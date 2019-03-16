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Аномалии сибирской деревни Окунево

11:06. 16 марта 2019 Просмотров - 367 Нет комментариев Опубликовал:


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В Муромцевском районе Омской области находится деревня с красивым названием – Окунево. Однако знаменитой она стала не по причине своего «рыболовного» названия – это практически центр аномальной зоны, где происходит, как говорят на Руси, черт знает что. (esoreiter.ru)

Деревня Окунево и окружающие ее озера

В самой деревне из уст в уста передается рассказ, что аномалии здесь впервые заметили сразу же после Великой отечественной войны. Как раз в 1945 году мальчишки, играющие на берегу речки, вдруг увидели, как из воды появились три женщины огромного роста. Дети бросились в деревню рассказывать об этом чуде взрослым. Но им, знамо дело, никто не поверил. Однако в 1947 году местная учительница однажды услышала звон колокольчиков с неба. Подняв глаза, женщина обомлела: над землей в воздухе летели невиданной красоты кони…

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А дальше в районе деревни Окунево подобные аномалии стали происходить все чаще и чаще, например, разноцветные шары и НЛО в небе для местных жителей стали настолько обычными, что никто на них уже не обращает внимания, разве только скотину приходится придерживать в этот момент, которая отчего-то сильно волнуется и разбегается.

Может, виной тому загадочные озера, окружающие деревню? Их четыре, но существует легенда, что где-то (видимо, в параллельном измерении) притаилось и пятое, и вот смесь жидкости из всех пяти озер якобы способна приобрети свойство настоящей сказочной «живой воды» - от всех хворей и напастей.

Но пока пятого мифического водоема никто не отыскал, лечебные свойства приписываются самому загадочному озеру по имени Шайтан. К нему за лечебной водицей постоянно приезжают паломники со всех концов России, и даже из-за границы. Говорят, вода из этого озера действительно помогает от многих болезней, даже только нахождение в этой аномальной зоне (отчего паломники близ Окунево постоянно устраивают летние лагеря) гармонизирует энергетику человека, что способствует излечению, а также духовному его просветлению. Вот только сами местные жители что-то не отличаются ни богатырским здоровьем, ни долголетием, ни какой-то великой духовностью – обычные деревенские люди.

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Правда, само озеро Шайтан – это отдельный разговор…

Аномалии озера Шайтан близ деревни Окунева

Возможно, это и не связано с самим озером, а именно с деревней, но паломники приезжают сюда чаще всего ради воды и грязи Шайтана. Существует даже легенда, что сибирское Шайтан-озеро скрывает город великана Ханумана, некогда помогшему богу Раме в его борьбе со злыми силами (есть якобы об этом повествование в индийском эпосе «Рамаяна»). Вот почему к этому легендарному водоему приезжают люди со всех концов Земли и особенно часто из Индии.

Произошел тут не так давно очень интересный случай. Приехали к нему паломники-индусы. С утра они взяли направление к Шайтан-озеру по компасу и пошли себе. Идти нужно было около часа. Но идут наши индусы час, потом два, а водоема все нет. Да и лес становится все гуще и непригляднее. В общем, настойчивые паломники шли так семь часов, но до озера все же не добрались. Наконец, не выдержали (да и испугались уже), и повернули опять же по компасу назад – через 20 минут вернулись в деревню Окунева.

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Но местные жители не очень удивились такому приключению: оказывается, иногда лучше вообще не выходить за деревенские пределы, особенно когда небо с утра затягивается странными фиолетовыми облаками. Бывает, что и не возвращаются люди из таких походов, так что индусам еще повезло…Местные охотники уверены, что где-то происходит прорыв в параллельный мир, отсюда, мол, все и напасти. Можно уйти и вот так проплутать в том зазеркалье долгое время, иногда несколько суток, а можно и не вернуться совсем. Да и «оттуда» гости нередко наведываются в наш мир: промысловики нередко замечают на снегу следы «снежного человека» длиной до метра (представляете этого великана-гуманоида!). Как правило, такие следы тянутся цепочкой и вдруг… обрываются, словно загадочное существо растворилось в воздухе…

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Попытки научно объяснить аномальные явления деревни Окунева

На озере Шайтан не раз появлялись ученые и независимые исследователи паранормальных явлений с целью обнаружить причины вышеперечисленных аномалий. Ученые-специалисты, например, в конечном итоге определили, что на заболоченных местах близ водоема культивируются специфические бактерии из-за разлагающихся болотных трав и водорослей, и якобы все это приводит к скоплению (в безветренную погоду) здесь специального болотного газа, который вызывает галлюцинации и обмороки. В ветреную погоду отравляющий газ может распространяться и охватывать всю эту «аномальную зону».Однако местные жители не поверили в эту теорию ученых. Слишком уж все просто и однозначно. А как объяснить те же следы йети, которые вдруг появляются, вдруг пропадают, шары и НЛО в небе, причем все это спокойно снимается на фото- и видео сегодня (какие же это глюки?). А как объяснить временно-пространственные провалы, в которые здесь нередко попадают люди (например, те же индусы). И хорошо если возвращаются, многие пропадают без следа. Так что галлюцинациями все это объяснить нельзя - слишком просто, что-то тут совсем другое…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0518/15-05-2018-103437.html&dat=news&list=05.2018&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|767762780|search&utm_content=gid|43362885312|aid|271208832139|placement|&utm_term=актер&gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp-H4JTVLJmwMoV47mDYmZLEYFCsh4-NSw2xkyRUMnzphjqNThvncyhoCu1sQAvD_BwE

Метки: Жизнь

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