Центр управления электростанции “Эль-Гури”
02:01. 17 марта 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4843766.html
Фото из центра управления "технически-отсталой" электростанции "Эль-Гури".
Касательно военных, то они на этой неделе приступили к охране ключевых инфраструктурных объектов страны.
В случае с "Эль-Гури", они дополняют собственную охрану станции.
PS. Мадуро в своем официальном выступлении прямо обвинил США в организации крупнейшей инфраструктурной кибератаки в истории и террористическом акте против Венесуэлы.
С аналогичными заявлениями выступил и министр энергетики. По словам Мадуро, атака на энергосистему Венесуэлы осуществлялась из Чикаго и Хьюстона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4849258.html