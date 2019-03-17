Дезертирам никто ничего не обещал
13:18. 17 марта 2019 Просмотров - 180 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Это просто прелестно.
Военные, которые дезертировали из рядов венесуэльской Национальной Гвардии во время провокации с "гуманитарной помощью" на границе с Колумбией, жалуются https://mobile.twitter.com/ReporteYa/status/1107054047947837441, что они не получили обещанных денег и от них требуют выселиться из приютов в Какуте (местные власти дали им несколько дней на добровольное выселение, угрожая выселить принудительно), где их разместили после дезертирства, предлагая в качестве компенсации около 100 долларов.
«Мы здесь практически заперты, мы ничего не знаем о наших семьях, и УВКБ ООН сообщило нам, что мы проведем здесь еще всего три или четыре дня, а затем они дадут нам 300 тысяч песо, матрас, а затем мы должны искать, куда идти»
Заявляется, что якобы им обещали 20 или 40 тыс. долларов за "смелое решение вступить на путь борьбы с тиранией". В окружении Гуайдо заявляют, что никто им ничего не обещал и вообще все это "ложь преступного правительства Мадуро", чтобы опорочить "смелых военных", которые бежали из Венесуэлы по идейным, а не по материальным соображениям. При этом вопрос, кто должен предоставлять жилье и кормить дезертиров повис в воздухе. Митингующие в Колумбии дезертиры выступают "за диалог с президентом Гуайдо" для обсуждения вопросов жилья и денежного содержания. Некоторые из дезертиров уже откололись от основной группы и пустились во все тяжкие самостоятельного пребывания в Колумбии.
По сути, группа военных поверила обещаниям США и Гуайдо, что после прорыва "гуманитарной помощи" из Колумбии в Венесуэлу, "режим падет" и они смогут скоро вернуться, а также продвинуться по военной службе в знак благодарности "за поддержку демократии".
Но провокация, как мы знаем, провалилась.
Грузовики в Венесуэлу не пустили, а военные отказались перед ними расступаться под давлением "оппозиционеров" и мозгомойки "демократических" СМИ.
Сами машины с "гуманитарной помощью" были сожжены "оппозиционерами" с помощью коктейлей Молотова.
Банда из 200 наемников, которая должна была сопровождать грузовики в дело не вступила, потому что Колумбийское правительство в последний момент испугалось начала активных боевых действий на границе и заблокировало вооруженную провокацию, под предлогом того, что с ним слишком поздно все согласовывали.
Количество дезертиров из армии и национальной гвардии Венесуэлы оказалось не столь значительным, как ожидали США и развала управления войсками и погранслужбой не произошло, несмотря на митинги в приграничных городах, агитацию в СМИ и кулуарные посулы генералам.
В итоге, те дураки, кто поверил в посулы американцев и Гуайдо, оказались без средств существования и постоянного жилья на территории соседнего государства, а в своей стране на них заведены уголовные дела по обвинению в предательстве и дезертирстве.
Выступили на все деньги. На все 100 долларов и матрас.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4850132.html
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Предателей никто не любит.
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Рим предателям не платит..