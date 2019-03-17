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«Человек без тени»: как советский разведчик стал переводчиком ТАСС

16:17. 17 марта 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ТАСС @ Виктор Литовкин, Роман Азанов
История знаменитого разведчика-нелегала Яна Черняка — в материале, посвященном 75-летию начала Великой Отечественной войны.

18 декабря 1940 года, за полгода до войны, Гитлер подписал директиву №21 верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса» и ставшую основным руководящим документом в войне против СССР. Согласно директиве, Вооруженным силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании». Первым, кто в 1941 году сообщил детали этого немецкого плана в Москву, был Ян Черняк.

В советское время для многих он был простым переводчиком в ТАСС, живущим в однокомнатной квартире и добирающимся до работы на метро. И лишь единицы знали, что Ян Черняк – легендарный разведчик, чья история помогла при создании образа Штирлица. Помимо передачи сведений о начале войны, он также внес вклад в победу на Курской дуге в 1943 году, а после войны ему удалось получить американские разработки атомного оружия.

Ян Черняк, фото из личного дела ТАСС © ТАСС

Из досье ТАСС

Личное дело №8174 Яна Петровича Черняка хранится в отделе кадров информационного агентства ТАСС. В автобиографии нет ни слова о нелегальном прошлом. Хотя он и сообщил, что в годы войны выполнял особые задания советского командования в тылу врага.

В последние годы появилось довольно много публикаций о разведывательной деятельности Черняка. Насколько они достоверны – трудно судить. Разведчиков, тем более нелегалов, как при жизни, так и после смерти всегда сопровождают легенды.

Родился Ян Черняк в Черновицах, в Австро-Венгрии (ныне Черновцы, Украина) в семье мелкого еврейского торговца, женатого на мадьярке. Родители пропали без вести в годы Первой мировой войны. В шестилетнем возрасте сироту определили в детский дом в Кошице.

Личное дело из архива ТАСС © ТАСС

В родных местах Черняка, в Северной Буковине, входившей тогда в Австро-Венгрию, проживали представители самых разных национальностей. Эту мешанину языков маленький и талантливый мальчик впитывал в себя, как губка.

В 16 лет он уже говорил на шести языках: идише, немецком, чешском, мадьярском, румынском и украинском. В Пражском высшем техническом училище стал усиленно изучать, как он потом напишет в своей автобиографии, английский. Через много лет, когда в 1945 году Черняк впервые приедет в Москву, он выучит и русский. Его автобиография для личного дела в ТАСС написана без единой ошибки.

После окончания училища с 1931 по 1933 год работал инженером-экономистом на небольшом заводе «Прагер Электромоторенверке». А потом, когда завод закрылся, был два года безработным и зарабатывал себе на жизнь частными уроками английского языка.

Различные источники утверждают, что с начала 30-х годов прошлого века он учился в Политехническом институте в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии и после встречи с представителем советской военной разведки подписал согласие работать на нее. Кроме того, в 1931—1933 годах он якобы служил в румынской армии, в штабе кавалерийского полка в звании сержанта, имел доступ к секретным документам и передавал их содержание в Советский Союз.

Автобиография из личного дела © ТАСС

По словам тех же источников, уволившись из армии, Черняк жил в Германии, где создал свою первую разведгруппу, а в 1935—1936 годах учился в разведшколе в СССР под руководством Артура Артузова, бывшего руководителя Иностранного отдела ОГПУ-НКВД, а в то время заместителя начальника Четвертого (разведывательного) управления Генерального штаба Красной армии, встречался с начальником разведки РККА армейским комиссаром 2-го ранга Яном Берзиным.

Затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС с оперативным псевдонимом «Джен». И с 1938 года после подписания соглашения, вошедшего в историю под названием «Мюнхенский сговор», проживал в Париже, а с 1940 года – в Лондоне.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ЧЕРНЯКА

С февраля 1935 года по ноябрь 1938-го работал референтом-переводчиком в библиотеке высших технических заведений Праги, а потом уехал в Париж, где до его оккупации немецкими войсками тоже трудился референтом-переводчиком. После перебрался в Цюрих, где опять давал уроки английского языка частным порядком. С началом Великой Отечественной войны и «нападения германских войск на СССР начал активную работу в тылу врага, где выполнял особые задания советского командования (июль 1941-го – декабрь 1945-го). В декабре 1945 года приехал в Москву и в мае 1946 года получил советское гражданство. С мая 1946 года по февраль 1950 года работал референтом отдела Главного управления Генштаба Вооруженных сил СССР».

