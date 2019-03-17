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Какие бывают гусли. Репортаж из мастерской “Гусельник”. Юлона Стоянова

22:09. 17 марта 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Гусли как сделать.

Юлона Стоянова и Игорь Крашенинников

В предстоящей передаче мы посетим мастерскую “Гусельник”, и поведаем об изготовлении наидревнейшего традиционного инструмента! Мы расскажем и покажем, какими бывают гусли. Все о том: как в домашних условиях смастерить народный инструмент, из какого дерева, и как правильно обрабатывать готовое изделие вы узнаете в предстоящей передаче!

Чертежи инструмента – https://vk.com/@arlandi-chertezhi-kry…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bl08-mR1Dxc

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