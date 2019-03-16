ПЕТР I – Завоеватель РУСИ?!!
09:15. 16 марта 2019 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Пользуясь своим жизненным опытом могу сказать, что правитель с такими лупатыми глазами ну никак не может быть созидателем или творцом, а только разрушителем. Они могут создавать только оружие.