5 лет независимому Крыму
23:47. 17 марта 2019 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сегодня исполняется 5 лет независимости Крыма.
17 марта, после объявления результатов референдума Крым формально вышел из состава Украины и подал запрос на вступление в состав России.
Крым провозглашен независимым суверенным государством – Республикой Крым
На внеочередном пленарном заседании Верховного Совета АРК 17 марта 2014 года принято постановление «О независимости Крыма». За него проголосовали 85 депутатов.
В принятом документе отмечается, что Верховный Совет Автономной Республики Крым, исходя из прямого волеизъявления народов Крыма на референдуме 16 марта 2014 года, которое показало, что народы Крыма высказались за вхождение в состав России и, следовательно, за выход из состава Украины и за создание независимого государства, руководствуясь Декларацией о независимости Республики Крым, принятой на внеочередном пленарном заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым 11 марта 2014 года и внеочередном пленарном заседании Севастопольского городского Совета 11 марта 2014 года, постановляет:
1. Провозгласить Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус.
Республика Крым намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, иных общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между странами.
Республика Крым обращается к Организации Объединенных Наций, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народами Крыма.
2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления на территории Республики Крым не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады Украины и иных государственных органов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года.
Законодательство Украины, кроме указанного в абзаце первом настоящего пункта, применяется на территории Республики Крым до соответствующих нормативных актов Республики Крым.
3. Деятельность государственных органов Украины на территории Крыма прекращается, их полномочия, имущество и денежные средства переходят к государственным органам Республики Крым, определенным Правительством Республики Крым.
4. В целях защиты прав и свобод граждан и субъектов экономической деятельности суды Украины на территории Республики Крым продолжают функционировать, при этом их решения, касающиеся применения законодательства Украины на территории Крыма, не должны противоречить настоящему Постановлению.
Высшими судебными органами на территории Крыма являются соответствующие апелляционные суды, находящиеся на территориях Республики Крым и города с особым статусом Севастополя.
5. Все учреждения, предприятия и иные организации, учрежденные Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и иными организациями, учрежденными Республикой Крым.
6. Государственная собственность Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым.
7. Собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым.
8. Республика Крым в лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики.
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Верховный Совет АРК переименован в Государственный Совет Республики Крым
На внеочередном пленарном заседании Верховного Совета АРК 17 марта 2014 года принято постановление «О представительном органе Республики Крым». За него проголосовали 85 депутатов.
В принятом документе отмечается, что «в связи с выходом из состава Украины и провозглашением Республики Крым независимым государством» Верховная Рада Автономной Республики Крым постановляет:
Именовать представительный орган Республики Крым Государственным Советом Республики Крым – парламентом Республики Крым со дня провозглашения независимости Республики Крым.
До момента официального подписания бумаги о присоединении Крыма к России, Крым некоторое время, опять же сугубо формально, являлся независимым государством, которое направило запрос на вступление в состав РФ.
Разумеется, большого кол-ва сторонников "независимого Крыма" в духе романа "Остров Крым" на полуострове не было (хотя знавал людей, которые придерживались таких взглядов), так что все это было скорее забавным с точки зрения истории эпизодом.
Вполне очевидно, что в силу инфраструктурной зависимости Крыма от Украины (по состоянию на 2014 год – позднее ситуация изменилась) и угрозы вторжения через Перекоп и Чонгар, "независимый Крым" конечно не имел каких-либо перспектив для военно-политического выживания в качестве политического образования.
Поэтому для Крыма на деле конечно никакой развилки (отдельно от Украины) не было и быть не могло. Но в рамках соблюдения правовой процедуры, Крым и Севастополь 17 марта 2014 года стремительно проскочил из статуса автономной республики в составе Украины к независимой Крымской Республике, а затем к субъектам в составе РФ.
Так что именно 17 марта была провозглашена долгожданная независимость Севастополя и Крыма от Украины.
Ну а основные торжества по случаю пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией уже завтра.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4851808.html
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А свидомиты на всех сайтах по сей день воют, что референдум у нас проходил под дулами российских автоматов!!!!!