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Что могло расплавить стены старого форта Санкт-Петербурга? Тайна батареи «Зверев»

21:08. 17 марта 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

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Примерно в 4 км от о. Котлин и в 7,5 км от берега залива на северном рейде расположен форт Зверев. Интересно, что номерных фортов в окрестностях Кронштадта полно, но наш герой имеет сразу несколько собственных названий. Местные знают этот колоритный и величественный объект, построенный еще в 1860-м, под названиями Северный форт №4, Погорелец или Горелый. Эта небольшая крепость имела ряд орудий в 4-х казематах и пару мортирных батарей снаружи под валом, она была способна вести фланговый и фронтальный огонь.

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К началу XX века островной форт превращается в хранилище морских боеприпасов, к громадному складскому зданию даже была проложена специальная железная дорога. Кстати, именно здесь использовалось первое в России асфальтное покрытие для обустройства дорог. Далее форт Зверев эксплуатируется преимущественно для учебных стрельб и тактической подготовки, но в 1941-45 его вновь вооружают 120 мм орудиями для обстрела частей противника, окопавшегося в Петергофе и Стрельне.

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Стоит проникнуть внутрь форта, как глазам открываются жуткие виды оплавленых стен и сосулек из кирпича.

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Для объяснения этой тайны существует официальная версия.

В 1961-м Северный форт №4 списывают, все оборонительное оборудование изымается. Необдуманное обращение с памятниками старины приводит к трагедии. В 1970-м здание полностью выгорает. Огонь был настолько мощным, что пылал несколько недель. Ужасающие последствия стихии и поныне видны на стенах, кирпичная кладка в прямом смысле расплавилась, и с потолка свисают миллионы сосулек. Впечатление такое, будто старые казематы забрызганы потоками кипящей магмы.

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Жуткие следы термического воздействия превратили старинный форт в подобие потухшего жерла вулкана. Неудивительно, что после осмотра этого места у многих зародились подозрения насчет складируемых здесь когда-то материалов. Известно, что для плавления кирпича требуется около 1000°С, а для керамического 1800°С.

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Одна из версий говорит, что там находится склад с топливом. При сгорании мазута температура может подняться до 1300°С. Вроде бы подходит… Но для горения нефтепродуктов нужен кислород.

Другие исследователи подозревают, что в складах хранились не только смазочные средства, но и секретные фосфорные боеприпасы, способные разгораться с огромной яростью не хуже напалма.

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Однако наиболее правдоподобной версией считаю, что тут был склад артиллерийского пороха. Многие возмутятся, мол, порох же взрывается! Но не все знают, что для взрыва нужно горение в замкнутом пространстве. А сам по себе артиллерийский порох горит просто сильным и быстрым пламенем, и ему не нужен кислород из воздуха.

Но как бы то ни было, споры продолжаются.

Источник: http://fabmir.ru/2019/01/13/chto-moglo-rasplavit-steny-starogo-forta-sankt-peterburga-tajna-batarei-zverev

Метки: война

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