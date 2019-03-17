5 лет независимому Крыму

Сегодня исполняется 5 лет независимости Крыма.17 марта, после объявления результатов референдума Крым формально вышел из состава Украины и подал запрос на вступление в состав России.До момента официального подписания бумаги о присоединении Крыма к России, Крым некоторое время, опять же сугубо формально, являлся независимым государством, которое направило запрос на вступление в состав РФ.Разумеется, большого кол-ва сторонников "независимого Крыма" в духе романа "Остров Крым" на полуострове не было (хотя знавал людей, которые придерживались таких взглядов), так что все это было скорее забавным с точки зрения истории эпизодом.Вполне очевидно, что в силу инфраструктурной зависимости Крыма от Украины (по состоянию на 2014 год – позднее ситуация изменилась) и угрозы вторжения через Перекоп и Чонгар, "независимый Крым" конечно не имел каких-либо перспектив для военно-политического выживания в качестве политического образования.Поэтому для Крыма на деле конечно никакой развилки (отдельно от Украины) не было и быть не могло. Но в рамках соблюдения правовой процедуры, Крым и Севастополь 17 марта 2014 года стремительно проскочил из статуса автономной республики в составе Украины к независимой Крымской Республике, а затем к субъектам в составе РФ.Так что именно 17 марта была провозглашена долгожданная независимость Севастополя и Крыма от Украины.Ну а основные торжества по случаю пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией уже завтра.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4851808.html