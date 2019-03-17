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Митинг “За Россию, справедливость и новый курс”

13:40. 17 марта 2019 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал:


В Москве на Суворовской площади сегодня проходит согласованный с московскими властями митинг "За Россию, справедливость и новый курс" с достаточно пестрым составом участников (от крайне левых до крайне правых – отмечаются флаги "Левого фронта", "Другой России", КПРФ, "Партии Дела", "ОПР", Новороссии, имперки и т.д.) и различными требования от отставки правительства и смены экономического курса до признания ЛДНР и запрета отдавать Курилы.

Трансляции митинга вот здесь







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4850353.html

Метки: Видео, Митинги, Москва, протесты, Россия

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Один комментарий»

  • 84 -10
    ХОХОЛ 17 марта 2019 в 16:53 Ссылка
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    Сами пришли.
    Молодцы.
    Теперь всех построить в колонны и пешком депортировать в Хохланд.
    Пусть там и скачут.
    России такие не нужны.

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