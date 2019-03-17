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Как России не потерять себя в стремительном мире? Дмитрий Таран

18:41. 17 марта 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Запад никогда не признает наши успехи публично

Военный аналитик Дмитрий Таран об ошибках шведских экспертов, назвавших Россию проигравшей сверхдержавой. Почему именно Швеция делает такие заявления? Кого так раздражают успехи наших вооружённых сил? Почему Западу постоянно нужен образ карикатурного врага? Подойдёт ли на эту роль Россия? Могут ли передовые военные разработки послужить мирным целям и помочь нам преодолеть отставание в других сферах? А есть ли это отставание вообще? На что направлена программа «Цифровая экономика»? Как усиливается Россия в последние годы? Какая выгода Западу называть Россию слабеющей?

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Дмитрий Таран

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-rossii-ne-poteryat-sebya-v-stremitelnom-mire-dmitriy-taran

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