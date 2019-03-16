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Русская тайна. Что значит быть славянином. Александр Дугин

18:32. 16 марта 2019 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

Покорители мира

Философ Александр Дугин рассказывает о трёхфункциональной системе индоевропейских обществ. Что значит быть индоевропейцем и славянином. Почему в современном мире мы теряем свою идентичность.

Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/russkaya-tayna-chto-znachit-byt-slavyaninom-aleksandr-dugin

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Один комментарий»

  • 18824 16416
    Вячеслав 16 марта 2019 в 18:53 Ссылка
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    Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а состояние духа, приверженность Ведической Вере… ”Мы славим Бога и никогда Его ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”.

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