики (апостольское христианство). Для более полного понятия: старообрядцы и современные христиане. Последние оказались более агрессивными и уничтожили своих предшественников, исказив всю суть учения Христа, создав из него образ иудея и сына иудейки. Это не правда, а самая обычная фальсификация и подлог. Исус сын русской княжны Марии Богородицы и севастократора Византии Исаака Комнина. Его учение не отдельная религия, которую теперь стараются представить верой, а естественно вытекающая и последовательная философия из древнерусского пантеона. Это сегодня ИзТориКи (последователи официальной версии Торы) утверждают, что на Руси было язычество. Очередная ложь – русичи верили в единого Бога по имени Род. Все остальные фигуры пантеона, это современные святые и угодники.

Вот о том, каким образом искажался образ Христа, я и хочу поговорить с читателем. Однако, предупреждаю, мозг тебе пригодится, потому, что многое из услышанного здесь, требует анализа и внимания. Поэтому оторвись от версии библии и послушай старого опера – комиссара Катара.

Вообще вся «античность» Христа появилась примерно в одно время с «античностью» памятников Ленинграда ( ты уж извини читатель, но я учился в этом городе и он для меня именно Ленинград или Питер)). Насаждение античности происходит во времена Лже-Петра. Я писал, что Медный Всадник, поставлен не Петру Первому – русскому царю описанному Дюма, как узник Железная маска. В Питере стоит памятник-фальсификат на камне-фальсификате, состоящем не из цельной глыбы, а 3 частей. Сам памятник не столько Петру, сколько Екатерине. Это дядя и племянница из рода Анхальтов. Так вот дядя не Петр. Петра подменили во время Великого Посольства. Дядя носил имя Исаак и Исаакиевский собор это собор его святого, совершенно не известного на Руси.

Фальсификация в Питере во всем. Например, и в том, что этот город, яко бы построил Петр и Меньшиков. Сегодня открыты карты Великой Тартарии и желающие могут убедиться – в устье Невы, на месте современного Питера стоит совсем иной город – русский ОРЕШЕК. Это потом, его перенесут на остров и объявят Нотебургом. На самом деле, Петр не строил Питер на голом месте – там уже был великий город. Кстати, заодно посмотрите и на карту Одессы. Старые карты на месте современной Одессы указывают совсем иной город – ОЧАКОВ. Это потом его название по аналогии с Питером передадут небольшому городку в 62 км от Одессы. На самом деле покорение Очакова, это покорение Одессы и никакого Дюка Ришелье, как автора городской застройки никогда не было. Там стоит памятник совсем другому человеку, просто названный так.

Но давайте снова вернемся в Питер, и начнем рассматривать памятники. И начнем с Александрийского столпа на Дворцовой площади.

Самое активное участие в установке Александровской колонны принял генерал-лейтенант А. А. Бетанкур — архитектор и инженер, организатором строительства и транспорта в Российской империи. Автор технологии закладки фундамента Исаакиевского собора.

Читаем энциклопедию и понимаем, что Бетанкур трудился над созданием в несколько этапов.. Ну что же, это вполне по-божески, Создатель, тоже не в один день мир ваял. В декабре 1829 года место для колонны было утверждено, и под основание было забито 1250 сосновых шестиметровых свай. К июлю 1832 года монолит колонны был на подходе, а пьедестал уже завершён. Настало время приступить к выполнению самой сложной задачи — установку колонны на пьедестал. Этой частью работ также занимался генерал-лейтенант А. А. Бетанкур. Им в декабре 1830 года была сконструирована оригинальная подъёмная система с помощью, которой за 1 час 45 минут установили монолит. Пока вроде все логично – трудится человек в поте лица и мозги включает. А вот дальше начинается невообразимое!

Смотрим ту же энциклопедию, колонна установлена в 1834 году. Тогда же при стотысячном параде русского войска состоялось открытие колонны. С войском историки явно переборщили – китайская площадь в Пекине, известная как самая большая в мире, вмещает всего 40 000 солдат. Я часто прогуливался по Дворцовой площади – там 100 000 никак не уместиться.

Ладно, простим этим вралям погрешность в 60 000 человек, не соврут, не проживут – таков их удел. Но поинтересоваться личностью генерала-строителя я все же решился. И здесь выплыло такое! Перед изложением обращаю внимание читателя на даты постройки: 1829-1834. Кстати это годы свирепствования холеры на Руси и все массовые мероприятия были тогда запрещены.

Готовься, читатель, к ПЕРВОЙ затрещине, по своему мозгу!

Августин де Бетанкур и Молина (полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина) родился 1 февраля 1758 — умер 14 (26) июля 1824.

Ну что читатель, сам подчитаешь или мне оставишь задачку в определении количества лет, которые генерал пролежал в могиле, до того как начал строить колонну? По моим данным получается 5 лет до начала строительства и 10 лет до окончания строительства. А по твоим?

