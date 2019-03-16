Русская тайна. Что значит быть славянином. Александр Дугин

Концептуал СМИ Покорители мира

Философ Александр Дугин рассказывает о трёхфункциональной системе индоевропейских обществ. Что значит быть индоевропейцем и славянином. Почему в современном мире мы теряем свою идентичность.



Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:

Книги Александра Дугина

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