Первое в мире испытание ядерной бомбы
14:41. 16 марта 2019 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Семьдесят четыре года назад в отдаленной пустыне за Аламогордо, штат Нью-Мексико, США, яркая вспышка света возвестила о наступлении новой неспокойной эры. На канале YouTube появился обновленный ролик о первом в мире испытании ядерного оружия под кодовым названием «Тринити».
«Тринити» — это самое первое в истории испытание ядерного оружия. По словам создателей канала Аtomcentral, процесс восстановления этого видео включал в себя «удаление грязи и царапин и минимизация некоторых дефектов при обработке исходного негатива».
Плазменный шар от взрыва через 0,016 секунды после детонации.
Испытание «Тринити» состоялось в 5:30 утра 16 июля 1945 года. Дж. Роберт Оппенгеймер, физик, ответственный за разработку бомбы, позже сказал, что это событие напомнило ему строку из индийского эпоса «Бхагавадгита»: «теперь я стал Смертью, разрушителем миров».
Взрыв был настолько мощным, что генерал Гроувс, ответственный за секретный Манхэттенский проект, сказал, что ударная волна разбила стекла в 200 километрах от места испытаний. ©
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8481378.html
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С этими ядерными испытаниями наша планета уже пережила атомную войну, шутка ли, более 2000 взрывов! Что кому доказали, за чем гнались? Столько зверья, рыбы и птицы убили, столько людей умерло и покалечено. Отрава по всем океанам и континентам…
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Автор! Вы с головой( своей) в синхронизации?
Гляньте на карту планеты( особенно России), там одни воронки от ядерных бомб! Во все века долбили! Как до крещения, так и после. Даже в Москве ядерный след с 1812 года.