Кстати с Исаакиевским собором тоже самое. Не мог Хосе Педро закладывать фундамент Исаакиевского собора, потому как, был в тех местах, откуда не возвращаются.

Интересно, а когда вообще была установлена эта колонна? Попробуем поискать хоть какие-либо упоминания о ней. И вот удача: картина немецкого художника Бертуха, Фридриха Юстина. Я ее поставил в заставку к миниатюре. Как видите, на вершине колонны нет никакого ангела, а установлен простой крест. Но вот, что удивительно, Бертух умер 1822 в Веймаре, то есть за 12 лет до открытия колонны. Мало того, что она там стояла при его жизни, она еще и вид имела другой на навершии. Да, дела! Я кажется, начинаю понимать, для чего придумали русский мат! Ох как хочется «отхепибездить» историков!

Ладно, мы с читателем люди русские, потерпим, до более серьезных фактов.

А вот и они.

До креста, изображенного на колонне, там стоял ОКТАВИАН АВГУСТ. Это видно прекрасно на гравюре 18 века неизвестного фламандского мастера. К сожалению, фигура изображена со спины, но что то неуловимо знакомое я увидел в ней. Да конечно же это он!!! Как я сразу не догадался?! А ведь смотрел на него сотни раз и даже фотографировался. Но об этом чуть позже.

Итак, Питер не Питер, а русский город Орешек. А что если представить, что колонна стояла там еще до Романовых, которые и переписывали русскую историю под свое правление, распространяя ложь и уничтожая правду о Руси?

В летописях упоминается, что ещё Иван Васильевич Грозный говорил о том, что его род идёт от римского императора Августа. Выходит, до Ангела на Александрийском столпе стоял именно римский император Октавиан Август до самого конца 18 века. В начале 19 века колонна опустела. И стала называться Александрийской, по аналогии с Августовским Столпом, который, кстати, упоминается в русских летописях. Потому и зовут, по сей день колонну столпом, что она и есть столп! Знаешь разницу, между столпом и колонной? Столпы ставили на могилах предков или в память о них. Вот и напрашивается вопрос, кто мог установить столп своему предку? Думается мне, что тот, кто его поставил и есть основатель города Орешек – русский царь.

Удивительная вещь память оперативного сотрудника. Вот я уже давно не служу в этой сфере, а достаточно встретить человека, который хоть мельком меня интересовал в моей работе, я с точностью до минуты вспоминаю эту встречу. Но ведь это человек, личность обладающая чертами характера и особенностью поведения. А вот памятник сложнее просчитать. Я долго мучился мыслью где я его видел! На Александрийском столпе, в начале 80-х точно нет – при мне там уже был ангел. Озарение приходит неожиданно. Держись за стол, читатель! Да это же одесский Дюк Ришелье!!! Только из руки забрали трезубец и вложили свиток. Желая проверить, я нашел портрет самого Дюка. Сомнений быть не может, скорее Обама похож на Айседору Дункан, чем Дюк на свой памятник!

Но на кого же похож «Дюк Ришелье»? Вот теперь, пора обратиться в античность – у памятника в Одессе лицо Октавиана Августа, прадеда Ивана Васильевича Грозного. Найдите сам в Сети эти скульптуры и сверьтесь с изображениями на монетах. Август это!

Читатель будет удивлен, ведь античность и Грозного разделяют века. Враки это – никакой древней античности не было, а существовали две Руси – Византийская, она же Киевская и Великая 9ныне Россия). Причем существовали одновременно. Так что царь Иван потомок ромейской династии Византии, про что и сам пишет в письме английской королеве. И та перечить СВОЕМУ ГОСПОДИНУ не смеет.

Современный Рим это вообще не Рим, а город Тибур, который Римом стал тогда, когда в него переселились папы из Авиньона. Никакой апостол Петр там не похоронен, и все папские дворцы построены в 17-18 веках, как и Колизей. Этот город декорация, как и его прототип Иерусалим в современном Израиле. На самом деле Рим это Византий ( от же Троя, Иллион, Ёросалем, Царьград, Константинополь, Стамбул, Иерихон, Киев и т.д.). Правда Второй Рим. Первый был в Египте, откуда и пошла ромейская династия русских царей, до-романовского периода. Вот в этой династии и родилась на Великой Руси Мария Богородица, которая станет мамой Иисусу – императору Византии Андронику Комнину (на Руси известен как Андрей Боголюбский). Вся эта античность не что иное, как византийское искусство и русские цари, основавшие после падения Византии мощное государство, всегда об этом помнили. Помнили и ставили памятники своим предкам, одетым в те одежды, которые были приняты в той Руси. Позже, история Византия будет перетянута в Италию, как римская, а Киев на Днепр, как киевская. На самом деле оба города существовали ранее. И киев на картах Тартарии назван Самбатом – хазарским городком на кручах Днепра-Самбатиона. Это еврейский город и большинство «украинцев» это не славяне, а иудеи-хазары, принявшие православие. В Киеве крестили иудеев, а не славян.

