Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Первое в мире испытание ядерной бомбы

14:41. 16 марта 2019 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:


Семьдесят четыре года назад в отдаленной пустыне за Аламогордо, штат Нью-Мексико, США, яркая вспышка света возвестила о наступлении новой неспокойной эры. На канале YouTube появился   обновленный ролик о первом в мире испытании ядерного оружия под кодовым названием «Тринити».

«Тринити» — это самое первое в истории испытание ядерного оружия. По словам создателей канала Аtomcentral, процесс восстановления этого видео включал в себя «удаление грязи и царапин и минимизация некоторых дефектов при обработке исходного негатива».



Плазменный шар от взрыва через 0,016 секунды после детонации.

Испытание «Тринити» состоялось в 5:30 утра 16 июля 1945 года. Дж. Роберт Оппенгеймер,  физик, ответственный за разработку бомбы, позже сказал, что это событие напомнило ему строку из индийского эпоса «Бхагавадгита»: «теперь я стал Смертью, разрушителем миров».


Взрыв был настолько мощным, что генерал Гроувс, ответственный за секретный Манхэттенский проект, сказал, что ударная волна разбила стекла в 200 километрах от места испытаний. ©

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8481378.html

Метки: война, история, США, ядерная война, ядерное оружие

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рассекречены видео с испытаниями ядерного оружия в США
... испытаний. Китай, в свою очередь, испытывал ядерное оружие 45 раз. Первый ...в истории подрыв атомной бомбы произошел ... бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. В СССР первое ядерное испытание провели...
ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ НА ФУКУСИМЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАН. Физик ядерщик раскрыл правду о причинах катастрофы на АЭС
...стоит? Давайте разбираться вместе... Первым о рукотворных катаклизмах в ..., что Япония провела неудачные испытания ядерной бомбы. В след за этим ...На первом рисунке изображены типичные сейсмограммы ядерного испытания и землетрясения. При ядерном испытании в ...
Бомба, которая спасла мир
... на четыре года раньше: первое в мире испытание ядерного заряда было произведено в пустыне... разработки и подготовки к испытаниям советской атомной бомбы. Ее создание, безусловно, ...для всего мира. Смею выдвинуть тезис, что если бы ядерная бомба была придумана...
Тлеющие ядерные бомбы
... показывает неразумность человечества. В мире насчитывается 439 энергетических реакторов,... закончилась реализация первой федеральной целевой программы по ядерной и радиационной ...найти. Известно, что после испытания атомной бомбы на полигоне в Семипалатинске,...
Как Westinghouse Китай покорял
...Напомним, что после испытания ядерной бомбы 1974 года государства-ядерные поставщики (ГЯП) ... из Вашингтона не раздалось.Первые промежуточные итогиКонечно, китайцы могли... презентации «самого продвинутого в мире реактора ведущей американской» придется...
Сколько ядерных бомб потеряно в Мировом океане?
...1963 года во время глубоководных испытаний в Атлантике, в 200 милях... самолета находились две ядерные бомбы. Никаких следов самолета и ядерного оружия не найдено... Земли) затопили экранную сборку реактора первого в мире атомного ледокола «Ленин», пострадавшего...

2 коммент.»

  • 242 190
    Айва 16 марта 2019 в 15:13 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    С этими ядерными испытаниями наша планета уже пережила атомную войну, шутка ли, более 2000 взрывов! Что кому доказали, за чем гнались? Столько зверья, рыбы и птицы убили, столько людей умерло и покалечено. Отрава по всем океанам и континентам…

    Ответить
  • 314 242
    Dasha 16 марта 2019 в 16:25 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Автор! Вы с головой( своей) в синхронизации?
    Гляньте на карту планеты( особенно России), там одни воронки от ядерных бомб! Во все века долбили! Как до крещения, так и после. Даже в Москве ядерный след с 1812 года.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>