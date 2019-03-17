Что могло расплавить стены старого форта Санкт-Петербурга? Тайна батареи «Зверев»

Примерно в 4 км от о. Котлин и в 7,5 км от берега залива на северном рейде расположен форт Зверев. Интересно, что номерных фортов в окрестностях Кронштадта полно, но наш герой имеет сразу несколько собственных названий. Местные знают этот колоритный и величественный объект, построенный еще в 1860-м, под названиями Северный форт №4, Погорелец или Горелый. Эта небольшая крепость имела ряд орудий в 4-х казематах и пару мортирных батарей снаружи под валом, она была способна вести фланговый и фронтальный огонь.

К началу XX века островной форт превращается в хранилище морских боеприпасов, к громадному складскому зданию даже была проложена специальная железная дорога. Кстати, именно здесь использовалось первое в России асфальтное покрытие для обустройства дорог. Далее форт Зверев эксплуатируется преимущественно для учебных стрельб и тактической подготовки, но в 1941-45 его вновь вооружают 120 мм орудиями для обстрела частей противника, окопавшегося в Петергофе и Стрельне.

Стоит проникнуть внутрь форта, как глазам открываются жуткие виды оплавленых стен и сосулек из кирпича.

Для объяснения этой тайны существует официальная версия.

В 1961-м Северный форт №4 списывают, все оборонительное оборудование изымается. Необдуманное обращение с памятниками старины приводит к трагедии. В 1970-м здание полностью выгорает. Огонь был настолько мощным, что пылал несколько недель. Ужасающие последствия стихии и поныне видны на стенах, кирпичная кладка в прямом смысле расплавилась, и с потолка свисают миллионы сосулек. Впечатление такое, будто старые казематы забрызганы потоками кипящей магмы.

Жуткие следы термического воздействия превратили старинный форт в подобие потухшего жерла вулкана. Неудивительно, что после осмотра этого места у многих зародились подозрения насчет складируемых здесь когда-то материалов. Известно, что для плавления кирпича требуется около 1000°С, а для керамического 1800°С.

Одна из версий говорит, что там находится склад с топливом. При сгорании мазута температура может подняться до 1300°С. Вроде бы подходит… Но для горения нефтепродуктов нужен кислород.

Другие исследователи подозревают, что в складах хранились не только смазочные средства, но и секретные фосфорные боеприпасы, способные разгораться с огромной яростью не хуже напалма.

Однако наиболее правдоподобной версией считаю, что тут был склад артиллерийского пороха. Многие возмутятся, мол, порох же взрывается! Но не все знают, что для взрыва нужно горение в замкнутом пространстве. А сам по себе артиллерийский порох горит просто сильным и быстрым пламенем, и ему не нужен кислород из воздуха.

Но как бы то ни было, споры продолжаются.

Источник: http://fabmir.ru/2019/01/13/chto-moglo-rasplavit-steny-starogo-forta-sankt-peterburga-tajna-batarei-zverev