Вот, что произошло в Орешке: в городе было много античных статуй, да и город был ранее. Не строил его Петр на болотах. Город существовал ранее, его просто переименовали.

А что мы знаем о строительстве Питера? Да? собственно говоря? ничего. Все данные об этом грандиозном деле относятся к работам масонов.

Некто Самсон (Семёнович или Ксенофонтович) Суханов со своей артелью одел в гранит город за два десятилетия, набережную, каналы, фундаменты зданий, Да это же это миллионы тонн камня. А, размах каков, ваяния? Тесал античные колонны, памятники и статуи по три штуки в день. Скульптуры отливались массово. Прямо многостаночник, какой то. Гений, что и говорить! Но вот интересный факт – ни одного воспоминания современников, про деятельность уникального зодчего, скульптора, ученого. По масштабам то, мог бы и Леонардо да Винчи опрокинуть с постамента! Нет, не могу удержаться от мата: «Трах-тибидох, перексь марганца, через поваренную соль! Хрень какая то!».

Первые упоминания о столь значимом мастере появились только в начале 20 века, в 19 веке историки ничего о нём не слышали.

Позвольте, а кому мы вообще обязаны античным скульптурам в России? Удивительно, но среди одетых в тогу и римские латы истуканов затесался опять же один гениальный мастер, которого снова никто и никогда не видел. Так кому же мы обязаны русской «античностью»? Знакомьтесь, господа – В.П. Якимов.

Таланту В. П. Екимова мы обязаны появлением самых знаменитых скульптурных групп России, отлитых в бронзе:

Медному всаднику в Санкт-Петербурге;

Памятнику А. В. Суворову по проекту М. И. Козловского в Санкт-Петербурге.

Статуе Дюка в Одессе;

Фонтану «Самсон, разрывающий пасть льву» в Петергофе;

Копии бронзовых «Райских врат» Лоренцо Гиберти, украшающие Казанский собор в Санкт-Петербурге;

Статуям полководцев М. И. Кутузова и Барклая де Толли у Казанского собора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге (про них я тоже писал – там лица Цезаря и Кассия);

Памятнику Минину и Пожарскому в Москве;

А еще Екимов, оказывается был учителем Клода, тоже русского скульптора (Аничков мост например). Вот только Клод ни словом не вспоминает о своем учителе. Про других – сколько угодно, а про «великого маэстро» хоть бы заикнулся, подлец! Экое неуважение к учителю! А может быть они просто никогда не встречались?

А что же Монферан? Он, что же, то же ничего не строил? Абсолютно верно. Монферан не архитектор и даже не современный дизайнер. Он рисовальщик, причем не самого высокого класса. В архитектуре, он примерно, как и я в живописи – не дай Бог мне краски – сеятель Остапа Бендера, вышедший из под моей кисти, сведет с ума Кису раньше, чем тот вскроет последний стул.

А Фальконе? Ну это вообще отдельная песня! Я писал, что этот человек вообще никогда подобным не занимался. Медный Всадник это переделанная скульптура Георгия Победоносца. Недаром, ходит байка, что при отливке отломалась рука и голова. Таким образом переделывали скульптуру, повернув голову и изменив положение руки.

У питерских курсантов есть разные обычаи. Например на Геракла в саду из года в год на выпуске из мореходки одевают тельняшку и спаивают полицейского, который спит рядом с Гераклом с времен основания адмиралтейства. Есть и такой обычай: выпускники одной бурсы чистят пастой ГОИ гениталии коню Медного Всадника. Вообще, удивительные балбесы мы были, когда в летнюю ночь я со своим дружком на Петра лазил! Свидетельствую: голова приварена точно, причем шов плохо зачищен. Про руку не скажу, нас менты ловить начали и я, путаясь в клешах, сваливал через Александровский парк придерживая рукой фуражку!

Это я к тому, что Фальконе ничего не создавал, а только переделал, да и не он, а если верить байке, его любовница-ученица. Он ее из Парижа привез! И это с нашими то самоварами?! Кстати, там и с Гром-камнем, на котором Петруха стоит, тоже неприятная история вышла. Про нее у меня можно прочитать в сборнике «Вокруг да около Петра».

Если посмотреть на старые гравюры, то можно увидеть, что Марсовое поле изображалось до его официального открытия. Например, там стоял памятник Марсу. Теперь этот памятник стоит на Суворовской площади. На нем написано, что это не Марс-бог войны, а полководец Суворов.

