В России был свой Робинзон Крузо

Всемирно известный роман о необыкновенных приключениях Робинзона Крузо давно уже причислен к классике. Как и давно известно, что в основу сюжета своей книги Даниэль Дефо положил реальную историю, произошедшую с Александром Селкирком, шотландским моряком. Но далеко не все знают, что полтора века назад в России случилась очень похожая история, только наш «Робинзон» очутился не на тропическом острове, а на берегу сурового Охотского моря. (esoreiter.ru)

Бурная молодость «русского Робинзона»

В 1882 году журнал «Русская старина» опубликовал заметку исследователя Сибири и предпринимателя Александра Сибирякова, в которой рассказывалось о «русском Робинзоне». Звали этого человека Сергеем Петровичем Лисицыным. Потомственный дворянин, Лисицын окончил физико-математический факультет престижного Санкт-Петербургского Императорского университета и получил диплом кандидата математических наук.

Отец Сергея был офицером русской армии и погиб в сражении под Силистрией. Мальчика воспитывала тетка; детство его прошло в Курской губернии, в имении Сосновка. Получив блестящее образование, юный дворянин не пожелал, однако, заниматься научно-преподавательской деятельностью и стал корнетом лейб-гвардии Гусарского полка.

Впрочем, Лисицын недолго наслаждался яркой жизнью столичного гвардейца. Конец ей положила дуэль между ним и полковым адъютантом, которая, к счастью, окончилась без жертв. Теперь вместо пышного гусарского ментика Лисицына ожидал унылый чиновничий сюртук. Сделаться еще одним «Акакием Акакиевичем» для отставного корнета было невыносимо. Поэтому он восторженно принимает приглашение своего родственника, который в то время служил на Аляске, прибыть на край Нового Света. Лисицыну было 24 года, когда, полный надежд и дерзких планов, он ступил на палубу транспортного корабля российского военно-морского флота. Шел 1847 год…

Как смутьян гусар становится «Робинзоном»

Офицерская кают-компания приняла отставного корнета весьма дружелюбно. Однако тот и здесь сумел показать свой задиристый нрав. Однажды подшофе Лисицын наговорил кучу дерзостей командиру корабля, за что его отправили под арест. Сидя в собственной запертой каюте, он принялся подбивать на мятеж караульных матросов. Капитан судна велел скрутить подстрекателя и, завязав ему глаза, высадить на безлюдный берег.

Освободившись от пут, неудачливый бунтарь сорвал с глаз повязку и увидел на горизонте уходящий корабль. Впрочем, по приказу благородного капитана Лисицыну оставили, помимо чемоданов с одеждой, тулуп, три пары сапог, два пистолета, кинжал, шашку, запас чая и сахара, складной нож, карманные золотые часы, пару фляг с водкой, пуд сухарей, а также письменные принадлежности, запас писчей бумаги, записные книжки, чайный и бритвенный приборы, запас спичек, краски, карандаши, рисовальную бумагу, кредитные билеты на 2800 рублей и даже две сотни гаванских сигар.

К этому немалому багажу прилагались хорошее ружье и 26 зарядов к нему, а также записка от командира корабля. Тот писал, что согласно Морскому уставу поступок «любезного Сергея Петровича» заслуживает смерти. Однако капитан дарит ему жизнь, поскольку щадит молодость и замечательные таланты Лисицына, а более того – его несомненную сердечную доброту. Далее капитан выражал желание, чтобы трудности уединенной жизни исправили несчастный характер молодого человека. В конце он приписал: если когда-нибудь судьба снова сведет нас, чего я очень желаю, надеюсь, мы встретимся не как враги…

Легко ли быть Робинзоном?

Дворянину Лисицыну сроду не приходилось делать что-либо своими руками: для этого в имении были крепостные, а в полку – денщик. Молодой человек знал, что судно находилось в Охотском море, и надеялся, что высадили его на клочке суши, принадлежащей гряде Курильских или Алеутских островов. Увы, вскоре Лисицын убедился, что положение, в которое он попал, – хуже некуда: перед ним вздымало холодные волны Охотское море, позади шумела вековечная дремучая тайга, в которой водились ядовитые змеи, медведи, рыси, волки…

Прошла неделя – и у «русского Робинзона» уже был свой дом с печкой и мебелью. Лисицын сам сделал лук, стрелы и пращу, решив экономить ружейные патроны. Кстати, последние очень пригодились ему, когда зимой в дом ломилась стая голодных волков: восьмерых хищников отшельник убил в упор из ружья. Перед этим ему посчастливилось подстрелить медведя и обеспечить себя запасом медвежатины и теплой шубой. Летом Лисицын ловил рыбу, в тайге собирал грибы и сушил их впрок.Не обошлась эта история и без Пятницы. В апреле Сергей Петрович шел по берегу моря, оценивая последствия недавних штормов, как вдруг увидел человека, лежавшего ничком без сознания. Позже выяснилось, что мужчину зовут Василием и он вместе с сыном плыл на транспорте в Русскую Америку. Когда корабль дал течь, все сбежали с него, а Василия и его сына забыли.

Судно нашли неподалеку. Кроме шестнадцатилетнего юноши, на нем оказалось восемь холмогорских коров и бык, шестнадцать волов, двадцать шесть овец, коты и две овчарки, а также запасы продуктов, семена ржи и ячменя, оружие, две подзорные трубы и телескоп, самовар, огородный и строительный инструмент.

Русская версия о Робинзоне Крузо куда более человечная

Семь месяцев вынужденного одиночества начисто выветрили у бывшего барина дворянскую спесь. Со своими помощниками он обновил за лето дом и баню, научился делать сметану, масло, творог и сыр, вспахал поле, на котором затем собрал урожай ржи и ячменя. Трудовая коммуна Лисицына организовала обильный лов речной и морской рыбы, собирала и перерабатывала грибы, ягоды, лесные травы…

Напасть на коммуну периодически пытались китайские контрабандисты, но поселенцы использовали против них корабельную пушку, взятую с судна. Как-то к побережью подошли русские боевые корабли, посланные на защиту наших границ от незваных китайских гостей. Они-то и помогли своим соотечественникам отбить очередную атаку китайцев.Прошло десять лет. В 1857 году писатель и ученый Александр Сибиряков встретился с Сергеем Петровичем Лисицыным, гостеприимным хозяином приамурских золотых и медных приисков. Залежи золота и медной руды тот нашел еще в пору своего одиночества. К слову, правительство назначило Лисицына управляющим этими землями.

При «русском Робинзоне» неотлучно находился верный Василий «Пятница», а вот его сын стал студентом Московского университета. В Петербургском же университете учились на средства Лисицына и двое сыновей того самого капитана корабля, который некогда высадил смутьяна корнета на безлюдный берег. Да-да, сделавшись богатым, Сергей Петрович отыскал старика и не преминул выразить ему свою благодарность. Скончавшегося капитана Лисицын проводил в последний путь, после чего полностью взял на себя заботу о его детях. Как видите, русская робинзонада получилась не менее интересной, чем история, рассказанная Дефо, и куда более человечной. Не так ли?..

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0716/15-07-2016-154138.html&dat=news&list=07.2016