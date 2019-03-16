Вот теперь можно уверенно сказать, что Госдума идет на явное обострение отношений с Правительством. На фоне низкого рейтинга Правительства критика премьера и его министров - беспроигрышная тактика, можно легко набирать очки в глазах избирателей. Но, мы же понимаем, что для этого надо было получить отмашку в Кремле. И если это происходит, то это означает, что в треугольнике Кремль - Охотный ряд - Белый Дом на заклание пойдет именно последний и основой для критики станет именно невозможность быстрой реализации Нацпроектов.

7 мая 2018 года Президент Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». То есть один год прошел и возможно в мае кого-то из министров отставят.

Сегодня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин: премьеру Медведеву будет направлено обращение с предложением пересмотреть процесс поступления бюджетных средств в регионы. Фередальный центр затягивает с перечислением средств.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров: на 1 марта из федерального бюджета в регионы на национальные проекты выделено лишь 1,3% необходимых средств.Из 616 миллиардов рублей, которые распределены в бюджете и направлены в субъекты Федерации, на начало марта распределено лишь чуть больше восьми миллиардов.

Интересно, что критика Госдумой Правительства сегодня звучит на фоне съезда РСПП, куда вскоре должен приехать Президент Путин. Предполагается, что он будет говорить с капитанами российского бизнеса об их участии в реализации нацпроектов.

Такой своеобразный контраст: Правительство не использует и 2% от зарезервированных денег на Майский указ, а предпринимателям предложат в них вложиться. Но, у них же другая логика - они захотят понимать свой резон, отдачу, выгоду. И получается - если Правительство ещё не прорыло "организационные траншеи" для проектов, то и вкладывать в них рискованно?

Источник: http://www.iarex.ru/news/65175.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com