Интересен и памятник Минину и Пожарскому. Он тоже из Орешка-Питера. Установлен он на месте, где ранее Царь-пушка стояла. Странные эти русские герои в римских тогах со щитом, на котором родовой узор византийских императоров.

Кстати, в Питере есть еще один памятник Петру Первому, в Михайловском замке. Вот только не верь надписи на постаменте – у памятника лицо Александра Македонского.

Кутузов у Казанского собора это Кассий, а Барклай де Толли вообще Нерон.

Интересны и сфинксы на Неве. Хотя и утверждается, что они привезены из Египта, на поверку выясняется, что они копии, сделанные с оригиналов, привезенных из Египта, но из местного гранита. А настоящие просто рассыпались от питерской погоды – они же самый обычный геополимерный бетон, только отшлифованный. Кстати, и пирамиды строились методом опалубки из такого же бетона. Никаких сотен тысяч рабов тягающих мегалиты никогда не было.

В общем так дорогой читатель, старый Питер, со всеми его колоннами и портиками уже там стоял на момент прибытия «Петра» с подручными. И статуй было там немыслимое количество, но первые Романовы, как хохлы их просто рушили. Каменные разбивали, а металлические отправляли на склад. Там они ждали своей участи. Скорее всего переплавки. Но пришла к власти Екатерина Вторая из немок и предложила самое простое, то что предлагал Задорнов: ломать только головы и руки, а памятники оставлять, Так Ярославу Галану в западенском Львове, снятому в начале независимости с одноименной площади, присобачили голову Бандеры и чуть поправили пальтишко. Правда позолотили болезного.. Все нормально – стоит истукан, во всяком случае, пока стоит.

С тех пор и стоят на Руси античные истуканы, взятые из былины Руси, которые Русь поставила реальным героям древности, а не тем, что выдуманы в Ватикане, а затем с Романовыми занесены на Русь.

Вот именно поэтому и не упоминается мозг в Библии, что он апостольскому христианину не нужен. За него уже обо всем подумали. Да и какая ему разница, что за Дюк торчит на площади, если сам Христос у него обрезанным евреем оказался, Сулейман Великолепный – строитель святой Софии в Стамбуле, вдруг Соломоном строящим иудейский храм в Палестине вырядился, а Иордан-Босфор, стал жалкой речушкой с правом оптовой торговли крещением. И невдомек ему, что Христос не Господь, а Учитель нам, а Бог не карающий дядька на небесах, а ПЕРВЫЙ ДРУГ и ОТЕЦ наш, готовый всегда прийти на помощь и никогда чад своих на колени не ставил? Не понятно историкам и их приспешникам, что образ и подобие это не просто слова, а реальные вещи – человек не только видом похож на Создателя, но и ТРОИЦЕЙ – в нем как и в Боге три составляющих: тело, душа, Святой Дух. Последний, Создатель вдохнул в человека. А вот чего у человека нет, так это Софии. Святая София это не храм малоизвестной святой, имевшей трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь. Это храм тому, что получается, если Троица органична и работает в унисон. Знаешь перевод слова София читатель? Скорее всего нет, если конечно не знакомился с моей работой на эту тему. София это МУДРОСТЬ, а СВЯТАЯ СОФИЯ это МУДРОСТЬ БОГА. Вот этого и не хватает у человека, потому, что при отсутствии желания шевелить мозгами, можно заработать лишь шишку на лбу, но не мудрость.

А ведь все это открыто и доступно, просто посещая музеи и читая книги, нужно хотя бы осмысливать увиденное. Иначе кердык: покойник генерал будет столпы устанавливать, а Август-Ришелье возглавлять толпу ряженых дурней в день Смеха в городе Одессе. Да ты поди и значение слова Одесса не знаешь?! Ну тогда слушай: деснь это правая рука или десница, а Одесную — это по правую руку, справа. То есть справа от Крыма. Вот только не татарского, а русского и не потемкинской Тавриды тоже. О-о-о!!! Да я вижу ты и Крым не понимаешь! Как все запущено, читатель.!

«Крутизна, крутая гора над берегом или оврагом» - это тебе хоть что ни будь говорит? Ну, думай быстрее, чадо мамкино! Правильно, это КРЕМЛЬ! Или по татарски КЫРЫМ (ль). Вспоминай Крым, который, наконец, снова русский – обрывистые скалы над берегом и морская гладь. Московский и прочие кремли тоже над реками на горе стоят. И вовеки стоять будут. Надо же им, гордости нашей, дождаться наконец, когда не Ватикан липовый, а их стены – святыню русскую, народ почитать будет.

Ну, и напоследок узнай, когда на самом деле был основан Ленинград (СПБг, Питер - Юпитер, Петроград, ОРЕШЕК)

В Новгородской земле князь Георгий (Юрий) Данилович основал в 1323 году крепость Орешек.

Источник: https://www.proza.ru/2016/01/05/1019