Что делает любовь матери

Это было давно, мальчик принес матери письмо от учителя, та раскрыла конверт и прочитала вслух с нескрываемой гордостью: «Наша школа не может учить вашего сына, поскольку он – гений. У нас просто нет учителей такого уровня. Постарайтесь выучить его сами».

Через много лет, этот мальчик, став уже взрослым, случайно найдет данное письмо в старых семейных архивах и прочитает: «Ваш ребенок - умственно отсталый, он не способен учиться с другими детьми нашей школы, поэтому учите его, по возможности, сами».

Прорыдав над письмом несколько часов кряду, мужчина запишет в своем дневнике: «Я, Томас Эдисон, признанный величайшим изобретателем своего века, на самом деле был умственно отсталым ребенком. И только благодаря любви своей матери стал – гением!»

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=20-11-2016-100921.html&dat=combo