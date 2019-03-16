ГОСДУМА ИДЕТ НА ЯВНОЕ ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Вот теперь можно уверенно сказать, что Госдума идет на явное обострение отношений с Правительством. На фоне низкого рейтинга Правительства критика премьера и его министров - беспроигрышная тактика, можно легко набирать очки в глазах избирателей. Но, мы же понимаем, что для этого надо было получить отмашку в Кремле. И если это происходит, то это означает, что в треугольнике Кремль - Охотный ряд - Белый Дом на заклание пойдет именно последний и основой для критики станет именно невозможность быстрой реализации Нацпроектов.
7 мая 2018 года Президент Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». То есть один год прошел и возможно в мае кого-то из министров отставят.
Сегодня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин: премьеру Медведеву будет направлено обращение с предложением пересмотреть процесс поступления бюджетных средств в регионы. Фередальный центр затягивает с перечислением средств.
Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров: на 1 марта из федерального бюджета в регионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.Из 616 миллиардов рублей, которые распределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало марта распределено лишь чуть больше восьми миллиардов.
Интересно, что критика Госдумой Правительства сегодня звучит на фоне съезда РСПП, куда вскоре должен приехать Президент Путин. Предполагается, что он будет говорить с капитанами российского бизнеса об их участии в реализации нацпроектов.
Такой своеобразный контраст: Правительство не использует и 2% от зарезервированных денег на Майский указ, а предпринимателям предложат в них вложиться. Но, у них же другая логика - они захотят понимать свой резон, отдачу, выгоду. И получается - если Правительство ещё не прорыло "организационные траншеи" для проектов, то и вкладывать в них рискованно?
Источник: http://www.iarex.ru/news/65175.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com
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Этот патологический лжец с искореженной генетикой паразита хочет, чтобы его президентские амбиции поддержало б ыдло.
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И он и Макаров и Греф и Шувалов- заднеприводные…
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1,,”К Дмитрию Анатольевичу два раза за последний месяц приезжала бригада токсикологов. Что позитивно — никаких наркотиков. Но что вызывает беспокойство : неумение пациента поладить наконец с алкоголем.
2,”Источник в АП в качестве одной из версий внезапного мартовского отпуска Сергея Кириенко обратил внимание, что первый замглавы АП с 2017 года принимает некие сильнодействующие препараты. При этом называется и фамилия личного врача Кириенко — Б. Розин, “После истории с Покушаловым силовые органы будут персонально «вести» всех победителей конкурса «Лидеры России». Сегодня к ряду персон конкурса уже есть претензии со стороны правоохранительных органов. Кроме того, у силовиков имеются материалы о коррупционной составляющей с отбором кандидатов в рамках конкурса Лидеры России.
3,”Жилистая рука Патрушева тянется к костлявой шее Кириенко. Патрушев готовится в замы по Госсовету, который, похоже, станет ключевым инструментом транзита после провала «белорусского варианта». Патрушев — разработчик схемы транзита, на этой поляне ему тесно с кремлевскими группами влияния, отношения с Кириенко у него не сложились. Он противник многих инициатив Кириенко, включая оказавшийся недееспособным инкубатор «Лидеры России», пенсионную и прочие соцреформы. Патрушев контролирует ЕР, отсекая от неё людей Кириенко. Патрушев борется за контроль над «бассейном», над IT- отраслью.”
ПС.Похоже идет перетасовка наверху,кто кого увидим к лету или осени,поучаствовать в этом низам не придется ,да и незачем,значит есть цель наверху и они идут к ней.
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,,,З д р а в и я Вам,,,
[Морально~Психологического]
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ДОЛОЙ – НЫНЕшний,в России правящИХ…ГНОЙ!
Клич именно Такой – Ныне над Всей Русью-страной!
Это НЫНЕшнее “российской-правительство” – это Отстой!!!
Диверсантом ПОЛИТИЧЕСКИМ – ЭТО “правительство” является!
этим полит-ПАРАЗИТОМ – Русь Изнутри РАЗРУШАЕТся!
Dimon,om Вредителем – “оно” ВОЗГЛАВЛЯЕТСЯ!
* Всей Русью – ЭТО “правительство” ПРЕЗИРАЕТСЯ!!!
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~~~ НЫНЕшняя – “российская-власть”…~~~
_ЧТО такое НЫНЕшняя – “российская-власть”?
О-о-о…ЭТО сборная ЖУЛИКОВ-и-ПАРАЗИТОВ!
Это – КОРРУМПИРОВАННАЯ – ПРЕСТУПНАЯ “масть”!
Из-за которой Россия – МОЖЕТ проПАСТЬ…!
_Откуда в России – ВСЕ беды и напасти?
Да ОТ ТОГО,что ЖУЛИКИ и ВОРЫ – там во власти!
На ВСЕХ уровнях власти – МАССА этой НЕЧИСТИ!
Много ЧУЖ`ИХ…Освобождать,ся НУЖНО от нИХ…
_Богатейшая страна Мира – ИМЕЕТ массу ПРОБЛЕМ…
Политических,финансовых,социально-экономических!
ПОТОМУ,что во власти – МАССА ЧУЖ`ИХ – беды от нИХ…
ЧТОБЫ жизнь Стабилизировать по ВСЕЙ России,
ПОРА Очищать Власть – от ЧУЖ`ИХ!
_ЭТА – т.н.”российская-власть” – ВРЕДИТЕЛЕМ является!
Россия ИЗ-ЗА неё – РАЗГРАБЛЯЕТСЯ-и-РАЗРУШАЕТСЯ!
Россия СПИВАЕТСЯ,УМЕНЬШАЕТСЯ-ВЫМИРАЕТ народ!
Условия УНИЧТОЖЕНИЯ России – НЫНЕшняя “власть” создаёт!
_ЧТО такое НЫНЕшняя – “российская-власть”?
О-о-о…ЭТО iз ПАРАЗИТОВ состоящая – парт-”МАСТЬ”!
ИХ – по ВСЕЙ Росии НУЖНО – от власти ОТСТРАНЯТЬ!
Россию НУЖНО – от этИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ – Очищать!
_ЭТУ “власть” в России – КОЛОНИАЛЬНОЙ администрацией называют…
ЧЬ`ИХ ЦУ – по РАЗРУШЕНИЮ России – “ОНИ” выполняют…
Нормальной Жизни в России – именно “ОНИ” и мешают!
этИХ ЧЛЕНОВ – правящИХ ПАРАЗИТОВ – Зоны ОЖИДАЮТ!
_Россия страна БОГАТАЯ,но власть там – ЧУЖАЯ!
Во власти ТАМ – представители[ВРЕДИТЕЛИ]ЧУЖ`ИХ!
Россия ДОЛЖНА Очищать Власть – от этИХ!
Русские люди ДОЛЖНЫ быть в России во Власти!
* Только ЛИШЬ Русские (с)МОГУТ – Россию Спасти!!!
-НЫНЕ- среди ТАМошнИХ…масса ГАДОВ = НЕЧИСТИ!
“““““““““““““““[39-106]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 16-3-19.