Надежная «Крона»

Еще в предвоенное время, с 1936 по 1939 год, по данным из открытых источников, Черняк создал в Германии мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Все это он делал во время коротких наездов в эту страну.

Ольга Чехова © Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

Черняк сумел завербовать свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных. При этом ни один его агент никогда не был разоблачен немецкой разведкой, даже сегодня о большинстве из них ничего конкретно не известно.

В числе информаторов Черняка были: крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро и высокопоставленные военные.

Известный советский конструктор-ракетчик Серго Гегечкори (сын Лаврентия Берии) утверждал, что агентами Черняка были Ольга Чехова и Марика Рёкк – любимые немецкие актрисы Гитлера.

Марика Рёкк © Sasha/Getty Images

Именно агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году – оперативный план немецкого наступления под Курском. И если в первом случае в Москве не придали должного значения уникальным документам, присланным нелегалом, то в 43-м его многостраничные донесения внесли важный вклад в разгром немцев под Белгородом и Курском.

Кроме этого, Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, в том числе о «Тиграх» и «Пантерах», артиллерийских орудиях, реактивном вооружении, ракетах «Фау-½», разработках химического оружия, радиоэлектронных системах.

Только в 1944 году этот нелегал переслал в страну свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры. Ветераны Главного разведывательного управления утверждают, что разведсеть, созданная Черняком, была одной из лучших в истории разведки: в ней не было ни одного провала за полтора десятка лет его работы за рубежом.

Анкета из личного дела © ТАСС

На информаторов «Кроны» гитлеровская контрразведка выйти не смогла. Не смогла и идентифицировать её руководителя Яна Черняка, которого называли «человеком без тени». Он нигде никогда не оставлял за собой следов.

Работа Черняка не закончилась и после войны. Он внес большой вклад в создание советского атомного оружия. Информацию о создании американцами нового типа оружия он изначально добыл в Великобритании, а потом, переехав по заданию своего руководства в Канаду и США, переслал в Союз тысячи листов технических материалов и даже несколько миллиграммов урана-235, который идет на изготовление атомной бомбы.

После возвращения в СССР он продолжил время от времени выезжать за рубеж. Это было уже во время его работы переводчиком в ТАСС. О целях его визитов до сих пор ничего неизвестно.

Что досталось Штирлицу

Справка из личного дела © ТАСС

Черняка нельзя назвать прототипом Штирлица. Он ни одного дня не служил в немецкой армии. Из-за неарийского происхождения он не мог даже мечтать о том, чтобы сделать там карьеру и войти в руководящий состав гитлеровского вермахта. Но тем не менее у него были там свои информаторы. Эти знания, а также в целом разведывательный опыт Черняка пригодились писателю Юлиану Семенову во время работы над книгой «Семнадцать мгновений весны».

В то же время ни семья, ни сослуживцы Черняка по отделу переводов главной редакции иностранной информации ТАСС не догадывались о его необычной биографии.

Герой России

Многие советские разведчики-нелегалы, вернувшиеся после окончания Великой Отечественной войны в Москву, оказались за решеткой. Им предъявили обвинение в измене Родине, а на самом деле возложили на них чужую вину за неудачи начального периода Отечественной войны. Ян Черняк счастливо избежал и обвинений, и «подвалов Лубянки».

Анкета из личного дела © ТАСС

ерняк проработал в ТАСС почти 19 лет и ушел на заслуженный отдых, когда ему исполнилось 60. Он был награжден медалью «За победу над Германией» и орденом Трудового Красного Знамени (в 1958 году). За доставленные из США материалы по атомному проекту, а также другие боевые заслуги он наград не получил.

Подвиг, совершенный разведчиком-нелегалом, был оценен по-настоящему только в конце его жизни, уже в новой России.

14 декабря 1994 года, когда Ян Черняк находился в больнице в тяжелом состоянии, указом президента РФ Бориса Ельцина ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Говорят, что в феврале 1995 года, оставшись в больничной палате после вручения награды один на один с женой, он очнулся и, сжимая в руке Золотую Звезду, прошептал: «Хорошо, что не посмертно…»

19 февраля Ян Черняк скончался.

Над материалом работали: Виктор Литовкин, Роман Азанов

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101699

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