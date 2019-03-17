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Центр управления электростанции “Эль-Гури”

02:01. 17 марта 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4843766.html
Фото из центра управления "технически-отсталой" электростанции "Эль-Гури".



Касательно военных, то они на этой неделе приступили к охране ключевых инфраструктурных объектов страны.
В случае с "Эль-Гури", они дополняют собственную охрану станции.

PS. Мадуро в своем официальном выступлении прямо обвинил США в организации крупнейшей инфраструктурной кибератаки в истории и террористическом акте против Венесуэлы.
С аналогичными заявлениями выступил и министр энергетики. По словам Мадуро, атака на энергосистему Венесуэлы осуществлялась из Чикаго и Хьюстона.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4849258.html

Метки: венесуэла, империализм, кибербезопасность, мадуро, США, фотографии, эль-гури

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