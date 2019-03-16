Гиблое место Канады – Долина безголовых

На Земле есть места, которые люди именуют «гиблыми». Местные жители шепотом рассказывают, что никто из рискнувших отправиться в гиблое место, назад не вернулся. Как правило, это всегда преувеличение. Большинство людей, посещающие такие «аномальные» зоны возвращаются назад. Но некоторые действительно пропадают и гибнут в этих труднодоступных районах. И процент потерь превышает среднестатистическую норму в несколько раз. Часто гибель или исчезновение сопровождаются обстоятельствами, которые иначе как странными или мистическими назвать нельзя. Одно из таких мест – широкая долина в Северной Канаде в течении реки Саут-Наханни, имеющая страшное название Долина безголовых. (esoreiter.ru)

Первые жертвы

В 1896 году на Аляске нашли золото. Очень скоро туда ринулись сотни тысяч вчерашних рабочих, фермеров и банковских клерков, записавшихся в золотоискатели. Но многих на Клондайке ждало разочарование. Обнаруженные золотоносные участки были разобраны старожилами и первыми приезжими. Вновь прибывшим оставалось только искать новые месторождения золота.

В 1898 году шесть золотоискателей прибыли в долину реки Саут-Наханни и решили обосноваться в ней. Местные индейцы рекомендовали приезжим отказаться от своей затеи. О долине ходили очень нехорошие слухи, сами индейцы в ней не селились и старались без особой нужды там не появляться. Но белые люди в суеверия не верили, а что касается опасностей – все они были люди бывалые, привыкшие ставить на кон свои жизни, каждый умел обращаться с винчестером и кольтом.

Прошли несколько месяцев, и стало ясно, что отважная шестерка никогда не вернется из долины. Эти смельчаки официально открыли список жертв Долины безголовых.

Как долина стала «Долиной безголовых»

В 1905 году в долину ушла очередная партия золотодобытчиков: братья Фрэнк и Вильям Маклеоды и их товарищ Роберт Вир. Они знали о печальной участи предшественников, но зов золота заглушил голос осторожного разума. Через три года один из охотников случайно обнаружил обезглавленные останки молодых людей. Местные индейцы этому ничуть не удивились. Они давно знали, что останки пропавших в долине людей часто находят лишенными черепов. Полиция странный факт засвидетельствовала, и безымянная до того местность стала Долиной безголовых.

Список жертв пополняется

В течение следующих десятилетий все большее число заезжих искателей золота нарушало покой и тишину долины. Рос список ее жертв. 1922 – Джон Брайен; 1923 – Ангус Холл; 1932 – Фил Пауэрс; 1936 – Джозеф Малгэлланд и Вилям Эпплер; 1940 – Хомберг; 1945 – Савард; 1962 – Блэйк Маккензи; 1963 – Томас Папп и Орвилл Уэбб.

В 1965 году в долину прибыла шведско-немецкая группа из 3-х человек с целью раскрыть тайну гиблого места. Каждый из них был сильным здоровым молодым человеком, готовым к любым опасностям.

Их обезглавленные трупы нашли через несколько месяцев.

Группа Хэнка Мортимера, 1978г.

6 человек, возглавляемые Хэнком Мортимером, везли с собой не только оружие, но и научную аппаратуру. Они готовились к встрече не только с бандитами, дикарями или опасными животными, но и с незнакомыми физическими явлениями. Последнее сообщение группы было наполнено паническим ужасом: «Из скалы выходит пустота!» (Исследователи до сих пор гадают о смысле этого сообщения) Сразу же вылетел вертолет со спасателями, но людей в лагере они не обнаружили. Вскоре нашли труп Хэнка. Естественно, без головы.

Пропавшие экспедицииВ 1980 году журнал «Шпигель» нанял и отправил в долину трех бывших морпехов США, имевших подготовку выживания в опасных районах. Группа ушла и пропала без следа.

Последняя попытка была предпринята в 1997 году. В состав экспедиции кроме военных входили специалисты по паранормальным явлениям и аномальным зонам. В распоряжении группы был изготовленный по спецзаказу бронированный вездеход, нашпигованный научной аппаратурой, позволяющей вести видеосъемку, как днем, так и ночью. Экспедиция должна была если не раскрыть тайну, то по крайне мере вернуться живой.

На третьи сутки пришло сообщение, что долину начал заполнять странный туман. Плотность его такова, что видимость – в пределах вытянутой руки. Это сообщение было последним. Вылетевшая группа спасения не нашла ни экспедиции, ни бронированного супервездехода. Они исчезли. Бесследно.

Кратчайшая дорога в ад

У читателя может сложиться впечатление, что всякий входящий в долину уже 100%-й покойник и утеря им головы просто вопрос времени. Нет. В 1972 году восемь англичан на двух надувных лодках проплыли по рекам Северной Канады. Маршрут пролегал и по реке Саут-Наханни через Долину безголовых. Все остались живы, хотя путешествие было очень тяжелым. Перекаты, мели, скальные выступы при сильном течении – адреналина было с избытком. Глава экспедиции Рэнолф Финнес охарактеризовал участок Саут-Наханни так: «Если вы спешите в преисподнюю, это – самый короткий путь».

Есть ли разгадка?

Криминальная версия, на которой так настаивала полиция в 1898 году, не выдержала проверки временем. Никакая банда не просуществует 100 и более лет. Индейцы считают, что людей убивает сосквач – так они зовут местного снежного человека, в существование которого верят безоговорочно. Любители экзотических теорий уверены, что в Долине безголовых находится тоннель в параллельный мир, обитатели которого забирают людей и возвращают их трупы.

Версий много, разгадки нет.

Автор: Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0714/gibloe_mesto_kanady_dolina_bezgolovyh.htm&dat=news&list=07.2014