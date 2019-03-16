Какие черты личности повышают риск зависимости от соцсетей

Ученые из Бингемтонского университета (Binghamton University) выяснили, какое именно сочетание личностных качеств может повлиять на вероятность развития зависимости от социальных сетей.

«Было проведено много исследований того, как комбинация определенных личностных качеств влияет на зависимость от таких вещей, как алкоголь и наркотики. Мы хотели провести аналогичное исследование для того, чтобы выяснить, какие качества способствуют формированию социальной зависимости», - рассказал Айзек Вагефи (Isaac Vaghefi), автор исследования.

В рамках исследования были собраны данные о личностных характеристиках почти 300 студентов колледжа, и после их систематизации ученые обнаружили, что три особенности личности были связаны с повышенным риском возникновения зависимости от социальных сетей. Этими качествами оказались невротизм, добросовестность и склонность соглашаться.

Эти три черты личности являются частью пятифакторной модели личности. Исследователи обнаружили, что две другие черты в модели - экстраверсия и открытость к опыту - не играют большой роли в вероятности развития социальной сетевой зависимости.

Невротизм и добросовестность

Оказалось, что такие черты характера, как невротизм и добросовестность, оказывают прямое влияние на вероятность развития зависимости от социальных сетей.

Ученые обнаружили, что невротизм (степень, в которой люди испытывают негативные эмоции, такие как стресс и беспокойство), как оказалось, увеличивает вероятность развития зависимости. С другой стороны, более высокий уровень добросовестности (с контролем над импульсивностью и стремлением достичь конкретных целей), по-видимому, уменьшает вероятность развития зависимости от социальной сети. Но когда эти два качества проявляются вместе, невротизм, как оказалось, снижает положительное лияние добросовестности.

Поскольку существуют люди, которые одновременно могут быть очень невротичным и при этом добросовестным, им не помогает даже склонность к самодисциплине. Высокая подверженность стрессам и тревожность у таких людей часто пересиливают самоконтроль . Более того, если присутствие в социальных сетях начинает восприниматься как нечто важно, то добросовестный человек будет даже более склонен к развитию зависимости, чем менее дисциплинированный, но при этом более стрессоустойчивый.

Сознательная зависимость

Исследователи обнаружили, что сами по себе привычка соглашаться, доброжелательность и стремление быть полезным не оказали существенного влияния на формирование зависимости от социальных сетей, но, как оказалось, совершенно иное влияние эти качества оказывают в сочетании с добросовестностью.

Сочетание низких уровней как доброжелательности, так и добросовестности часто связано с большей вероятностью развития зависимости от социальной сети, но, как ни странно, точно такой же эффект оказывает сочетание высоких уровней добросовестности и доброжелательности.

Это неожиданное открытие можно объяснить с точки зрения «рациональной зависимости». То есть некоторые пользователи намеренно используют социальные сети, чтобы максимизировать выгоды, получаемые от ее существования.

Например, ученые считают, что человек может сознательно принять добросовестное решение больше использовать социальные сети, чтобы взаимодействовать с максимальным количеством людей или позиционировать себя определенным образом, преследуя собственные цели. Такая зависимость не будет результатом иррациональности или отсутствия контроля над импульсивностью, которые часто бывают связаны с зависимостью. Наоборот – у такого человека зависимость будет развиваться благодаря рациональности мышления.

Ученые надеются, что на основе этого исследования люди смогут увидеть «цельную картину» того, какие именно черты характера влияют на развитие зависимости от социальных сетей.