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Что делает любовь матери

09:50. 17 марта 2019 Просмотров - 262 2 коммент. Опубликовал:

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Это было давно, мальчик принес матери письмо от учителя, та раскрыла конверт и прочитала вслух с нескрываемой гордостью: «Наша школа не может учить вашего сына, поскольку он – гений. У нас просто нет учителей такого уровня. Постарайтесь выучить его сами».

Через много лет, этот мальчик, став уже взрослым, случайно найдет данное письмо в старых семейных архивах и прочитает: «Ваш ребенок - умственно отсталый, он не способен учиться с другими детьми нашей школы, поэтому учите его, по возможности, сами».

Прорыдав над письмом несколько часов кряду, мужчина запишет в своем дневнике: «Я, Томас Эдисон, признанный величайшим изобретателем своего века, на самом деле был умственно отсталым ребенком. И только благодаря любви своей матери стал – гением!»

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Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=20-11-2016-100921.html&dat=combo

Метки: Жизнь, история

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2 коммент.»

  • 1193 98
    Андрей 7 17 марта 2019 в 10:47 Ссылка
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    Отец с ремнем нужен любому “гению”. Не будет отца с ремнем, сразу найдутся социальные паразиты на его роль. Что Эддисон сделал для нашего Рода, Родины и Расы? А ничего. Всеми его изобретениями воспользовались паразиты для своего Рода, Родины и Расы. Обычные естественный отбор для паразитов, поиметь гений захваченной Расы для себя, а захваченных опустить ниже плинтуса.

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      Sergeev Андрей 7 17 марта 2019 в 10:57 Ссылка
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      Ну да конечно любому гению нужен полупьяный отец дебил с ремнем, чтобы из гения вырос такой же полупьяный дебил с ремнем. Русская пословица говорит “Где родился, там и сгодился”, вот и Эдиссон сгодился там где родился. Если бы многие родители думали так же как мать Эдиссона, то сколько же изобретений и открытий использовалось в настоящее время.

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