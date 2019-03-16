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ПЕТР I – Завоеватель РУСИ?!!

09:15. 16 марта 2019 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4371163.html

Метки: Европа, пётр, Россия, Русь, спб, турция, швеция

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Один комментарий»

  • 1896 1382
    Евгений 16 марта 2019 в 9:38 Ссылка
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    Пользуясь своим жизненным опытом могу сказать, что правитель с такими лупатыми глазами ну никак не может быть созидателем или творцом, а только разрушителем. Они могут создавать только оружие.

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