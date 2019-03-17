В Москве на Суворовской площади сегодня проходит согласованный с московскими властями митинг "За Россию, справедливость и новый курс" с достаточно пестрым составом участников (от крайне левых до крайне правых – отмечаются флаги "Левого фронта", "Другой России", КПРФ, "Партии Дела", "ОПР", Новороссии, имперки и т.д.) и различными требования от отставки правительства и смены экономического курса до признания ЛДНР и запрета отдавать Курилы.Трансляции митинга вот здесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4850353.html