Посла России в Белоруссии разжаловали в счетоводы: что разозлило Минск.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сравнил посла России в его стране Михаила Бабича с бухгалтером, которому нужно проявить больше уважения к Минску и его истории. В МИД России заявили на это, что белорусским коллегам нужно уважительнее общаться с дипломатом. «МК» выяснил, что стало поводом для ссоры в союзном государстве.

По мнению Глаза, отношения между россиянами и белорусами более глубокие, чем тот набор цифр, которым оперировал Бабич в одном из недавних интервью российским СМИ. При этом его особенно расстроил менторский стиль, с которым выступал посол. Глаз подчеркнул, что тем самым Бабич превращает себя из дипломата в счетовода. Впрочем, пресс-секретарь полагает, что россиянину просто не хватило времени во всем разобраться, и скоро он поймет, что Белоруссия — это не один из федеральных округов России, а независимое государство (ранее Бабич был постпредом президента России по Приволжскому федеральному округу).

Поводом к столь жестким заявлениям стало интервью Бабича в котором он напомнил, что Россия является основным экономическим партнером Белоруссии. Там же дипломат подчеркнул, что Москве не нужна военная база в соседней республике, а вопрос о единой валюте должен рассматриваться только в рамках объединения двух государства. Вместе с тем дипломат сообщил, что Россия не планирует делать Белоруссию частью своей страны и не будет против, если Минск начнет закупать нефть в других государствах. В свою очередь на выпады со стороны МИД Белоруссии Бабич отреагировал спокойно, заявив, что «пена сойдет».

Сопредседатель белорусской партии «Говори правду» Андрей Дмитриев, недавно встретившийся с Бабичем в Витебской области, объяснил, что стало причиной конфликта между послом России и МИД Белоруссии:

- Пока рано говорить о том, насколько хорошо Бабич справляется со своими обязанностями. Однако уже сейчас очевидно, что он в разы более активен, чем его предшественник.

Что касается самого высказывания белорусского МИД, то главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко давно позволяют себе острый обмен мнениями относительно наших взаимоотношений. Для всех очевидно, что характер наших взаимодействий уже изменился, но стороны пока не могут публично признаться в этом. Москва и Минск должны иначе подходить друг к другу, подключать к диалогу представителей гражданского общества . Старая модель сотрудничества уже не работает. В данном случае МИД Белоруссии в очередной раз продемонстрировал, что Минск не собирается закрывать глаза на выпады со стороны Москвы и готов к резкому обострению полемики.

- На ваш взгляд, что могло особенно задеть белорусский МИД в интервью Бабича?

- Во-первых, это менторский тон его выступления, о чем уже было сказано в заявлении ведомства. Во-вторых, не понравились обвинения в том, что Белоруссия якобы является нахлебницей России. Подобный взгляд делает равноправное партнерство в принципе невозможным, а для Минска это самое главное, что есть в договоре о Союзном государстве.

- Конфликт еще будет развиваться или на обмене высказываниями все остановится?

- Он безусловно будет развиваться, но неизвестно к чему приведет. Возможно, мы придем к качественно новому уровню диалога, который будет устраивать все стороны. Или может продолжиться эскалация напряженности, которая не выгодна ни Москве, ни Минску.

- Нынешний обмен мнениями состоялся в рамках продолжения последней пресс-конференции Лукашенко, в которой он обвинял российских олигархов во вмешательстве в сотрудничество Москвы и Минска?

- Напряженность возрастает как минимум с конца 2018 года. С тех пор Минск постоянно высказывает свое недовольство тем, как Москва пытается строить свою политику на белорусском направлении. В частности, Белоруссию не устраивают ультимативные требования выбрать, находится она на стороне России или стороне ее врагов. Минск не хочет выбирать. Другое дело, что не понятно, что белорусские власти могут предложить взамен. Выработка этого проекта является важнейшей политической задачей для политической элиты республики.

Источник: https://www.mk.ru/politics/2019/03/15/posla-rossii-v-belorussii-razzhalovali-v-schetovody-chto-razozlilo-minsk.html